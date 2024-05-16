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Строительная катастрофа. Компания Brex оставила после себя недострой стоимостью в сотни миллионов крон

Новости 420on
29 мая 2024
08:00
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Либерецкая строительная компания Brex, которая за последние два года выиграла государственные контракты на сумму более полумиллиарда крон, оказалась неплатежеспособной. Это большая проблема для Либерецкого края, который заключил с Brex контракты на строительство девяти зданий.
Несколько недель назад компания приостановила работы по некоторым контрактам. Слухи о проблемах либерецкой строительной компании Brex оказались правдой. Сама компания на прошлой неделе подала в суд заявление об открытии процедуры банкротства и просит суд разрешить реорганизацию. Ее долг перед кредиторами составляет 176 миллионов чешских крон.

«К концу 2023 года должник начал испытывать экономические трудности, так как не смог сократить объем незавершенного производства, а работы по ряду контрактов были прерваны из-за погодных условий», - говорится в заявлении фирмы в суд о несостоятельности.

«Кроме того, из-за климатических условий значительно снизился объем продаж должника (в среднем с 40 миллионов чешских крон в месяц до примерно 15 миллионов чешских крон в месяц). В то же время было несколько случаев, когда некоторые заказы должника не принесли ожидаемого экономического результата», - говорится также в ходатайстве о несостоятельности.

Представители портала Novinky связались с представителями Brex, но пока не получили ответа. Генеральный директор компании ушел в отставку.

Поведение компании в последнем государственном контракте, который она выиграла, уже сигнализировало о том, что у нее проблемы. Она должна была отремонтировать историческое здание в Лидове сады в Либереце. Однако компания не подписала контракт с регионом и снялась с конкурса.

Примерно в то же время она прекратила строительство крупного дорожного проекта - реконструкцию проезда Рокитнице-над-Йизерой. Контракт стоимостью 209 миллионов чешских крон, инвесторами которого являются Либерецкий край и город Рокитнице, был выставлен на конкурс в прошлом году, и компания начала первые работы. Однако после зимы строительство так и не началось, а оборудование и материалы исчезли со стройплощадки.

В настоящее время компания имеет семь контрактов на строительство дорог и два инвестиционных проекта только в Либерецком крае. «Для нас это значительное осложнение. По контрактам, которые близки к завершению, таким как Центр профессионального обучения в Турнове, мы делаем все возможное, чтобы «Брекс» завершил проекты. Что касается контрактов, по которым очевидно, что компания не сможет их завершить, мы ищем способы расторгнуть их и выберем новых подрядчиков для выполнения оставшейся части строительных работ», - сказал Мартин Пута (мэры Либерецкого края), губернатор Либерецкого края.

Компания Brex была также субподрядчиком на реконструкции Харцовской плотины в Либереце. Реконструкция стоимостью 388 миллионов чешских крон продлится до 2025 года. «Здесь компания была только субподрядчиком. Она не являлась нашим партнером по договору. Наш договорной партнер пытался решить вопрос о прекращении своей деятельности собственными силами и путем переговоров с новыми субподрядчиками. И это удалось. Строительство было затронуто, но незначительно», - сообщила пресс-секретарь бассейна реки Эльбы Хана Бендова.

Согласно опубликованным документам, суд еще не принял решения по заявлению о банкротстве компании. Однако он пригласил кредиторов, желающих заявить свои требования в рамках процедуры банкротства.
банкротство строительство Чехия Либерецкий край

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