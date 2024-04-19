Чехи расширяют бизнес с финским концерном: будут строить квартиры в странах Балтии

Инвестиционная группа RSJ, управляемая миллиардером Либором Винклером, значительно расширила свое сотрудничество с финским застройщиком YIT. Впервые в истории обе группы будут вместе строить квартиры в странах Балтии, в частности в Литве и Латвии. В то же время они заключили контракт на строительство крупного жилого проекта в Братиславе.





Тандем RSJ и YIT уже работал вместе над проектами в Чехии и другими проектами в Словакии.





«Когда что-то работает очень хорошо, расширение партнерства — идеальный вариант, и мы со всей командой с нетерпением ждем начала совместной работы. Мы основываемся на уже опробованной модели, то есть для каждого проекта мы создали отдельное совместное предприятие и владеем половиной акций в каждом из них», — сказал член правления RSJ Лукаш Мусил.





«В Вильнюсе и Риге существует большой спрос на квартиры. YIT строит здесь в очень привлекательных жилых районах», — говорит менеджер RSJ Томаш Тайер.





В текущих фазах девелоперских проектов в Балтии, в которые вошла группа Winkler, насчитывается 245 квартир. Проект Mlynárka в столице Словакии еще больше.





«Вместимость Mlynárka в Братиславе составляет до 1 500 квартир, кроме того, проект включает в себя офисное здание площадью 12 000 кв. м», — отметил Мусил из RSJ.





В то время как финская компания YIT является девелопером, обеспечивающим строительство, RSJ в данном случае выступает в основном в качестве финансового инвестора. В общей сложности RSJ вложит в новые проекты с финским партнером 50 миллионов евро. Это 1,3 миллиарда чешских крон по текущему курсу.





Если участие отечественных инвесторов в строительстве в странах Балтии является исключительным случаем, то Братислава — более частое направление для чешских застройщиков.





Например, группа DRFG инвестора Давида Русняка планирует построить в столице Словакии высотное здание Ister Tower в сотрудничестве с другим застройщиком. Общая сумма инвестиций в 100-метровое здание составит около 6 миллиардов крон.





Еще одним чешским застройщиком, инвестирующим в Братиславу, является компания Top Estates. Она планирует построить в мегаполисе на Дунае проект Portum Towers — две жилые башни высотой 117 и 99 метров соответственно.





Группа RSJ



Группа управляется миллиардером Либором Винклером, он также выступает совладельцем.

Холдинг инвестирует в недвижимость, технологии, IT, биотехнологии и землю. Связано с RSJ Investments, но действует как отдельная компания акционерное общество RSJ, которое торгует на мировых фондовых биржах через другие свои компании.