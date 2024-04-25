Процентные ставки по новым ипотечным кредитам снизились, но люди еще больше влезают в долги из-за цен на жилье
16 мая 2024
08:00
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В апреле банки и строительные общества в Чехии выдали ипотечных кредитов на сумму 21,9 миллиарда крон. Это на 20% больше, чем в марте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра удвоилась. Средняя ставка по вновь выданным ипотечным кредитам немного снизилась — с 5,19 до 5,1%.
При средней сумме ипотечного кредита в 3,6 миллиона крон и процентной ставке в 5,1% ежемесячный платеж составляет 22 715 крон в течение 20-летнего срока погашения. При 30-летней ипотеке — 18 477 крон.
В апреле прошлого года ставка составляла 5,89%. Для рефинансированных ипотечных кредитов ставка составляла 5,06%, в марте — 5,22%. Год назад она составляла 5,9%. Если потенциальный покупатель рефинансировал кредит в другом месте, он получал в среднем 5,03%. В прошлом месяце этот показатель составлял 5,07%, а год назад — 5,84%, сообщила Чешская банковская ассоциация.
Если принять во внимание традиционную сезонность, рост объема выданных ипотечных кредитов будет еще выше, так как апрель обычно слабее марта. «Таким образом, двузначный рост в месячном исчислении подтверждает восстановление ипотечной активности в начале года», — заявили в ассоциации.
Число новых ипотечных кредитов достигло 5 212, что является самым высоким показателем с мая 2022 года. Среднемесячное число новых ипотечных кредитов в прошлом году было чуть меньше 3 400, в 2020 году — около 6 700, а в исключительно сильном 2021 году — 9 500.
Средняя сумма ипотечного кредита в апреле продолжила расти — с 3,44 до 3,6 миллиона. Это новый максимум, превышающий предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2021 года.
Более дорогие квартиры частично компенсируются ростом зарплат
В конце прошлого года цены на жилье были на 6% выше, чем в последнем квартале 2021 года. Однако постепенное снижение ипотечных ставок или ослабление ограничений по доходам Чешским национальным банком также позволяет получить более высокую ипотеку, говорят в ассоциации.
«Рост средней ипотеки частично объясняется увеличением потребности в финансировании из-за роста цен на недвижимость, которые, несмотря на небольшое снижение в прошлом году, выше, чем в конце 2021 года. Свою роль сыграло и постепенное снижение процентных ставок, сопровождаемое ростом зарплат домохозяйств, что также позволило заявителям достичь более высокой суммы кредита по ипотеке», — сказал Якуб Сейдлер, экономист Чешской банковской ассоциации.
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