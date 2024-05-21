Те, кто делал ставку на удешевление ипотеки, ждали напрасно. Процентные ставки почти не снизились
7 июня 2024
11:30
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Ставки по ипотечным кредитам в Чехии находятся в состоянии стагнации. В ближайшие месяцы заметного удешевления кредитов не произойдет.
Процентные ставки по ипотечным кредитам практически не меняются уже пятый месяц. Средняя ставка предложения по ипотечным кредитам на начало июня составляет 5,51 процента, по данным Swiss Life Hypoindex.
Оптимистичные прогнозы о том, что в середине года ставки по ипотеке преодолеют отметку в пять процентов, не оправдаются, считает ипотечный аналитик Swiss Life Select Йиржи Сикора.
«Средняя ставка предложения чешских банков, отраженная в индексе Swiss Life Hypoindex, в июне составила 5,51 процента, что всего на один базисный пункт меньше, чем в предыдущем месяце. После весеннего пробуждения ипотечный рынок вступает в классический летний „огуречный сезон“, который проявляется не только в стагнации ставок, но и в основном в стагнации интереса к новому бизнесу», — объясняет Сикора.
«Поэтому мы можем ожидать, что в ближайшие месяцы темпы роста будут ниже среднего. Ожидается, что ставки по ипотечным кредитам продолжат снижаться. Только его темпы и результат в конце этого года будут не такими, как ожидало большинство экспертов», — говорит эксперт.
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн чешских крон, оформленному в размере до 80 процентов оценочной стоимости недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,51 процента, в июне составит 21 520 чешских крон. Т
На своем заседании в мае этого года банковское правление Чешского национального банка снизило ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта до 5,25 %. Эксперты говорят, что это было, вероятно, последнее столь значительное снижение ставки.
«На июньском заседании ЦНБ, скорее всего, сбавит обороты и снизит базовую ставку всего на четверть процентного пункта», — говорится в прогнозе Swiss Life Select.
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