Сверху — город, снизу — Главный вокзал. В центре Праги планируют новый проект
24 мая 2024
12:00
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Квартиры, офисы, общественные здания, парк и культурный центр. Над главным железнодорожным вокзалом Праги может вырасти совершенно новый городской район. Началось обсуждение изменения плана зонирования города.
Один из самых амбициозных проектов Праги — создание надстройки над железнодорожными путями у Главного вокзала. Это позволит создать новую прибыльные земельные участки, на которых может вырасти целый новый район.
«Это центр города, и это важный район. Здесь должен быть кусочек города, где будет все — квартиры, офисы, магазины. Территория довольно большая, но, скажем так, не все участки железнодорожных путей можно закрыть», — рассказывает Петр Паличка из Penta Real Estate.
По его словам, размер так называемого «floor area», то есть площади, пригодной для застройки, может достигать 200 тыс. кв. м. Для сравнения, Вацлавская площадь имеет площадь 42 тысячи метров.
«Это должен быть полный микс города, городской территории. В интересах города, чтобы люди, приезжающие в Прагу на работу, не садились на трамвай и не ехали три четверти часа, а чтобы, по возможности, им вообще не нужно было никуда ехать. Я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы закрыть крышей часть путей», — сказал он.
Компания, стоящая за проектом, — CR City, в которой участвуют Чешские железные дороги, SUDOP и Penta. Исследование показало, что проект осуществим, и теперь начались переговоры.
Сейчас в игру вступают все основные игроки. «Конечно, проект необычный. В данном случае все еще сложнее, потому что есть партнеры, Чешские железные дороги и Железнодорожная администрация, у которых есть свои интересы. Речь идет не только о том, что хотел бы построить застройщик и о том, что он согласует с городом, чтобы там было построено», — объясняет Паличка.
Муниципальный округ Прага 2 также присоединился в качестве созаявителя к инициированному изменению плана зонирования, которое позволило бы осуществить перестройку над железнодорожными путями. Последний требует проведения международного градостроительного и архитектурного конкурса, а также строительство школьных учреждений и квартир.
Однако Клуб старой Праги выступает против предложения об изменении плана зонирования, поскольку оно не основано на выводах общественной дискуссии или реальных потребностях города. «Это только начало процесса изменения генерального плана. Только сейчас будут обсуждаться все условия. Если бы перезонирование не началось, не было бы никаких дебатов», — комментирует Паличка, который считает, что через 10-12 лет над железнодорожными путями может быть построен первый дом.
Никто не может оценить, во сколько может обойтись строительство, говорит Паличка. «У нас нет опыта в этом деле. Первой ласточкой будет платформа над Масаричкой, но там будет только парк, ничего строить не будут. Что касается статики, то это совсем другая история», — говорит Паличка.
«С экономической точки зрения мы не очень глубоко изучали этот вопрос. У земли есть цена, которую придется заплатить ČD. Трудно сказать, сколько может стоить земля рядом с Вацлавской площадью», — добавил он.
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