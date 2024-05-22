Средняя квартира будет дорожать на сотни тысяч крон каждый год, прогнозирует Центробанк Чехии

Интерес к новым квартирам резко возрос, что приведет к росту цен на них. «Текущая информация говорит о том, что рынок недвижимости, вероятно, уже прошел свое дно. Оно было в середине 2023 года», — говорит член правления ЧНБ Карина Кубелкова.





Центральный банк следит за рынком недвижимости из-за потенциального влияния на коммерческие финансовые дома. Он делает свои прогнозы для всего рынка жилья. При этом учитываются как квартиры, так и частные дома. Для этого используются данные земельного кадастра, рекламных сайтов и коммерческих проектов, которые дополняются собственными исследованиями. Например, регулятор запрашивает у банков данные о выданных ипотечных кредитах и их обеспечении.





В своем последнем докладе о финансовой стабильности ЧНБ подтвердил информацию, ранее опубликованную некоторыми частными компаниями. Например, консалтинговая фирма Deloitte сообщила, что в конце прошлого года квартира в Чехии стоила в среднем 95 500 крон за квадратный метр, а в Праге — 121 700 крон.





Средняя 70-метровая квартира в столице обошлась покупателю в 8,5 миллиона крон, что примерно на 350 000 крон больше, чем год назад, и на полмиллиона больше, чем в июне прошлого года.





ЧНБ ожидает, что до конца 2026 года цены на недвижимость будут расти стабильными темпами — примерно на 5% в год. Если прогноз сбудется, это будет означать, что квартира данной модели будет дорожать примерно на 450 000 крон каждые 12 месяцев. В масштабах всей Чешской Республики рост составит около 350 000 крон в год.





Интерес быстро растет



Цены на недвижимость будут расти благодаря повышенному спросу. Это уже отмечают застройщики, брокеры по недвижимости и консалтинговые фирмы. Небольшое снижение ставок по ипотечным кредитам подстегнуло интерес к покупке квартир.





«Те, кто заинтересован в новом жилье, сразу же отреагировали на снижение процентных ставок, как и инвесторы, которые направляют свои финансовые ресурсы в недвижимость. В частности, продажи квартир в новостройках, которые были значительно снижены с 2022 года, сейчас переживают почти метеоритный подъем и доминируют на рынке», — говорит Катержина Полакова, руководитель отдела жилой недвижимости Knight Frank.





Только в Праге, по данным застройщиков Central Group, Skanska Residential и Trigema, в первом квартале этого года было продано 1 600 новых квартир, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В Брно, согласно статистике местного застройщика Trikaya, было продано 246 квартир, что в два раза больше, чем годом ранее.





Что должно произойти, чтобы недвижимость стала еще дороже? ЧНБ предвидит такой сценарий, если в ближайшие два года произойдет значительный спад в экономике и уровень безработицы превысит 10%. В этом случае людям будет сложнее выплачивать ипотечные кредиты, и они будут вынуждены продавать свои квартиры. В конце 2026 года недвижимость потеряет в цене до 15% в год.





Однако такое развитие событий не слишком реалистично. Вероятность того, что в ближайшие два года цены на квартиры и дома упадут более чем на 10%, ЧНБ считает самой низкой за последние шесть лет. Согласно последнему отчету, она близка к нулю.