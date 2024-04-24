В Европе не хватает сотни тысяч домов и квартир. С 2010 года недвижимость подорожала в три раза
15 мая 2024
12:00
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Дорогое жилье осложняет жизнь не только в Чехии, но и в других европейских странах. Хотя цены на жилье в последний год снижались, рост цен был недостаточно сильным, чтобы компенсировать предыдущие периоды сильного роста цен. Согласно отчету европейского статистического бюро Eurostat, в период с 2010 по 2022 год квартиры и дома подорожали в среднем на 47%.
В некоторых странах рост был еще более значительным. Однако этот рост не соответствовал темпам увеличения среднего дохода в этих странах. Например, в Эстонии за 12 лет недвижимость подорожала на 192%, а в Венгрии — на 172%. В Чехии, по данным Евростата, цены выросли на 126%.
Помимо цен на недвижимость, росла и арендная плата, хотя и немного медленнее. Средний показатель по ЕС составил 18%. Но в Чехии, например, она выросла более чем на треть.
Рост процентных ставок и высокая инфляция замедлили развитие рынка недвижимости в последние два года. В прошлом году это отразилось на ценах. Однако, по мнению экспертов в области недвижимости, падение было лишь временным. Уже в конце года наметилось возобновление роста цен. В этом году он продолжится. Например, Чешский национальный банк ожидает, что в этом году дома и квартиры подорожают примерно на 5%.
«В четвертом квартале прошлого года на рынке недвижимости началось движение, вызванное сообщениями об укрощении инфляции и начале снижения базовой процентной ставки. Многие покупатели, которые несколько месяцев подряд ждали улучшения условий, решили приобрести недвижимость», — говорит Петр Гана, директор департамента строительства и недвижимости компании Deloitte. Он также прогнозирует, что тенденция к снижению цен закончилась.
Из-за роста цен на квартиры и дома все больше домохозяйств тратят на жилье 40 и более процентов своего дохода. В 2022-2023 годах доля таких домохозяйств в чешских городах вырастет с 10,6 до 13,2% (в 2010 году этот показатель составлял 11,8%).
Хуже всего ситуация обстоит в Греции, где каждое четвертое домохозяйство, проживающее в городских районах, сталкивается с чрезмерной стоимостью жилья. Аналогичная ситуация в Дании. Лучше всего обстоят дела в Словакии и Хорватии.
Предложение будет сокращаться и дальше
Причина, по которой жилье дорожает и, скорее всего, будет дорожать и дальше, кроется прежде всего в слабом предложении. Квартир и домов строится меньше, чем необходимо, учитывая интерес обычных покупателей и инвесторов. Например, согласно последним исследованиям, в Германии не хватает около 800 000 квартир, а в Нидерландах — 400 000.
В Праге, согласно более раннему исследованию Института планирования и развития города, необходимо строить не менее 10 000 квартир в год. В прошлом году власти разрешили 5 720 из них. Основываясь на этих данных, девелоперская компания Central Group подсчитала, что сейчас столице не хватает почти 90 000 квартир.
«Предложение новых квартир долгое время было существенно недостаточным из-за неработающей разрешительной системы. А из-за постоянно высоких цен на строительные материалы, дорогих коммерческих кредитов, быстро растущего спроса и превращения некоторых проектов в арендное жилье оно, скорее всего, будет падать еще больше», — заявил владелец Central Group Душан Куновский.
Комментарии:
Dz 15 мая 2024 12:18
Из за таких цен на жильё вообще теряется смысл более высокой зарплаты, толку если 60 процентов зарплаты ты отдашь за квартиру. Типичная проблема капиталистических стран, строят только жилье премиум класса, сейчас в Чехии что бы взять квартиру новую в ипотеку, надо иметь зарплату тысяч 80, что нереально по меркам Чехии.
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