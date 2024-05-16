Central Group планирует построить 2 300 квартир в Праге 6 у парка Дивока Шарка

Всего будет построено восемь зданий на всех основных коммуникационных зонах, включая уникальное здание входа в комплекс с вертикальным парком и другими экологичными элементами.





Площадь участка составляет около 155 000 кв. м. Застройщик после переговоров с районом Прага 6, муниципалитетом и Институтом планирования и развития, также согласился создать центральную площадь с парковыми зелеными насаждениями, начальную школу с большой спортивной площадкой и детский сад. На первом этаже новостроек будут расположены магазины, рестораны и кафе.





Проект резиденции «Европейский квартал» был создан в бюро архитектора Якуба Циглера, а для проектирования отдельных домов Central Group пригласила лондонскую студию Bogle Architects, пражскую студию британского архитектора Яна Брайана, Schindler Seko Architects, Dam, студию Павла Гнилички, PS Architects и Еву Иржичну.





Строительство должно проходить в несколько этапов. Изначально Central Group планировала начать строительство в прошлом году. Однако в настоящее время в план зонирования внесены изменения. Предполагаемый объем инвестиций составляет более 14 миллиардов чешских крон.