Строительство в Чехии пошло на спад. Бюрократия и ставки по ипотеке сыграли свою роль

Чешская строительная отрасль уже давно испытывает трудности. Однако март стал худшим за последние три года. «В марте объем строительного производства упал на 8,3% в годовом исчислении, а также значительно снизился в месячном исчислении. Если снижение в годовом исчислении было полностью обусловлено строительством, то снижение в месячном исчислении было в большей степени обусловлено гражданским строительством», — говорит Петра Курджинова, руководитель отдела статистики строительства и жилья ЧСУ.





В частности, гражданское строительство — сектор, занимающийся проектированием и строительством технических зданий, — снизилось на 0,9%. Однако основной удар пришелся на сектор наземного строительства, т. е. строительства квартир. Здесь падение было гораздо более заметным. В частности, оно составило 11,1% по сравнению с предыдущим годом.





По мнению Штепана Кржечека, главного экономиста BH Securities, одной из причин снижения объемов строительства в годовом исчислении являются длительные задержки в получении разрешений. «Чешская строительная отрасль уже давно страдает от самых сложных строительных норм и правил среди всех развитых стран мира. У нас очень долгий процесс получения разрешений, что делает строительство неоправданно дорогим. Это, к сожалению, приводит к появлению недоступного жилья для собственников, которое даже среднему классу не по карману», — говорит он, добавляя, что в марте индикативная стоимость разрешений на строительство выросла почти наполовину.





Это также повлияло на количество начатых строительств, которых в марте было 2 706. Это на 17,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Количество завершенных проектов немного выросло: в третьем календарном месяце их было 2 559, что на две десятых процента меньше, чем в марте прошлого года.





Еще одной причиной, по которой компании больше не берутся за строительство жилых помещений в таком объеме, является ситуация с процентными ставками по ипотеке, которые еще два года назад составляли около 2%. В 2024 году ставки по ипотеке на уровне 6%, что сделает путь к собственному жилью значительно более дорогим. Однако план ЧНБ по постепенному снижению процентных ставок приветствуется всеми, кто рассматривает возможность приобретения недвижимости с помощью ипотеки.





«В контексте продолжающейся активной инвестиционной деятельности, дальнейшего снижения процентных ставок и, следовательно, удешевления финансирования, а также общего улучшения экономической ситуации мы ожидаем, что эта картина отразится на строительной активности в течение года. В целом в этом году мы ожидаем, что строительный сектор в конечном итоге покажет незначительный рост на низкие однозначные проценты после прошлогоднего снижения на 2,6 процента», — сказал Ян Веймелек, экономист Komerční banka.





«Цены на строительные работы и материалы также оказывают большое влияние на рост цен на проекты», — комментирует Ондржей Штястны, инженер крупнейшей строительной фирмы Central Group. По его словам, после эпидемии коронавируса материалы и работы подорожали на 40%. «Сочетание в основном этих двух причин влияет на количество начатых проектов, и ситуация не улучшится, пока не снизятся цены на материалы и рабочую силу», — говорит он о процентных ставках и ценах на бетон.