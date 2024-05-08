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Опрос: молодежь Чехии больше всего волнует стоимость жилья

Анастасия Князева
25 мая 2024
11:00
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Молодые чехи в настоящее время больше всего беспокоятся о стоимости жилья. В ходе опроса, проведенного консалтинговой и технологической компанией Deloitte, об этом заявили 44% людей, родившихся между 1983 и 1994 годами, так называемое поколение Y, и 36% людей, родившихся около 2000 года, так называемое поколение Z. По сравнению с зарубежными странами этот показатель на несколько процентов выше. В то же время для 80% из них важны удовлетворенность работой и благополучие, а по сравнению с иностранными респондентами молодые чехи также меньше верят в предпринимательство.
По данным Platy.cz, медианная зарплата людей в возрасте от 25 до 34 лет составляет 46 000 крон. Некоторые эксперты ранее говорили, что аналогичная сумма в прошлом году также являлась так называемой достойной зарплатой, которая покрывает потребности взрослого человека с ребенком. Однако две трети жителей Чехии не дотягивают до этой суммы. Медианная зарплата для людей моложе 24 лет по-прежнему примерно на 10 000 крон ниже.

«Молодые чехи считают значимость своей работы, удовлетворенность и благополучие на работе такими же важными, как и молодежь за рубежом. Это говорит о том, что они хорошо понимают, какое влияние оказывает на них работа и что неподходящая должность или работодатель могут очень негативно повлиять на качество их жизни», — говорит Андреа Черна, эксперт по тенденциям в области управления персоналом компании Deloitte.

Данные различных компаний и результаты исследования ČTK ранее показали, что молодые чехи в возрасте от 25 до 35 лет платят за аренду жилья из своей зарплаты больше, чем в большинстве отдельных стран Западной Европы. На аренду квартиры площадью 60 квадратных метров они тратят почти 40% от медианной зарплаты до вычета налогов. Это в два раза больше, чем молодые люди платят в Германии, Австрии или Франции. Однако это соотношение может варьироваться в зависимости от места проживания, например, в столицах и крупных городах арендная плата значительно выше. Молодые люди в Италии тратят на жилье больше своих доходов, чем чехи.

По последним данным компании Deloitte, средняя арендная плата в Чехии в первом квартале этого года составляла 295  крон за квадратный метр. Месячная арендная плата за квартиру площадью 60 квадратных метров обойдется в 17 700 крон без учета коммунальных платежей. Средняя цена продажи квартиры в Чехии в четвертом квартале прошлого года составляла 95 000 крон за квадратный метр.

В августе прошлого года Чехия занимала предпоследнее место среди всех европейских стран по доступности жилья: стоимость покупки недвижимости в Чехии в среднем превышала 13 годовых зарплат до вычета налогов. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн крон, согласованному до 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,52% в мае этого года составлял 21 540 крон. По данным Swiss Life Hypoindex, за месяц она снизилась на 90 крон, а с начала года — примерно на 1 000 крон.

Исследование Deloitte Gen Z and Millennials 2024 содержит ответы 500 респондентов из страны, в том числе 300 респондентов Gen Z и 200 респондентов Gen Y. Эти ответы дополняют глобальный опрос, в котором принял участие 22 841 респондент практически со всего мира.
Чехия недвижимость молодёжь

Комментарии:
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Dz 25 мая 2024 11:23
Их можно понять, ситуация на грани катастрофы. Худшая страна в Европе после Словакии по стоимости жилья и ЗП
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