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Налог на недвижимость в зависимости от цены квартиры или дома? Эксперты высказываются однозначно

Новости 420on
30 мая 2024
12:30
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Резкое увеличение налога на недвижимость в этом году не порадовало чехов. Базовая ставка выросла почти в два раза, что ощутили на себе в основном бедные семьи. На это указывает анализ, проведенный компанией PAQ Research. Тем не менее налогообложение в Чехии остается одним из самых низких в Европе. Авторы анализа предлагают взимать налог в зависимости от стоимости дома или квартиры.
По данным статистиков, в 2021 году домохозяйства, имеющие хотя бы одну недвижимость, будут платить налог в размере 1 243 крон в год, или около 100 крон в месяц. При среднем повышении на 80% можно ожидать, что годовой налог составит около 2 200 крон, или 185 крон в месяц. Особенно это ударит по более бедным семьям, которые теперь будут платить налог на недвижимость в размере до 1% от своего валового дохода.

100% доходов от налога на недвижимость поступает в муниципальные бюджеты. Однако для чешских муниципалитетов он обычно не является существенной статьей. Если у них он составляет в среднем всего 1,5% от всех доходов, то в соседней Польше — 7,5%.

Малообеспеченные могут получить скидку

По мнению экономиста PAQ Research Якуба Комарека, налог на недвижимость в Чехии должен быть реформирован в соответствии с рекомендациями ОЭСР. 

«Единственное решение, позволяющее сбалансировать бюджет и не перекладывать налоговое бремя на бедные семьи, — привязать налог на недвижимость к ее стоимости», — сказал он.

Сегодня сумма налога рассчитывается на основе системы сложных коэффициентов и размера недвижимости. По словам Комарека, для возможной реформы необходимо подготовить механизм, который прозрачно и достоверно оценивает недвижимость по всей стране. «Эти инструменты широко распространены, поскольку используются банками для оценки недвижимости», — отметил он.

Эксперты PAQ Research также предполагают, что налог люди смогут платить ежемесячно. «Для защиты уязвимых групп населения можно также ввести скидку на налог на недвижимость, что может помочь, в частности, малообеспеченным пожилым людям», — говорится в исследовании.

Налог на труд меньше, на имущество больше

Авторы исследования предлагают компенсировать возможное более значительное повышение налога на имущество меньшим налогообложением доходов. «Более прямая привязка налогообложения имущества к его стоимости может создать возможности для индексации возврата налога или преобразования возврата налога в налоговую премию, как мы и предложили», — сказал Комарек.

По его словам, снижение налогов на рабочую силу также оставит больше денег в карманах малообеспеченных домохозяйств, что ограничит падение потребления, с которым Чехия столкнулась в последние годы.

Однако Министерство финансов не планирует корректировать налог сейчас. «Никаких системных изменений, которые привязали бы налог к стоимости недвижимости, в настоящее время не предвидится. Последняя корректировка, которая была представлена в прошлом году в рамках пакета консолидации, усилила гибкость муниципалитетов в регулировании суммы налога с помощью местных коэффициентов», — сказал Петр Хабань, представитель министерства.

Вышеупомянутое изменение означает, что советы могут использовать местный коэффициент для корректировки суммы налога в соответствии с текущими рыночными ценами в определенной части муниципалитета. «В Праге 8, например, ценная недвижимость в Карлине может облагаться большим налогом, а недвижимость в районе Богнице — меньшим. Однако муниципалитеты не слишком активно используют эту возможность. Поэтому недвижимость во всем муниципалитете или районе обычно облагается налогом по одинаковой ставке в зависимости от ее размера, а не от реальной стоимости», — говорится в анализе PAQ Research.

Налог на недвижимость всегда должен быть уплачен до конца мая.

В прошлом году налоговые органы собрали 12,5 миллиарда чешских крон налога на недвижимость. Министерство финансов ожидает, что изменения в налоге принесут в этом году дополнительные сборы в размере 9 миллиардов.

Относительное налогообложение недвижимости в последние годы снижалось из-за отсутствия автоматической индексации налога. В период с 2010 по 2023 год сборы налога выросли на 69%, в то время как цены на жилье выросли на 115%, а количество домов — более чем на 13% за тот же период.

Повышение базовой ставки налога на 80% в этом году приведет к увеличению совокупных сборов примерно на 124% с 2010 года. Это должно компенсировать падение относительной величины налога на недвижимость по отношению к стоимости имущества в последние годы, говорится в исследовании PAQ Research.
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