Правительство запускает программу доступного жилья, сначала выделят 8 миллиардов чешских крон
9 июня 2024
14:00
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Правительство запустило программу доступного жилья и представило конкретные параметры поддержки строительства доступного арендного жилья в Чехии. На первом этапе государство предложит поддержку в размере 8 миллиардов крон в виде льготных кредитов на строительство квартир с арендной платой ниже средней по рынку. Об этом объявили премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS), министр финансов Збынек Станюра (ODS) и министр регионального развития Иван Бартош (Piráti). Государство уже выделило около 200 земельных участков для муниципалитетов, чтобы они могли бесплатно претендовать на них при условии строительства доступных арендных квартир. Министерство финансов (МФ) также запустило ценовую карту, фиксирующую размер арендной платы в квартирах по кадастровым районам. Члены правительства не стали прогнозировать, когда они вернутся к обсуждению закона о поддержке жилищного строительства, которое кабинет министров приостановил в середине мая.
Фиала сказал, что проект основан на сотрудничестве между государством, регионами, муниципалитетами и частным капиталом. В настоящее время государство разработало четыре модели того, как местные органы власти и частные инвесторы могли бы участвовать в создании доступного жилья. Муниципалитеты могли бы строить при поддержке государства или в партнерстве с частным инвестором. При этом, однако, частный инвестор может строить доступное арендное жилье самостоятельно, если договорится с муниципалитетом. Другой вариант — муниципалитеты могут покупать уже построенные дома для собственного фонда.
В сентябре Государственный фонд содействия инвестициям (SFPI) предложит программу «Доступное жилье», в рамках которой будет выделено 4,5 миллиарда крон на льготные кредиты. В следующем году к ней присоединится Национальный банк развития со своими средствами в размере 3,5 миллиарда крон. В обоих случаях большая часть средств поступит из Национального плана восстановления (NRP), который в дальнейшем будет дополнен средствами из государственного бюджета и частного сектора. Ранее Бартош говорил, что после привлечения частных источников и международных институтов общий объем инвестиций в жилищное строительство может увеличиться до 20 миллиардов крон.
Поддержка от SFPI может быть использована для строительства новых зданий, их модификации или расширения. Часть денег может быть использована сразу максимум на 40% общей стоимости при соблюдении определенных требований. Последующий субсидированный кредит по базовой ставке ЕС для Чехии, сниженной на 3%, может составлять до 65% от стоимости проекта. В общей сложности субсидия и льготный кредит могут покрыть до 90% инвестиций. Период погашения составляет до 30 лет, а досрочное погашение — бесплатно. Подать заявку может, например, орган местного самоуправления, организация, финансируемая государством, или церковь.
Субсидированное доступное жилье предназначено для четырех целевых групп. В группу по уровню дохода входят все домохозяйства, кроме самых богатых 20%. Заявители из этой целевой группы не должны владеть какой-либо собственностью, зонированной под жилье. Следующая группа — молодые люди в возрасте до 35 лет, которые также не входят в 10% самых богатых. Третья группа — это представители профессий, связанных с общественным обслуживанием, такие как медицинские работники, полицейские, социальные работники и другие. Они могут владеть недвижимостью для проживания, но не в том же округе, в котором подают заявку на получение выгодного жилья. Последняя группа — жертвы домашнего насилия. Но Станюра сказал, что государство не хочет устанавливать никаких обязательных правил, поэтому муниципалитеты смогут сами определять, для кого предназначено жилье.
В сентябре Государственный фонд содействия инвестициям (SFPI) предложит программу «Доступное жилье», в рамках которой будет выделено 4,5 миллиарда крон на льготные кредиты. В следующем году к ней присоединится Национальный банк развития со своими средствами в размере 3,5 миллиарда крон. В обоих случаях большая часть средств поступит из Национального плана восстановления (NRP), который в дальнейшем будет дополнен средствами из государственного бюджета и частного сектора. Ранее Бартош говорил, что после привлечения частных источников и международных институтов общий объем инвестиций в жилищное строительство может увеличиться до 20 миллиардов крон.
Поддержка от SFPI может быть использована для строительства новых зданий, их модификации или расширения. Часть денег может быть использована сразу максимум на 40% общей стоимости при соблюдении определенных требований. Последующий субсидированный кредит по базовой ставке ЕС для Чехии, сниженной на 3%, может составлять до 65% от стоимости проекта. В общей сложности субсидия и льготный кредит могут покрыть до 90% инвестиций. Период погашения составляет до 30 лет, а досрочное погашение — бесплатно. Подать заявку может, например, орган местного самоуправления, организация, финансируемая государством, или церковь.
Субсидированное доступное жилье предназначено для четырех целевых групп. В группу по уровню дохода входят все домохозяйства, кроме самых богатых 20%. Заявители из этой целевой группы не должны владеть какой-либо собственностью, зонированной под жилье. Следующая группа — молодые люди в возрасте до 35 лет, которые также не входят в 10% самых богатых. Третья группа — это представители профессий, связанных с общественным обслуживанием, такие как медицинские работники, полицейские, социальные работники и другие. Они могут владеть недвижимостью для проживания, но не в том же округе, в котором подают заявку на получение выгодного жилья. Последняя группа — жертвы домашнего насилия. Но Станюра сказал, что государство не хочет устанавливать никаких обязательных правил, поэтому муниципалитеты смогут сами определять, для кого предназначено жилье.
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