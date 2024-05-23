Лояльность не достается бесплатно. Клиенты будут подталкивать банки к скидкам

Ипотечный рынок догонит рекордный 2021 год. Волна рефинансирования жилищных кредитов приближается, и, по мнению экспертов, пока что клиенты хотят оставаться верными своим банкам. Но они будут требовать вознаграждение за лояльность.



Волна рефинансирования ипотечных кредитов надвигается на местные банки. Согласно анализу, проведенному компанией Ipsos и Чешской банковской ассоциацией, до половины нынешних клиентов банков собираются установить новую процентную ставку в ближайшие два года. В ближайшие 12 месяцев это сделает каждый 13-й.



«Скоро мы начнем ощущать последствия сильного 2021 года, когда банки выдавали ипотечные кредиты в рекордных объемах. В следующем году объем рефинансирования немного вырастет, но ближе к концу года цифры начнут расти более значительно и достигнут своего пика в 2026 году», — говорит Якуб Сейдлер, главный аналитик Чешской банковской ассоциации.





Чехи, которым в этом году предстоит пересмотреть процентные ставки, в то же время будут испытывать потрясение от цен.



«Если сравнить расчет ежемесячного платежа по средней ипотеке в 3,6 млн крон с процентной ставкой в 2 или 5%, то разница составит около 6 000 чешских крон», — сказал один из экспертов по поводу ожидаемого увеличения расходов для тысяч клиентов банков.



«Будет очень важно, какой окажется процентная ставка в ближайшие два года. На данный момент очень вероятно, что она уже будет заметно ниже 5%», — говорит Якуб Сейдлер.



Согласно анализу Ipsos, клиенты банков также единодушны в том, что процентные ставки по ипотечным кредитам будут двигаться в одном направлении.



«Люди ожидают, что на момент рефинансирования кредита процентная ставка будет составлять около 4%. Это вполне реалистичное ожидание на данный момент», — подтвердил Марек Страка, специалист по финансовым рынкам в исследовательском агентстве Ipsos.



Благодаря этому, по его словам, в большинстве случаев значительных ценовых потрясений для местных домохозяйств можно избежать.



«Подавляющее большинство, примерно 75% респондентов, говорят, что они смирятся с более высоким платежом по кредиту после рефинансирования. И наоборот, для четверти домохозяйств увеличение платежа будет означать, что им придется сократить другие расходы», — сказал Марек Страка.



Лояльность к банку против необходимости экономить

По словам специалистов Ipsos, с необходимостью сокращать расходы и экономить приходит тенденция, которая может склонить клиентов с кредитами к переходу к конкурентам.



«Подавляющее большинство клиентов говорят о своем намерении остаться в существующем банке. Переход в другой банк будет означать для них некоторый дискомфорт. С другой стороны, потребность домохозяйств в сбережениях противоречит этой тенденции. Мы видим, что чехи все чаще сравнивают конкурирующие предложения, причем не только в сфере ипотечного кредитования, но и в других областях, например, в сфере телекоммуникаций», — сказал Страка в интервью.



На практике, по его словам, клиенты будут требовать «премию» за лояльность в обмен на то, что они остаются в своем банке, например, в виде сниженной процентной ставки.



По мнению Якуба Сейдлера, поправка к Закону о потребительском кредитовании, которая вступит в силу в сентябре этого года, также сыграет свою роль на рынке. Она увеличивает плату за уход из банка к конкуренту до окончания срока фиксации.



«По крайней мере, мы уже видим, что банки ограничивают более длительные сроки фиксации, поскольку они обходятся им гораздо дороже, если клиент не соблюдает весь срок фиксации и разрывает его вскоре после согласования ипотеки. Рынку придется найти новый баланс, поскольку поправка меняет правила игры», — заключает аналитик Чешской банковской ассоциации.