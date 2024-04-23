Строительство в Чехии пошло на спад. Бюрократия и ставки по ипотеке сыграли свою роль
8 мая 2024
11:30
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Строительная отрасль в Чехии слабеет. Падение на 8,3% в годовом исчислении — худший результат за последние три года. По мнению экспертов, падение вызвано сроками выдачи разрешений на строительство, повышением процентных ставок или ростом цен на строительные материалы.
Чешская строительная отрасль уже давно испытывает трудности. Однако март стал худшим за последние три года. «В марте объем строительного производства упал на 8,3% в годовом исчислении, а также значительно снизился в месячном исчислении. Если снижение в годовом исчислении было полностью обусловлено строительством, то снижение в месячном исчислении было в большей степени обусловлено гражданским строительством», — говорит Петра Курджинова, руководитель отдела статистики строительства и жилья ЧСУ.
В частности, гражданское строительство — сектор, занимающийся проектированием и строительством технических зданий, — снизилось на 0,9%. Однако основной удар пришелся на сектор наземного строительства, т. е. строительства квартир. Здесь падение было гораздо более заметным. В частности, оно составило 11,1% по сравнению с предыдущим годом.
По мнению Штепана Кржечека, главного экономиста BH Securities, одной из причин снижения объемов строительства в годовом исчислении являются длительные задержки в получении разрешений. «Чешская строительная отрасль уже давно страдает от самых сложных строительных норм и правил среди всех развитых стран мира. У нас очень долгий процесс получения разрешений, что делает строительство неоправданно дорогим. Это, к сожалению, приводит к появлению недоступного жилья для собственников, которое даже среднему классу не по карману», — говорит он, добавляя, что в марте индикативная стоимость разрешений на строительство выросла почти наполовину.
Это также повлияло на количество начатых строительств, которых в марте было 2 706. Это на 17,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Количество завершенных проектов немного выросло: в третьем календарном месяце их было 2 559, что на две десятых процента меньше, чем в марте прошлого года.
Еще одной причиной, по которой компании больше не берутся за строительство жилых помещений в таком объеме, является ситуация с процентными ставками по ипотеке, которые еще два года назад составляли около 2%. В 2024 году ставки по ипотеке на уровне 6%, что сделает путь к собственному жилью значительно более дорогим. Однако план ЧНБ по постепенному снижению процентных ставок приветствуется всеми, кто рассматривает возможность приобретения недвижимости с помощью ипотеки.
«В контексте продолжающейся активной инвестиционной деятельности, дальнейшего снижения процентных ставок и, следовательно, удешевления финансирования, а также общего улучшения экономической ситуации мы ожидаем, что эта картина отразится на строительной активности в течение года. В целом в этом году мы ожидаем, что строительный сектор в конечном итоге покажет незначительный рост на низкие однозначные проценты после прошлогоднего снижения на 2,6 процента», — сказал Ян Веймелек, экономист Komerční banka.
«Цены на строительные работы и материалы также оказывают большое влияние на рост цен на проекты», — комментирует Ондржей Штястны, инженер крупнейшей строительной фирмы Central Group. По его словам, после эпидемии коронавируса материалы и работы подорожали на 40%. «Сочетание в основном этих двух причин влияет на количество начатых проектов, и ситуация не улучшится, пока не снизятся цены на материалы и рабочую силу», — говорит он о процентных ставках и ценах на бетон.
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