Сумма налога на недвижимость выросла на 86,5%, до 14,6 миллиарда крон

Увеличение сборов налога на недвижимость было ожидаемо. С этого года правительство увеличило базовый налоговый коэффициент на 80%, что должно компенсировать муниципалитетам снижение их доли в общих налогах, таких как налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических и юридических лиц. Правительство внесло корректировку в так называемое бюджетное распределение налогов в попытке консолидировать государственные финансы.



Если бы сборы налога на недвижимость за весь год росли теми же темпами, что и изменение в конце мая, выплаты по этому налогу достигли бы 23,2 миллиарда чешских крон. Налоговая администрация ранее заявляла, что ожидает увеличения сборов налога на недвижимость примерно на 10 миллиардов чешских крон в этом году.



У некоторых владельцев недвижимости налоговые начисления выросли более чем на 80%. Это было вызвано нынешним решением некоторых муниципалитетов о повышении местного коэффициента. Согласно январской статистике Налогового управления, в этом году возможностью увеличить сбор налогов с помощью местного коэффициента воспользовались на 67 муниципалитетов больше, чем в прошлом году. Местный коэффициент используют 1 100 муниципалитетов, то есть примерно каждый пятый или шестой.



Налог на имущество состоит из налога на землю и налога на здания и объекты, ставки которых зависят от характера имущества. Затем налог умножается на коэффициент, который устанавливается в зависимости от размера муниципалитета, и, возможно, на местный коэффициент, размер которого определяется самим муниципалитетом.



В прошлом году собранный налог на недвижимость составил 12,45 миллиарда крон, а в 2022 году он будет равен 12,42 миллиарда крон. Налог взимается в пользу муниципалитетов, в которых находятся конкретные объекты недвижимости.