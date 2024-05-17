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Государство готовит новые субсидии на деревянные постройки

Анастасия Князева
31 мая 2024
16:30
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Правительство прилагает все больше усилий для поощрения строительства домов и общественных зданий из дерева. Помимо ослабления технических правил, правительство также хочет помочь строительству с помощью субсидий в рамках популярной программы Nová zelená úsporám. Ее модификация в настоящее время готовится Министерством охраны окружающей среды. Новые субсидии должны стать доступными для населения с января.
Программа предлагает возможность получить субсидии на покупку или строительство энергоэффективных домов. Однако она не предусматривает различий между кирпичными и деревянными домами. По словам министра окружающей среды Петра Хладика (KDU-ČSL), теперь это должно измениться.

«Деревянные здания могут прослужить 50, а то и 100 лет и более. Кроме того, их преимущество заключается в скорости строительства: нам не нужно долго беспокоить соседей работой, мы должны быстро строить школы и прежде всего столь необходимое жилье», — сказал Хладик. Кроме того, здания из дерева оставляют меньший углеродный след, чем кирпичные.

Как именно будут выглядеть субсидии и сколько денег на них будет потрачено, пока неясно. В министерстве лишь сослались на уже опубликованную информацию. Из нее следует, что деревянные здания, поддерживаемые в рамках программы, должны будут соответствовать тем же критериям энергопотребления, что и обычные, и что общественные здания из дерева могут финансироваться, например, из средств, вырученных от продажи квот на выбросы.

Государство хотело бы, чтобы к 2035 году доля деревянных зданий выросла до 25%. Об этом говорится в готовящемся документе под названием «Сырьевая политика для древесины». Согласно последним данным Чешского статистического управления, в 2022 году только 14,1% зданий, предназначенных для жилья, имели деревянные конструкции. Более того, за последние годы их доля несколько снизилась. Самый высокий показатель был достигнут в 2018 году, когда он составлял 16,1%.

Выполнение поставленной цели позволит Чехии опередить Германию или Швейцарию, где пятая часть домов в настоящее время строится из дерева. В Австрии, например, около трети зданий построены из дерева, а в Швеции — даже 90%.

Школы и заводы из дерева
Национальная концепция также предусматривает, что дерево станет более распространенным строительным материалом для государства и муниципалитетов. В ней предлагается, чтобы минимум 20% новых общественных зданий строились из древесины. Например, первые школы уже строятся из дерева.

«В будущем деревянные здания станут обычным явлением для государственных служб и, возможно, для промышленности», — говорит Ленка Трандова, директор Ассоциации поставщиков сборных домов.

Развитию деревянных зданий должно способствовать и постепенное ослабление строгих правил их строительства. Чешские стандарты позволяют строить здания высотой не более 12 метров, что не очень выгодно для застройщиков.

Недавно власти разрешили строителям превышать этот лимит, например, с помощью так называемого инженерного доступа. Вкратце это означает, что застройщик разрабатывает очень подробный проект безопасности здания во время пожара и доказывает, что оно будет соответствовать действующим нормам безопасности, несмотря на большую высоту. По мнению разработчиков, таким образом можно построить здание высотой до 22,5 метра.

Кроме того, уже в следующем году в правила будут внесены изменения, которые позволят проектировать более высокие деревянные здания так же, как и обычные дома.
недвижимость финансовая помощь Чехия

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