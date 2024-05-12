Как получить доступное жилье: чиновники рассказали, что они предложат за квартиры с низкой арендной платой
27 мая 2024
22:00
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Государство предложит городам, муниципалитетам и частным инвесторам дешевые кредиты, бесплатную землю и другие льготы. В обмен на это они должны строить доступное жилье, в котором арендодатели будут взимать с арендатором более низкую арендную плату, чем в среднем по рынку.
От недоступности жилья в Чехии страдают около двух миллионов человек. По крайней мере, это следует из данных Министерства регионального развития. Часть долгосрочного плана государства по улучшению ситуации на рынке жилья включает в себя огромные инвестиции в развитие недвижимости.
Города, муниципалитеты и частные инвесторы должны начать строить больше доступного жилья при поддержке государства. Подробности были представлены правительственными чиновниками на пресс-конференции в понедельник.
«Мы запускаем проект поддержки доступного жилья, который должен дать результаты примерно через три года. Жилищное строительство идет не так, как хотелось бы, и жилья не хватает. Только в Праге ежегодно строится около пяти тысяч квартир, но потребность в них вдвое больше», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS).
По его словам, проект основан на сотрудничестве между государством, регионами, муниципалитетами и частными инвесторами.
«Такая концепция гарантирует достижение результатов. Мы подготовили четыре формы поддержки, при которых в Чехии можно будет реализовать доступное жилье», — рассказал премьер-министр на пресс-конференции.
Приобретение или строительство доступного жилья
Среди упомянутых вариантов — приобретение муниципалитетом уже готовых квартир, строительство домов муниципалитетом в сотрудничестве с частным инвестором, а также самостоятельное строительство жилья муниципалитетом или частным инвестором.
По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), количество этих финансовых моделей со временем должно увеличиться. «Министерство финансов готово и дальше расширять спектр возможных способов сотрудничества и необходимых ресурсов», — сказал он на пресс-конференции.
Для этих целей правительство на первом этапе выделило около 8 миллиардов крон из Национального плана восстановления, которые будут использованы для финансирования жилищных проектов местных органов власти через Государственный фонд поддержки инвестиций и Национальный банк развития. Кабинет министров ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком, страховыми компаниями, пенсионными фондами, а также рассчитывает на участие частного сектора.
А как государство собирается убедить города или предприятия строить доступное жилье? У него есть для них готовые кредиты под 2%. Помочь должны и предстоящие консультации в рамках Национального банка развития, Государственного фонда содействия инвестициям или предоставление государственной земли под строительство.
Доступное жилье по дешевым кредитам
Однако инвестор должен предложить что-то взамен выгодных условий. В данном случае это будет цена аренды. «Цена аренды в доступном жилье будет максимум на 90% ниже обычной рыночной арендной платы в данном месте и в данное время», — заявил министр регионального развития Иван Бартош.
Для определения стоимости аренды будет использоваться проект ценовых карт, над которым в настоящее время работает Министерство финансов.
По словам министра финансов Збынека Станюры, данные карты цен будут обновляться Министерством финансов дважды в год и должны быть основаны на данных порталов недвижимости, которые показывают цены предложения аренды.
По словам Бартоша, право на доступное жилье должны иметь молодые люди, пожилые люди и люди социально важных профессий, таких как полицейские, учителя, врачи и пожарные. В целом, однако, в рамках такого проекта в квартире смогут жить все, кто не входит в 20% населения с самыми высокими доходами.
Квартиры также призваны помочь людям выбраться из трудной жизненной ситуации. Через полтора года или за шесть месяцев до истечения срока действия договора аренды будет проводиться оценка, чтобы определить, соответствует ли арендатор требованиям доступного жилья. Если нет, то ему или ей придется съехать.
Города, муниципалитеты и частные инвесторы должны начать строить больше доступного жилья при поддержке государства. Подробности были представлены правительственными чиновниками на пресс-конференции в понедельник.
«Мы запускаем проект поддержки доступного жилья, который должен дать результаты примерно через три года. Жилищное строительство идет не так, как хотелось бы, и жилья не хватает. Только в Праге ежегодно строится около пяти тысяч квартир, но потребность в них вдвое больше», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS).
По его словам, проект основан на сотрудничестве между государством, регионами, муниципалитетами и частными инвесторами.
«Такая концепция гарантирует достижение результатов. Мы подготовили четыре формы поддержки, при которых в Чехии можно будет реализовать доступное жилье», — рассказал премьер-министр на пресс-конференции.
Приобретение или строительство доступного жилья
Среди упомянутых вариантов — приобретение муниципалитетом уже готовых квартир, строительство домов муниципалитетом в сотрудничестве с частным инвестором, а также самостоятельное строительство жилья муниципалитетом или частным инвестором.
По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), количество этих финансовых моделей со временем должно увеличиться. «Министерство финансов готово и дальше расширять спектр возможных способов сотрудничества и необходимых ресурсов», — сказал он на пресс-конференции.
Для этих целей правительство на первом этапе выделило около 8 миллиардов крон из Национального плана восстановления, которые будут использованы для финансирования жилищных проектов местных органов власти через Государственный фонд поддержки инвестиций и Национальный банк развития. Кабинет министров ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком, страховыми компаниями, пенсионными фондами, а также рассчитывает на участие частного сектора.
А как государство собирается убедить города или предприятия строить доступное жилье? У него есть для них готовые кредиты под 2%. Помочь должны и предстоящие консультации в рамках Национального банка развития, Государственного фонда содействия инвестициям или предоставление государственной земли под строительство.
Доступное жилье по дешевым кредитам
Однако инвестор должен предложить что-то взамен выгодных условий. В данном случае это будет цена аренды. «Цена аренды в доступном жилье будет максимум на 90% ниже обычной рыночной арендной платы в данном месте и в данное время», — заявил министр регионального развития Иван Бартош.
Для определения стоимости аренды будет использоваться проект ценовых карт, над которым в настоящее время работает Министерство финансов.
По словам министра финансов Збынека Станюры, данные карты цен будут обновляться Министерством финансов дважды в год и должны быть основаны на данных порталов недвижимости, которые показывают цены предложения аренды.
По словам Бартоша, право на доступное жилье должны иметь молодые люди, пожилые люди и люди социально важных профессий, таких как полицейские, учителя, врачи и пожарные. В целом, однако, в рамках такого проекта в квартире смогут жить все, кто не входит в 20% населения с самыми высокими доходами.
Квартиры также призваны помочь людям выбраться из трудной жизненной ситуации. Через полтора года или за шесть месяцев до истечения срока действия договора аренды будет проводиться оценка, чтобы определить, соответствует ли арендатор требованиям доступного жилья. Если нет, то ему или ей придется съехать.
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