Насколько мы готовы? Вообще не готовы, говорят чиновники, занимающиеся вопросами цифровизации управления строительством
27 мая 2024
10:30
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Примерно через месяц стартует «крупнейший цифровой проект или революция в строительной отрасли», как называет цифровизацию управления строительством министр Иван Бартош. Но у чиновников нет компьютеров. Да и систему они пока даже не видели, пишет репортер портала Seznam Zprávy Ян Новак.
«У нас нет, мы не знаем, мы не видели». Так чаще всего отвечают сотрудники Строительного управления Праги 12, когда их спрашивают, насколько они готовы к «революции в строительстве». Их офисы находятся в новом здании, напоминающем три сахарных кубика — отсылка к находившемуся неподалеку сахарному заводу Модржаны.
Первого июля их работа кардинально изменится. Они перейдут от бумажных строительных процедур к полностью цифровым. От старой системы к совершенно новой. Девиз министра таков: «Одна страна — одни данные — одни правила».
Они заказали 17 компьютеров, а у них нет даже одного
«Готовы ли мы? Совсем нет. Мы заказали 17 комплектов компьютеров в январе, у нас нет ни одного. Когда они придут, с какой системой, что мы сможем на них делать, мы не знаем», — пожимает плечами руководитель административно-правового отдела. «И все же до старта осталось всего пять недель», — добавляет дама с многолетним опытом работы на государственной службе.
«У меня такое ощущение, что это бегущий поезд, который едет ужасно быстро, нигде не останавливается и не заботится ни о пассажирах, ни о персонале», — сравнивает оцифровку строительной процедуры вышеупомянутый менеджер.
Отсутствие компьютеров — наименьшая из проблем, говорит она. Незнание новой системы — Портала строителя — играет решающую роль. Сотрудники видели ее только на слайдах в конце апреля во время единственного тренинга, организованного Министерством регионального развития (ММР).
«Это было довольно странно. Места в зале сразу же закончились, поэтому я смотрела онлайн. Связь была отключена, поэтому мы не могли задавать вопросы», — говорит она.
У чиновников есть ряд вопросов к представителям министерства. Например, будут ли новая и старая системы взаимодействовать друг с другом? Смогут ли они использовать старые шаблоны? Будет ли система оповещать их об изменениях в земельном кадастре? Как и где клиенты смогут просматривать досье? Кому они и строители могут задать вопросы? И так далее, и тому подобное. Вопросов много, ответов пока нет.
На сайте министерства постепенно появляются обучающие видеоролики для застройщиков и чиновников. Но, как говорят, они короткие и совершенно неадекватные.
«Я не знаю, на что способна система, как она работает, мне негде ее опробовать. Я бы хотел получить хотя бы демоверсию», — говорит один из высокопоставленных чиновников.
Глава строительного управления также хотел бы, чтобы у его сотрудников было время освоить Портал строителя, прежде чем его запустят. «Но мы привыкли работать на ходу», — добавляет он примирительным тоном.
Его беспокоит другая проблема. Его отдел обрабатывает около 2 000 строительных процедур в год. В нем работают 17 клерков, средний возраст которых составляет 58 лет.
«Изменения в Законе о строительстве, новые постановления, совершенно новая компьютерная система — этого хватит на один семестр обучения в вузе. Я боюсь, что некоторые из них уйдут. У старших коллег гибкость в работе с компьютерными технологиями не так хороша», — опасается он.
Если мне не понравится, я уйду на пенсию
В уютном, украшенном цветами офисе сидят три сотрудницы строительного отдела. Две из них уже достигли пенсионного возраста. На их столах лежат стопки документов, карт и постановлений. Бумага должна скоро закончиться. Они говорят, что никакой паники среди них нет.
«Мы спокойны. Если мне не понравится, я уйду на пенсию», — с улыбкой говорит одна из них.
«Я тоже. Если я не смогу с этим справиться, я уйду», — добавляет другая.
По слухам, в департаменте четыре пенсионера, которые могут уйти со дня на день. А найти замену? Почти невозможно.
«Есть высокие требования к образованию. Они должны иметь диплом инженера-строителя. Если сюда придет выпускник вуза, чисто теоретически, ему все равно придется сдавать экзамены на квалификацию, а это немного больше диплома о среднем образовании, и знаете, сколько он будет зарабатывать? У него будет зарплата как в столовой. С небольшим опытом работы — максимум 20 000», — говорит сотрудник отдела с более чем 30-летним стажем. Ее зарплата составляет около 40 000 брутто.
«Вот почему здесь нет ни одного нового человека. У нас их всего пятеро. Из них двум по семьдесят лет, а одному — шестьдесят. Как на такую зарплату можно прокормить семью в Праге?» — задает она риторический вопрос.
«Все, что мы знаем сейчас, — это то, что она начнется первого июля. Как именно это будет, никто не знает», — заявляют дамы о предстоящей цифровизации.
«Я в отпуске с первого числа», — заявляет одна из них. «Я тоже», — добавляет другая. «А я взяла его только с 16 июля», — добавляет третья. Она говорит, что собирается насладиться им в полной мере.
«Планировать это на каникулы — полная глупость. В офисе останется один человек, и он сойдет с ума. Хуже всего будет то, что строители будут спрашивать, что делать. И вы думаете, они будут звонить в министерство? Конечно, они позвонят сюда», — говорит третья чиновница.
Будут проблемы
Дамы оценивают подготовку к оцифровке как недостаточную. Они до сих пор не могут войти на портал застройщика.
«Политики все одинаковые. Они говорят, что все хорошо и готово, а потом наступает день „Д“ и начинается бардак, и все приходится подстраивать и решать на ходу», — предсказывают дамы.
Но в конце концов, говорят они, все встанет на свои места, и все будет хорошо. За цифровизацией будущее, считают чиновники.
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