Налог на недвижимость шокирует. Жители Чехии заплатят в пять раз больше, чем в прошлом году
21 мая 2024
15:00
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В этом году сумма налога на недвижимость застала многих людей врасплох. В среднем они заплатят на 80% больше, чем в прошлом году, благодаря консолидирующему пакету правительства, но некоторые люди увидели, что налог увеличился в пять раз, на несколько тысяч крон. Полагая, что это ошибка, они часто обращаются в Финансовое управление.
Срок уплаты налога или первого взноса истекает в конце мая.
«Мы, конечно, были не в восторге. За трехкомнатную квартиру в Ческе-Будеевице до повышения налога мы платили 742 кроны, а после повышения — 1 250 крон. За домик в Сверадице налог вырос с 340 до 698 крон», — рассказала Люция Шимечкова из Ческе-Будеевице.
«Печально, что мы сами купили недвижимость, сами ухаживаем за ней, поддерживаем и реконструируем. Государство не участвует во всем этом, но налог вырос, и у нас нет другого выбора, кроме как оплатить его», — вздохнула она.
Каждый муниципалитет может решить, оставить ли налог, рассчитанный по базовой ставке, которая выросла примерно в 1,8 раза, или увеличить его на местный коэффициент. С 2021 года он может составлять от 1,1 до 5. Хотя сейчас муниципалитетам предоставлена возможность снизить налог примерно на десятую часть, мэры заранее объявили, что не будут этим пользоваться.
В Среднечешском крае один из самых высоких коэффициентов — в Млада-Болеславе, где государственный налог увеличен в три раза. Здесь людям повысили налог только на установленную государством сумму, примерно на 80%. «До прошлого года за трехкомнатную квартиру в центре города и гараж я платил больше 1 500, теперь — почти 3 000», — рассказал один из жителей.
Налогообложение тех, кого уже обложили налогом
«Мы, конечно, были не в восторге. За трехкомнатную квартиру в Ческе-Будеевице до повышения налога мы платили 742 кроны, а после повышения — 1 250 крон. За домик в Сверадице налог вырос с 340 до 698 крон», — рассказала Люция Шимечкова из Ческе-Будеевице.
«Печально, что мы сами купили недвижимость, сами ухаживаем за ней, поддерживаем и реконструируем. Государство не участвует во всем этом, но налог вырос, и у нас нет другого выбора, кроме как оплатить его», — вздохнула она.
Каждый муниципалитет может решить, оставить ли налог, рассчитанный по базовой ставке, которая выросла примерно в 1,8 раза, или увеличить его на местный коэффициент. С 2021 года он может составлять от 1,1 до 5. Хотя сейчас муниципалитетам предоставлена возможность снизить налог примерно на десятую часть, мэры заранее объявили, что не будут этим пользоваться.
В Среднечешском крае один из самых высоких коэффициентов — в Млада-Болеславе, где государственный налог увеличен в три раза. Здесь людям повысили налог только на установленную государством сумму, примерно на 80%. «До прошлого года за трехкомнатную квартиру в центре города и гараж я платил больше 1 500, теперь — почти 3 000», — рассказал один из жителей.
Налогообложение тех, кого уже обложили налогом
«Налог на недвижимость — это вымогательство. Все покупают жилье на свои деньги, которые уже однажды были обложены налогом, выплачивают ипотеку своими доходами, ремонтируют квартиру или дом на свои деньги, а государство заставляет их снова платить за это налог», — говорит 40-летний мужчина из центра Млада-Болеслава о повышении налога.
В этом году жители Злина будут платить значительно больший налог, чем раньше, в среднем он увеличится в четыре-пять раз. В июне прошлого года город впервые за 15 лет повысил коэффициенты, а затем государство подняло базовую ставку с пакетом консолидации. По словам заместителя мэра Мирослава Чаланека (ODS), снижение коэффициента, предложенное городской оппозицией в конце апреля, обойдется городу примерно в 80 миллионов крон.
Повышение налога на недвижимость вызвало раздражение у пенсионерки Яны Галатиковой из Ярославице-у-Злина, пригорода города. «Я платила 700 крон, а теперь плачу 4 500 крон. И мне еще пришлось попотеть над оплатой, потому что у моего сына половина дома записана на имя его отца, и они насчитали нам по 4 500. Получается 9 000 за один дом. В итоге договорились, что платить будет только один, но это все равно ужасно много для старого дома с моей пенсией в 19 000», — рассказала она.
«К тому же они поставили нас на один уровень с центром города, что тоже ужасное несоответствие. Здесь нет ни школы, ни служб, ни магазинов, ничего. Все убрали. Поэтому они говорят нам, чтобы мы боролись с этим и жаловались в город. Те, у кого есть квартиры в Йижни-Свази, уже ропщут и пишут петиции», — говорит Галатикова.
В Злине рассматривают возможность сокращения
«Мы в корне не согласны с тем, что государство скорректировало сумму налога, а также с тем, что государство еще больше сокращает доходы города от налога на азартные игры и от билетов на общественный транспорт, повышая НДС. Все это было одобрено правительством в тот момент, когда город уже не мог законно протестовать. Городские советники снова обсудят налог на недвижимость, возможно, в сентябре, тогда они смогут немного снизить его», — сказал Томаш Мельцер, представитель мэрии Злина.
«Один из основных вопросов, касающихся будущего направления развития города, заключается в том, идти ли по экономически ответственному пути или популистски пустить все на самотек. 15 лет взимается один и тот же налог на недвижимость, 12 лет нет никаких подвижек с тарифами на проезд в общественном транспорте, и даже повышенная базовая ставка платы за сбор коммунальных отходов не покрывает расходов на сбор мусора на душу населения. Город платит за все. Но в то же время мы вместе с другими городами боремся на государственном уровне за комплексное изменение бюджетного определения налогов, которое на данный момент очень невыгодно для большинства уставных городов», — отметил Чаланек.
По словам Чаланека, борьба за деньги имеет свои причины, так как в ближайшие годы город ожидает ряд инвестиций, таких как транспортные проекты, реконструкция площади Мира, кинотеатра и Злинского замка. «Инвестиции в эти проекты обойдутся в общей сложности примерно в 3,2 миллиарда крон», — сказал Чаланек.
Сюрприз в Чески-Тешине
Большинство моравско-силезских городов не стали добавлять проценты к базовой ставке налога на недвижимость, например Острава, Богумин, Крнов, Брунталь, Тршинец или Карвина.
Однако жителей города Чески-Тешин в Карвинском районе ждал большой сюрприз. Новый коэффициент местного налога на недвижимость для всей территории Чески-Тешина составляет 2,0, что на 100% выше, чем в прошлом году. Так, например, владелец квартиры площадью 49 квадратных метров здесь в прошлом году платил 305 крон налога, а в этом году он заплатит 1 068 крон. Разумеется, людям это не нравится, и они посылают жалобы в мэрию. Руководство города утверждает, что здесь уже много лет не повышали коэффициент, в отличие от соседних муниципалитетов.
Вопрос о значительном повышении налогов решается и в Йиглаве. Статистика Финансового управления показывает, что около 1 100 муниципалитетов в этом году использовали местный коэффициент выше 1, то есть примерно каждый пятый или шестой муниципалитет в Чехии.
Финансовое управление традиционно информирует людей о новой налоговой ставке в течение мая. Около миллиона владельцев информационных ящиков получают в них данные для оплаты, еще почти миллион человек получают их по электронной почте. Остальные должны получить в общей сложности 1,8 миллиона налоговых уведомлений по почте не позднее 24 мая.
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