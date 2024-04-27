Для ипотеки надо знать реальную стоимость недвижимости. Как быть, если банк оценил ее ниже, чем продавец?
19 мая 2024
13:00
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Интерес к новым ипотечным кредитам растет, а вместе с ним стремительно восстанавливается и спрос на недвижимость. Застройщики стремятся повысить цены на новые дома, а люди, продающие старые, также пытаются выручить больше денег. Может случиться так, что цена покупки не будет соответствовать реальному состоянию квартиры. В этом случае потенциальным покупателям будет сложнее получить ипотечный кредит.
К каждой заявке на кредит банк также должен приложить оценку реальной стоимости недвижимости. Она используется для того, чтобы выяснить, за сколько можно быстро продать дом, если клиент, например, перестанет вносить платежи. Оценка также необходима для определения максимальной суммы ипотечного кредита.
«Если вы планируете финансировать покупку старой недвижимости с помощью ипотеки, оценщик оценит ее текущее состояние и определит справедливую рыночную стоимость», — говорит Мирослав Майер, генеральный директор Hypo na míru, компании, занимающейся выдачей ипотечных кредитов. «В случае реконструкции и строительства они работают с будущей ценой, которая учитывает рост стоимости недвижимости после завершения строительного проекта», — добавляет он.
«Если вы планируете финансировать покупку старой недвижимости с помощью ипотеки, оценщик оценит ее текущее состояние и определит справедливую рыночную стоимость», — говорит Мирослав Майер, генеральный директор Hypo na míru, компании, занимающейся выдачей ипотечных кредитов. «В случае реконструкции и строительства они работают с будущей ценой, которая учитывает рост стоимости недвижимости после завершения строительного проекта», — добавляет он.
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Банки используют различные инструменты для определения цены на недвижимость. Например, они работают с ценовыми картами. С их помощью можно узнать, за сколько обычно продаются квартиры в том или ином районе.
Банк может провести оценку самостоятельно, а может прибегнуть к услугам сторонней организации. Однако существуют определенные правила.
«В случае банковской оценки недвижимости нельзя обращаться к любому оценщику, а только к тому, с которым сотрудничает банк», — говорит Петр Ермарж, финансовый специалист портала banka.cz.
По данным Hypo, стоимость подготовки индивидуальной оценки составляет до 4 000 крон для квартиры и до 8 000 крон для семейного дома. Однако некоторые банки предоставляют ее бесплатно.
Есть и другие решения
Если оценка ниже суммы кредита, запрашиваемой клиентом, есть четыре варианта решения ситуации.
Заинтересованная сторона может попробовать обратиться в другой банк. На самом деле не существует абсолютно единой методики составления сметы. Поэтому для каждого конкретного банка она будет отличаться. Это может сыграть свою роль в пограничных случаях, а не при разнице между оценочной и покупной ценой, например, в миллион крон.
Второй вариант — внести больше денег из собственных средств. Тем самым заявитель уменьшит сумму, которую он займет у банка, и уложится в лимит.
Также можно предложить банку в качестве залога вторую недвижимость, что сделает депозит достаточным и позволит заявителю взять больше денег. «Например, если у человека есть дом большей площади и с более высокой стоимостью, он может предложить его вместо того, который он сейчас покупает», — говорит Майер.
Если заявитель не выберет ни один из предложенных вариантов, ему останется только снова обратиться к продавцу и попытаться договориться о более низкой цене покупки. Возможности для этого еще есть. Хотя рынок оживает, интерес к некоторым квартирам слаб даже сейчас. Если нынешнему владельцу нужно продать квартиру как можно быстрее, это может открыть возможности для торга.
Комментарии:
1000korun 19 мая 2024 13:35
сторона может попробовать обратиться в другой банк Второй вариант — внести больше денег из собственных средств. Тем самым заявитель уменьшит сумму, которую он займет у банка, и уложится в лимит.....- советы для кого??? ))))) вода мокрая, земля круглая - что делать? Совет - принимать реальность какой она есть )))) ЭХспертное мнение ,))))
paulina 19 мая 2024 14:06
"Покупайте недвижимость без участия банков" хорошо говорить тем, у кого денег на счету куры не клюют. А с нынешними ценами на недвижимость абсолютному большинству все же приходится идти на поклон к банкам и влезать в ипотеку. Советы в статье действительно ни о чем, но, увы, они отражают реальность. Что вы сделаете, если владелец продает квартиру за 20 млн., а банк оценивает ее в 15? Да ничего. Ни банк, ни хозяин уступать вам не будут - с какой, собственно, стати? Остается либо действительно вносить разницу из собственных средств (если они есть), либо искать другую квартиру.
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