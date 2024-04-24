Квартиры в Чехии снова начинают дорожать, первый застройщик поднимает цены

"Цены на новые проекты, которые мы выставим на продажу, будут отражать текущую ситуацию. Скорее всего, они будут немного выше", - сказал Петр Михалек, председатель правления Skanska Residential.





Повышение цен уже может коснуться проектов, которые поступят в продажу в мае и июне. Речь идет о квартирах, которые компания строит в пражских районах Кбелы и Малешице. Например, в первом из них цены на трехкомнатные квартиры площадью чуть более 70 кв. м в настоящее время составляют около 8 млн чешских крон. Новое предложение может быть выше на порядок. Это означает, что покупатели доплатят примерно 200 000 чешских крон.





"Мы видим возможности для роста цен. Мы опираемся на большое восстановление рынка. Отложенный спрос возвращается. Первый квартал этого года был очень сильным и удивил лично меня", - говорит Михалек.





В первом квартале в Праге было продано около 1 600 новостроек. Это следует из данных, собранных компанией Skanska совместно с другими застройщиками Central Group и Trigema. Первые три месяца нового года стали одними из лучших в этом отношении за последние десять лет. По сравнению с прошлым годом компании продали в 2,5 раза больше квартир.





Тенденция развивается и в регионах





Интерес к новым квартирам возрождается и в регионах. За пределами Праги в первом квартале застройщики сообщили о 1 900 новых квартирах, что на треть больше, чем в период с января по март прошлого года.





Более того, число желающих может возрасти, если ипотека снова станет дешевле. "Возобновление спроса приведет к столкновению предложения с предложением, ограниченным недавним охлаждением строительной активности, что, по нашему мнению, вызовет рост цен на квартиры в оставшуюся часть этого года", - говорит Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus.





Цена продажи новостроек уже перестала падать. В Праге она стабилизировалась на уровне около 142 тысяч за квадратный метр. Средняя 70-метровая квартира будет стоить около 9,9 миллиона чешских крон. В течение этого года, по мнению застройщиков, новостройки должны подорожать примерно на пять процентов, то есть примерно на полмиллиона в модельном случае. ЧНБ ожидает аналогичного повышения цен на все чешские дома и квартиры.





Некоторые застройщики не хотят повышать цены напрямую. Бланка Вачкова, руководитель отдела исследований рынка в консалтинговой компании iO Partners, специализирующейся на недвижимости, говорит, что некоторые из них сокращают маркетинговые скидки, которые они вводили в последние годы для стимулирования продаж, пытаясь удержать цены на нынешнем уровне. Но даже в этих компаниях покупатели будут платить реальную премию.





Например, крупнейший чешский застройщик Central Group придерживается аналогичного подхода. "Мы достаточно консервативны. И мы рады, что спрос оживает. Поэтому мы постараемся удержать цены на максимально возможном уровне. Правда, мы уже ограничили маркетинговые бонусы, такие как бесплатная отделка квартир, бесплатная парковка и тому подобное", - говорит Душан Куновский, владелец компании.