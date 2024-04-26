Росту цен способствует нехватка земли в Чехии под застройку
17 мая 2024
08:00
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За последний год снизились цены как на жилую, так и на коммерческую недвижимость. Однако, за редким исключением, владельцы земельных участков под застройку не отреагировали на эту тенденцию. Средние цены предложения участков в большинстве регионов остаются такими же высокими, как и в прошлом году. Период затишья продлится еще некоторое время, но не позднее следующего года стоимость земли должна начать расти.
Цены на землю остались на прежнем уровне в одиннадцати из четырнадцати регионов. Только в Моравско-Силезском и Пардубицком краях они стали дороже, а в Южно-Моравском — дешевле. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего чешского сайта Sreality.
«В основном это связано с тем, что существует нехватка земли под строительство, — говорит Роберт Ганзл, генеральный директор агентства недвижимости Next Reality. — Предложение ограничено, в частности, устаревшими муниципальными планами зонирования. Их отдельные изменения могут занимать годы и зависят от решений местных советов».
В то же время земля под застройку является одним из самых привлекательных для застройщиков и инвесторов в недвижимость в то время, когда цены на другие объекты падают.
В окрестностях Праги, где расположены наиболее востребованные земли под застройку, средние апрельские цены на предложения практически не изменились по сравнению с прошлым годом.
В Восточном районе Праги квадратный метр такой земли по-прежнему стоит около 7 600 чешских крон, а в Западном районе — около 8 000 чешских крон. На практике это означает, что владельцы предлагают участок площадью 1 000 квадратных метров примерно за 8 миллионов чешских крон.
Немного лучше обстоят дела у тех, кто ищет земельный участок в районе Брно. Земля там даже немного подешевела по сравнению с прошлым годом. В районе Брно-Венков в апреле владельцы предлагали их в среднем по 5 700 чешских крон за квадратный метр, что примерно на шесть процентов дешевле, чем годом ранее.
Возвращение роста цен
Земля сохранила свою цену, несмотря на снижение интереса со стороны обычных покупателей, которые хотят построить на ней свой собственный семейный дом с садом.
Их сдерживают сохраняющиеся высокие процентные ставки, которые делают ипотеку более дорогой. Некоторые люди даже отказались от планов строительства дома из-за них и пытаются продать землю вместо этого.
«Такая ситуация, несомненно, сохранится. Хотя ставки по ипотеке снижаются, но не настолько, чтобы кардинально изменить отношение обычных инвесторов, а цены на материалы в настоящее время не становятся дешевле», — комментирует Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам Seznam.cz.
Эксперты по-прежнему с осторожностью относятся к будущему развитию событий. Ганзл из Next Reality прогнозирует, что в этом году предложения не претерпят значительных изменений. Он ожидает роста цен только в последующие годы, когда он может составить от пяти до десяти процентов в год.
Однако, по мнению Изтока Топлака, брокера из Re/Max G8, поворот на рынке может произойти уже в этом или, самое позднее, в следующем году.
Он считает, что спрос снова вырастет. Это связано с тем, что все больше людей переезжают в города, и некоторые из них предпочитают жить в доме с садом.
«Если экономика останется стабильной или прогнозируется ее улучшение, спрос на землю может возрасти, что приведет к росту цен», — говорит он.
Постепенное снижение процентных ставок или развитие инфраструктуры, например, также окажут влияние, считает он. По его словам, в ближайшие 12 месяцев рост цен будет примерно в пределах 10%.
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