Правительство Чехии под давлением: нужно быстро пустить в оборот десятки тысяч пустующих квартир

В Чехии существуют десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч квартир, которые долгое время остаются незанятыми. Если бы они были возвращены в оборот, то помогли бы решить жилищные проблемы сотен тысяч людей.





Проблема заключается в том, что существует опасение, будут ли эти квартиры освобождены к концу срока полномочий этого правительства. Поэтому ряд деятелей подписали обращение инициативы Za bydlení, адресованное премьер-министру Петру Фиале (ODS). Они призывают главу кабинета министров довести эту возможность до конца.





Заставить рынок жилья двигаться





Обращение поддержали более 40 организаций, работающих с людьми, нуждающимися в жилье. К ним присоединились председатель Чешской палаты архитекторов Ян Касал, епископ Томаш Холуб и уполномоченный по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова.





Закон о поддержке жилищного строительства, который готовит Министерство регионального развития, обещает оживить рынок жилья. Проще говоря, закон включает в себя консультации для нуждающихся в жилье и, конечно, систему гарантий для владельцев квартир.





Государство в лице муниципалитетов будет гарантировать оплату аренды или других расходов в случае возникновения трудностей. В результате владельцы пустующих квартир не будут находиться в состоянии неопределенности. Гаранты, например, города или муниципалитеты, будут получать от государства деньги на постоянной основе: например, 30 000 чешских крон в год на каждое домохозяйство, поддерживаемое таким образом.





Примет ли правительство необходимый закон?

Закон поступил в правительство на прошлой неделе, но его обсуждение было приостановлено.





«Закон был доработан, прокомментирован со всех профессиональных сторон и обсужден с местными заинтересованными сторонами. Но когда он поступил в правительство, его рассмотрение было отложено на неопределенный срок. На данный момент совершенно не ясно, когда он будет обсуждаться. Это создает определенное давление на то, чтобы он вообще был утвержден», — опасается Миколаш Оплетал, представитель инициативы Za bydlení.





Система гарантированного жилья





Закон о поддержке жилищного строительства предусматривает систему положительных стимулов для так называемых гарантов, которые будут поручаться за жильцов перед владельцами.





В качестве гаранта может выступать муниципалитет, регион или другие юридические лица, предоставляющие социальные услуги или занимающиеся недвижимостью.

Однако каждый гарант должен обратиться за разрешением к региональным властям.





Общественные организации настаивают на том, чтобы правительство приняло закон как можно скорее. В то же время представители инициативы просят дать им возможность лично представить проблему премьер-министру Фиале.





«Переговоры с поставщиками социальных услуг, с людьми, которые уже имеют непосредственный опыт работы с инструментами, содержащимися в законе, до сих пор не состоялись. У премьер-министра нет нашей точки зрения, нашего опыта, и было бы уместно встретиться и обсудить это с ним», — сказал Оплетал.





Полмиллиона за каждый час задержки закона





Министр регионального развития Чехии Иван Бартош подсчитал, что неспособность решить жилищную проблему обходится государству в 4 миллиарда чешских крон в год. «Это почти полмиллиона крон в час. Я надеюсь, что партнеры по коалиции выдвинут предложения, которых стоит ждать», — сказал он в интервью Seznam Zprávy.





Среди прочего, он ссылается на растущую стоимость жилищных пособий, которые государство возмещает людям с высокой арендной платой.





«Закон предусматривает составление карты жилищной ситуации, которая поможет нам правильно определить инвестиции в строительство и реконструкцию. Отсутствие данных было одной из причин того, что инвестиции в жилье при предыдущем правительстве в целом провалились», — говорит Бартош. Он отмечает, что принятие закона о поддержке жилищного строительства является одним из условий для выделения 10 миллиардов из Национального плана реконструкции.





Проблема? Новые бюрократические должности

На прошлой неделе после заседания кабинета министров ЧТК сообщила, что заседание было прервано из-за постоянных противоречий. Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) отметил, что содержание нормы еще предстоит обсудить с местными органами власти. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) не согласился с планируемым созданием около 200 новых должностей государственных служащих.





И именно около 200 новых сотрудников, которые должны обеспечить вновь созданные контактные пункты по вопросам жилья на уровне муниципалитетов с расширенной компетенцией, остаются предметом трения.





Представители местных органов власти обеспокоены тем, что они не получат от государства финансирования на свою деятельность.





«Союз городов и муниципалитетов давно обратил внимание на отсутствие государственного финансирования социальной работы в муниципалитетах. Социальная работа — это реализация делегированной компетенции, но она не полностью оплачивается государством. Согласно исследованиям Союза, во многих случаях субсидии на социальную работу не покрывают даже 50 процентов фактических затрат», — возразили представители органов местного самоуправления в ходе процедуры комментирования.





Ассоциация местных властей, в свою очередь, указала в своих комментариях, что закон представляет собой большое административное бремя для муниципалитетов с расширенными полномочиями.





Тем не менее, Иван Бартош считает, что правительство вернется к обсуждению как можно скорее.