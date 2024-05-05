Проблема №1 чешского строительства: нет желающих заниматься им в таких условиях
23 мая 2024
08:00
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Строительная отрасль Чехии, которая показала худшие результаты за последние два года, должна восстановиться во второй половине этого года, ожидают эксперты. Но по мере роста спроса цены на строительные материалы будут расти.
Высокие процентные ставки и экономическая неопределенность привели отечественную строительную отрасль к значительному спаду за последние два года.
Однако, по мнению Йиржи Ноуза, президента Союза предпринимателей строительной отрасли, наступают лучшие времена. «На данный момент я смотрю на развитие событий с оптимизмом, наши члены ожидают улучшения ситуации во второй половине года», — сказал он, выступая на конференции.
Тем не менее, по мнению экспертов конференции, отрасль все еще ощущает на себе последствия кризиса. «Рынок немного меняется. Существует огромное давление конкуренции, и более крупные и успешные фирмы начинают поглощать мелкие. Некоторые компании больше не процветают», — говорит Радка Прокопова, член совета директоров Alca Group.
Это подтвердил и Ян Хасик, председатель правления Purposia Group, который считает, что консолидация рынка происходит прежде всего в секторе дистрибуции.
«Мы также недавно купили дистрибьюторскую компанию. Я не считаю это негативным явлением. С точки зрения инвестора мы находимся в более выгодном положении, чем раньше. Диапазон этих компаний теперь шире», — сказал он.
По мнению Вита Кутнара, владельца строительных компаний DEK, цены в строительной отрасли также могут претерпеть изменения.
«До сих пор нам не удалось в достаточной степени увеличить местные мощности по производству строительных материалов. Я боюсь, что как только спрос в строительной отрасли снова вырастет, цены пойдут вверх. Мы не построили новых заводов, и конкуренции не хватает», — пояснил он.
Не хватает людей для работы
По его словам, конечную цену строительства по-прежнему затягивают медленные процессы получения разрешений и значительная нехватка рабочих рук в отрасли.
«Чтобы строить дешевле, помимо ускорения процессов получения разрешений, необходимо значительно увеличить количество рабочих, которые могли бы выполнять работы в Чехии. Нам нужна помощь людей, приезжающих из-за границы», — сказал Кутнар.
Это признает и Ян Хасик, председатель правления компании Purposia Group. «У нас давние проблемы с рабочими профессиями. Невозможно найти работников, которые хотели бы работать в условиях, предлагаемых строительной отраслью», — сказал он.
«Было бы очень полезно, если бы законодательство позволяло массово нанимать иностранных рабочих», — добавил он во время дебатов.
По словам Радки Прокоповой, проблема трудоустройства работников в строительном секторе заключается не только в нехватке рабочих рук, но и в необходимости адаптироваться к современным потребностям, таким как требования ESG (устойчивого подхода к инвестициям).
«Состав рабочей силы также сильно меняется. Строительная отрасль подвергается автоматизации. Даже если нам удастся сократить потребность в рабочих, мы будем вынуждены нанимать больше людей для других профессий, например, для административной работы», — говорит Радка Прокопова.
Эти факторы повлияют на конечную цену зданий для покупателей. По словам генерального директора компании Domoplan Томаша Вавржика, цены на новые квартиры вырастут. «В Брно цены за квадратный метр достигают 200 000 чешских крон», — сказал он о местном премиум-сегменте. По мнению Петра Палички, руководителя отдела недвижимости компании Penta, цены на квартиры вырастут как минимум на уровень инфляции.
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