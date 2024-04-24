Квартиры в Чехии снова начинают дорожать, первый застройщик поднимает цены
9 мая 2024
22:00
354
На рынке новых квартир в Чехии происходят серьезные изменения. Если в последние два года на нем доминировали покупатели, которых было так мало, что они могли подталкивать застройщиков к скидкам, то теперь верх начинают одерживать продавцы недвижимости. Их сильные позиции позволят им снова поднять цены в этом году. Первый застройщик уже сообщил, что это произойдет уже через несколько недель.
"Цены на новые проекты, которые мы выставим на продажу, будут отражать текущую ситуацию. Скорее всего, они будут немного выше", - сказал Петр Михалек, председатель правления Skanska Residential.
Повышение цен уже может коснуться проектов, которые поступят в продажу в мае и июне. Речь идет о квартирах, которые компания строит в пражских районах Кбелы и Малешице. Например, в первом из них цены на трехкомнатные квартиры площадью чуть более 70 кв. м в настоящее время составляют около 8 млн чешских крон. Новое предложение может быть выше на порядок. Это означает, что покупатели доплатят примерно 200 000 чешских крон.
"Мы видим возможности для роста цен. Мы опираемся на большое восстановление рынка. Отложенный спрос возвращается. Первый квартал этого года был очень сильным и удивил лично меня", - говорит Михалек.
В первом квартале в Праге было продано около 1 600 новостроек. Это следует из данных, собранных компанией Skanska совместно с другими застройщиками Central Group и Trigema. Первые три месяца нового года стали одними из лучших в этом отношении за последние десять лет. По сравнению с прошлым годом компании продали в 2,5 раза больше квартир.
Тенденция развивается и в регионах
Интерес к новым квартирам возрождается и в регионах. За пределами Праги в первом квартале застройщики сообщили о 1 900 новых квартирах, что на треть больше, чем в период с января по март прошлого года.
Более того, число желающих может возрасти, если ипотека снова станет дешевле. "Возобновление спроса приведет к столкновению предложения с предложением, ограниченным недавним охлаждением строительной активности, что, по нашему мнению, вызовет рост цен на квартиры в оставшуюся часть этого года", - говорит Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus.
Цена продажи новостроек уже перестала падать. В Праге она стабилизировалась на уровне около 142 тысяч за квадратный метр. Средняя 70-метровая квартира будет стоить около 9,9 миллиона чешских крон. В течение этого года, по мнению застройщиков, новостройки должны подорожать примерно на пять процентов, то есть примерно на полмиллиона в модельном случае. ЧНБ ожидает аналогичного повышения цен на все чешские дома и квартиры.
Некоторые застройщики не хотят повышать цены напрямую. Бланка Вачкова, руководитель отдела исследований рынка в консалтинговой компании iO Partners, специализирующейся на недвижимости, говорит, что некоторые из них сокращают маркетинговые скидки, которые они вводили в последние годы для стимулирования продаж, пытаясь удержать цены на нынешнем уровне. Но даже в этих компаниях покупатели будут платить реальную премию.
Например, крупнейший чешский застройщик Central Group придерживается аналогичного подхода. "Мы достаточно консервативны. И мы рады, что спрос оживает. Поэтому мы постараемся удержать цены на максимально возможном уровне. Правда, мы уже ограничили маркетинговые бонусы, такие как бесплатная отделка квартир, бесплатная парковка и тому подобное", - говорит Душан Куновский, владелец компании.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
8 МАЯ 2024
460
Средняя ставка по ипотеке в начале мая немного снизилась — с 5,57% до 5,52%. Это самый низкий показатель с мая 2022 года, согласно данным Swiss Life Hypoindex, который составляется на основе ставок...
11:30
8 МАЯ 2024
1200
Строительная отрасль в Чехии слабеет. Падение на 8,3% в годовом исчислении — худший результат за последние три года. По мнению экспертов, падение вызвано сроками выдачи разрешений на строительство,...
10:30
6 МАЯ 2024
813
Чешская инвестиционная группа RSJ и финский застройщик YIT будут совместно строить новые квартиры в Литве и Латвии. Две компании подписали еще один крупный контракт на строительство нового жилья в...
14:30
5 МАЯ 2024
1020
Инвестиции в целые многоквартирные дома снова набирают популярность. После падения продаж в 2022 году старые многоквартирные дома в широком центре Праги опять начали продаваться. Это связано с...
12:00
5 МАЯ 2024
2520
На чешский рынок аренды квартир, который состоит в основном из инвестиционных квартир, принадлежащих частным лицам, все чаще выходят девелоперы и более крупные инвесторы, согласно исследованию ČTK....
09:30
5 МАЯ 2024
1262
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ПОЛУЧИЛИ ВЛАСТЬ НАД НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ. ОНИ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ИХ ОТ ТЕПЛА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Товарищества собственников жилья (ТСЖ) теперь могут принимать более жесткие меры в отношении должников. Тех, кто не платит за квартиру, например не вносит авансовые платежи за горячее...
10:30
30 АПРЕЛЯ 2024
1448
Мария Валова живет в Праге со своим партнером и двухлетней дочерью в собственной квартире, но жилплощадь стала слишком мала для них. Когда они стали искать новую, то обнаружили, что не могут...
08:00
29 АПРЕЛЯ 2024
831
С 1 июля процесс выдачи разрешений на строительство в Чешской Республике должен быть переведен в цифровой формат. Министр Иван Бартош обещает уложиться в срок. Обучение сотрудников строительных...
14:00
27 АПРЕЛЯ 2024
1797
В этом году чехи заплатят на сотни и тысячи крон больше налога на недвижимость, чем в прошлом. Налоговое управление уже начало уведомлять налогоплательщиков о новой ставке налога. Около миллиона...
21:00
26 АПРЕЛЯ 2024
880
В 2035 году деревянные здания могут составить до четверти новостроек в Чешской Республике. Как сообщил журналистам в Хоцни министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL), для достижения этой...
09:30
26 АПРЕЛЯ 2024
5564
У людей вновь появился аппетит к покупке недвижимости. В Праге, на крупнейшем рынке, в первом квартале застройщики продали 1 600 новых квартир. Это самый высокий показатель за последние три года....
19:30
25 АПРЕЛЯ 2024
1343
В этом году после двухлетнего перерыва застройщики в Чехии снова приступят к строительству. Компания Central Group, крупнейший застройщик жилья в Чехии, в мае начнет строительство проекта...
22:00
24 АПРЕЛЯ 2024
1298
Проблемы группы Getberg, принадлежащей бизнесмену Егору Хлебникову, становятся все глубже. Городской суд Праги открыл процедуру банкротства в отношении двух ключевых компаний холдинга.
21:00
24 АПРЕЛЯ 2024
1046
Спустя два года на пражском рынке новых квартир началось оживление. По словам застройщика, продажи в первые месяцы этого года напоминают рекордный 2021 год.
11:00
24 АПРЕЛЯ 2024
1256
ЗАСТРОЙЩИКИ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ И ДОМА. ЛЮДИ БУДУТ ПОКУПАТЬ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОНИ БУДУТ ИХ СТРОИТЬ
Объемы строительства квартир и коттеджей может восстановиться в этом году после прошлогоднего спада. Девелоперы хотят вывести на рынок больше новых объектов, чем в прошлом году. Согласно данным,...