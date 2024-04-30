Дорогое жилье беспокоит молодежь в Чехии больше, чем войны или климат

По данным опроса консалтинговой компании Deloitte, 44 процента миллениалов, или людей, родившихся в период с 1983 по 1994 год, обеспокоены высокой стоимостью жилья. Для еще более молодого поколения Z, родившихся на рубеже тысячелетий, этот показатель составляет 36%.





Для сравнения, политическая нестабильность и глобальные конфликты волнуют около 30% опрошенных, а изменение климата — около четверти.





«Есть группа молодых людей, которые полностью смирились с мыслью о том, что они никогда не приобретут собственный дом. Они обнаружили, что не могут позволить себе даже ипотеку на двоих», — говорит Якуб Рыхлый из некоммерческой организации Nekrachni, которая консультирует молодых людей по вопросам личных финансов. По словам Рыхлого, другие люди хотя бы пытаются найти квартиру в более дешевых местах, например, за пределами крупных городов.





По словам Рыхлого, недоступное жилье увеличивает разрыв между молодыми людьми. По его словам, те, чья семья уже владеет квартирой, имеют преимущество, а их дети могут видеть, что унаследуют недвижимость.





Жилье трудно найти по всей Европе. Однако Чехия — одна из худших стран по сравнению с остальными странами ЕС. Хотя в прошлом году цены на жилье упали, что сделало его немного более доступным. Но падение закончилось в конце прошлого года, когда ипотека стала дешевле и интерес к недвижимости начал возрождаться.





«После четырех кварталов падения цен в Чехии цены выросли. Нынешняя ситуация показывает, что тенденция к снижению, которая была вызвана более года назад высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители, повышением процентных ставок и цен на строительные работы, закончилась», — говорит Петр Гана, эксперт по недвижимости компании Deloitte.





Из-за дороговизны недвижимости все больше людей, чем раньше, предпочитают жить в съемном жилье. Однако и оно становится дороже из-за повышенного спроса. По данным Deloitte, средняя 70-метровая квартира в Праге стоит 28 000 чешских крон в месяц.





Закон в правительстве зашел в тупик





Министерство регионального развития хочет помочь людям, страдающим от высокой стоимости жилья, с помощью нового закона о жилищной поддержке. Оно создает сеть центров, где чиновники будут консультировать людей о том, на какую поддержку они имеют право. Кроме того, они могут оказывать посреднические услуги при аренде жилья.





Закон также вводит гарантии для арендодателей, чтобы побудить их предоставлять свою недвижимость людям, нуждающимся в жилье.





Однако переговоры по этому предложению осложнились. Например, правящей партии ODS не нравится, что это добавит около 200 новых государственных служащих. Поэтому правительство еще не приняло решение о его судьбе.