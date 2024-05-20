Сумма налога на недвижимость выросла на 86,5%, до 14,6 миллиарда крон
5 июня 2024
08:00
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К концу мая физические и юридические лица заплатили 14,6 миллиарда крон налога на недвижимость, что на 86,5% больше, чем в то же время в прошлом году. Это следует из данных, опубликованных Министерством финансов по данным государственного бюджета на конец мая. Налог должен был быть уплачен до конца мая, причем налогоплательщики, чьи налоги на объекты недвижимости оцениваются выше 5 000 крон, должны были заплатить первый взнос до конца прошлого месяца, а второй — до конца ноября. В прошлом году за весь год было собрано 12,45 миллиарда крон налога. Все доходы от налога на недвижимость поступают в муниципальные бюджеты.
Увеличение сборов налога на недвижимость было ожидаемо. С этого года правительство увеличило базовый налоговый коэффициент на 80%, что должно компенсировать муниципалитетам снижение их доли в общих налогах, таких как налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических и юридических лиц. Правительство внесло корректировку в так называемое бюджетное распределение налогов в попытке консолидировать государственные финансы.
Если бы сборы налога на недвижимость за весь год росли теми же темпами, что и изменение в конце мая, выплаты по этому налогу достигли бы 23,2 миллиарда чешских крон. Налоговая администрация ранее заявляла, что ожидает увеличения сборов налога на недвижимость примерно на 10 миллиардов чешских крон в этом году.
У некоторых владельцев недвижимости налоговые начисления выросли более чем на 80%. Это было вызвано нынешним решением некоторых муниципалитетов о повышении местного коэффициента. Согласно январской статистике Налогового управления, в этом году возможностью увеличить сбор налогов с помощью местного коэффициента воспользовались на 67 муниципалитетов больше, чем в прошлом году. Местный коэффициент используют 1 100 муниципалитетов, то есть примерно каждый пятый или шестой.
Налог на имущество состоит из налога на землю и налога на здания и объекты, ставки которых зависят от характера имущества. Затем налог умножается на коэффициент, который устанавливается в зависимости от размера муниципалитета, и, возможно, на местный коэффициент, размер которого определяется самим муниципалитетом.
В прошлом году собранный налог на недвижимость составил 12,45 миллиарда крон, а в 2022 году он будет равен 12,42 миллиарда крон. Налог взимается в пользу муниципалитетов, в которых находятся конкретные объекты недвижимости.
Если бы сборы налога на недвижимость за весь год росли теми же темпами, что и изменение в конце мая, выплаты по этому налогу достигли бы 23,2 миллиарда чешских крон. Налоговая администрация ранее заявляла, что ожидает увеличения сборов налога на недвижимость примерно на 10 миллиардов чешских крон в этом году.
У некоторых владельцев недвижимости налоговые начисления выросли более чем на 80%. Это было вызвано нынешним решением некоторых муниципалитетов о повышении местного коэффициента. Согласно январской статистике Налогового управления, в этом году возможностью увеличить сбор налогов с помощью местного коэффициента воспользовались на 67 муниципалитетов больше, чем в прошлом году. Местный коэффициент используют 1 100 муниципалитетов, то есть примерно каждый пятый или шестой.
Налог на имущество состоит из налога на землю и налога на здания и объекты, ставки которых зависят от характера имущества. Затем налог умножается на коэффициент, который устанавливается в зависимости от размера муниципалитета, и, возможно, на местный коэффициент, размер которого определяется самим муниципалитетом.
В прошлом году собранный налог на недвижимость составил 12,45 миллиарда крон, а в 2022 году он будет равен 12,42 миллиарда крон. Налог взимается в пользу муниципалитетов, в которых находятся конкретные объекты недвижимости.
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