Средняя ставка по ипотеке в Чехии в начале мая снизилась до 5,52%
8 мая 2024
13:00
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Средняя ставка по ипотеке в начале мая немного снизилась — с 5,57% до 5,52%. Это самый низкий показатель с мая 2022 года, согласно данным Swiss Life Hypoindex, который составляется на основе ставок предложения в начале каждого месяца.
В то время как Чешский национальный банк (ЧНБ) в этом году снизил ставку двухнедельного репо на 1,5 процентных пункта, банки снизили ипотечную ставку на полпроцента, согласно данным Swiss Life Hypoindex.
«На своем майском заседании ЧНБ снизил ставку двухнедельного репо еще на полпроцента до 5,25 процента», — сказал аналитик Swiss Life Select Иржи Сикора. Тем не менее, банки придерживаются сложившейся тенденции небольшого снижения процентных ставок. По его словам, такие темпы объясняются тем, что банки создают «подушку безопасности» на случай, если клиент досрочно погасит кредит. Такие ситуации решаются поправками к Закону о потребительском кредите, которые вводят ограничение на размер комиссии за досрочное погашение.
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн чешских крон, оформленному в размере до 80% оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,52% в мае составлял 21 540 чешских крон. С начала года этот показатель снизился на 90 чешских крон по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 1 000 чешских крон.
Неделю назад ЧНБ представил новый макроэкономический прогноз, который, по сравнению с февральской версией, предполагает несколько более низкую инфляцию в этом году и, напротив, более высокий экономический рост в этом и следующем годах. Значительные изменения были внесены в прогноз процентных ставок: согласно новому прогнозу, в начале следующего года ставки составят около 4% против 2,5% ранее. Прогноз больше не рекомендует быстрое снижение ставок, но допускает, что на следующем заседании 27 июня процентные ставки могут снизиться всего на 25 базисных пунктов, отметил Сикора.
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