Щедрые «зеленые» субсидии будут доступны все меньшему количеству людей
14 июня 2024
21:00
203
3 миллиарда крон будут распределены между пожилыми людьми и малообеспеченными семьями с конца июня. Популярная программа Nová zelená úsporá Light позволит оплатить утепление домов, замену окон или покупку солнечного водонагревателя. Но не все претенденты получат такое же щедрое предложение, как раньше.
С 25 июня требования станут строже, например, при оценке того, кто будет иметь право на субсидии в размере до 250 000 крон. Если для пенсионеров-инвалидов или получателей жилищных пособий ничего не изменится, то у пенсионеров по старости государство будет проверять, сколько недвижимости у них в собственности. Если они владеют более чем одной, то выбывают из программы.
Министерство охраны окружающей среды отстаивает изменения, говоря, что, когда в начале прошлого года запускали программу, она была более благоприятной для пенсионеров, так как в то время был энергетический кризис. «Сейчас ситуация стабилизировалась, и мы хотим снова направить поддержку самым нуждающимся», — говорит Петр Вальдман, директор Государственного экологического фонда.
Субсидию по программе для малообеспеченных семей не смогут получить те пожилые люди, которые имеют право собственности или кооперативный пай в другой недвижимости.
Люди, которые не соответствуют условиям, могут воспользоваться стандартным вариантом. Однако это дает субсидию только задним числом и не покрывает всех расходов. В NZÚ Light можно получить деньги вперед, поэтому ремонт можно провести с минимальной суммой или вообще бесплатно.
Меньше денег на подогрев воды
Государство также сократит поддержку вышеупомянутых солнечных систем нагрева воды. Это коснется всех заявителей. До сих пор можно было получить 60 000 крон, если система использовала существующий бойлер, и 90 000 крон, если заявитель приобретал новый бойлер. Теперь это будет 50 000 при первом варианте и 70 000 при втором.
«Из поддерживаемых мер мы больше нацелены на утепление здания и возможность более комплексного утепления, что дает наибольшую выгоду для домохозяйства в плане экономии энергии и денег», — добавил Валдман.
Если до сих пор максимум 150 000 крон можно было получить на теплоизоляцию и 90 000 крон на солнечный водонагрев, то новый лимит в 250 000 крон будет использоваться исключительно на теплоизоляцию.
При этом субсидия должна рассчитываться в зависимости от квадратных метров. Как отмечает Lidové noviny, это изменение может оказаться выгодным не для всех. Например, при замене окна площадью 1,5 квадратных метра заявитель получит 8 250 крон. Ранее эта сумма составляла 12 000.
По словам министра окружающей среды Петра Хладика (KDU-ČSL), новая система расчета будет отражать реальное состояние показателя изоляции, в отличие от нынешней.
Это также будет означать, что некоторые заявители окажутся в более выгодном положении. До сих пор государство поддерживало утепление фасада небольшого дома площадью 40 квадратных метров, включая чердак и замену окон и дверей, в размере не более 150 000 крон. С июня оно будет компенсировать 188 000 крон в том же случае.
Министерство охраны окружающей среды отстаивает изменения, говоря, что, когда в начале прошлого года запускали программу, она была более благоприятной для пенсионеров, так как в то время был энергетический кризис. «Сейчас ситуация стабилизировалась, и мы хотим снова направить поддержку самым нуждающимся», — говорит Петр Вальдман, директор Государственного экологического фонда.
Субсидию по программе для малообеспеченных семей не смогут получить те пожилые люди, которые имеют право собственности или кооперативный пай в другой недвижимости.
Люди, которые не соответствуют условиям, могут воспользоваться стандартным вариантом. Однако это дает субсидию только задним числом и не покрывает всех расходов. В NZÚ Light можно получить деньги вперед, поэтому ремонт можно провести с минимальной суммой или вообще бесплатно.
Меньше денег на подогрев воды
Государство также сократит поддержку вышеупомянутых солнечных систем нагрева воды. Это коснется всех заявителей. До сих пор можно было получить 60 000 крон, если система использовала существующий бойлер, и 90 000 крон, если заявитель приобретал новый бойлер. Теперь это будет 50 000 при первом варианте и 70 000 при втором.
«Из поддерживаемых мер мы больше нацелены на утепление здания и возможность более комплексного утепления, что дает наибольшую выгоду для домохозяйства в плане экономии энергии и денег», — добавил Валдман.
Если до сих пор максимум 150 000 крон можно было получить на теплоизоляцию и 90 000 крон на солнечный водонагрев, то новый лимит в 250 000 крон будет использоваться исключительно на теплоизоляцию.
При этом субсидия должна рассчитываться в зависимости от квадратных метров. Как отмечает Lidové noviny, это изменение может оказаться выгодным не для всех. Например, при замене окна площадью 1,5 квадратных метра заявитель получит 8 250 крон. Ранее эта сумма составляла 12 000.
По словам министра окружающей среды Петра Хладика (KDU-ČSL), новая система расчета будет отражать реальное состояние показателя изоляции, в отличие от нынешней.
Это также будет означать, что некоторые заявители окажутся в более выгодном положении. До сих пор государство поддерживало утепление фасада небольшого дома площадью 40 квадратных метров, включая чердак и замену окон и дверей, в размере не более 150 000 крон. С июня оно будет компенсировать 188 000 крон в том же случае.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
14 ИЮНЯ 2024
664
За последний год разрыв между расходами на выплату ипотечного кредита и арендной платой в Чехии значительно сократился. Тем не менее арендная плата остается ниже во всех регионах Чехии. Эксперты...
11:00
13 ИЮНЯ 2024
690
В МАЕ БАНКИ В ЧЕХИИ ВЫДАЛИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ НА 23,7 МЛРД КРОН — НА 92% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В МАЕ ПРОШЛОГО ГОДА
Банки и строительные общества Чешской Республики в мае выдали ипотечных кредитов на сумму 23,7 миллиарда крон. Процентные ставки по новым кредитам снизились с 5,1% в апреле до 5,07% в мае. Это...
10:30
12 ИЮНЯ 2024
1878
Девелопер Skanska Residential в следующем году начнет строительство своего крупнейшего на сегодняшний день проекта. Компания построит тысячу квартир в бывшей промышленной зоне в пражском районе...
19:30
10 ИЮНЯ 2024
759
Гостями интервью SZ Byznys стали Якуб Сейдлер, главный аналитик Чешской банковской ассоциации, и Марек Страка, специалист по финансовым рынкам компании Ipsos.
14:00
9 ИЮНЯ 2024
2080
Правительство запустило программу доступного жилья и представило конкретные параметры поддержки строительства доступного арендного жилья в Чехии. На первом этапе государство предложит поддержку в...
11:30
8 ИЮНЯ 2024
1400
В распоряжении тех, кто хочет знать, в каком направлении будут двигаться цены на квартиры, есть несколько более или менее хороших статистических инструментов. Чешский национальный банк (ЧНБ) в...
11:30
7 ИЮНЯ 2024
1227
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии находятся в состоянии стагнации. В ближайшие месяцы заметного удешевления кредитов не произойдет.
14:00
5 ИЮНЯ 2024
1030
В ПРАГЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ТЫСЯЧИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР, А ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТЫ СОСТАВЯТ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ КРОН
Прага намерена расширить предложение государственного жилья за счет тысяч новых единиц, инвестируя десятки миллиардов крон в развитие жилищного сектора. Пражская девелоперская компания (PDS)...
08:00
5 ИЮНЯ 2024
1208
К концу мая физические и юридические лица заплатили 14,6 миллиарда крон налога на недвижимость, что на 86,5% больше, чем в то же время в прошлом году. Это следует из данных, опубликованных...
22:00
3 ИЮНЯ 2024
1239
Новый проект Skyline в пражском районе Ходов представляет собой современное жилье в популярном районе Праги, привлекательное как для инвесторов, желающих получить доход, так и для молодых...
16:30
31 МАЯ 2024
897
Правительство прилагает все больше усилий для поощрения строительства домов и общественных зданий из дерева. Помимо ослабления технических правил, правительство также хочет помочь строительству с...
12:30
30 МАЯ 2024
1234
Резкое увеличение налога на недвижимость в этом году не порадовало чехов. Базовая ставка выросла почти в два раза, что ощутили на себе в основном бедные семьи. На это указывает анализ, проведенный...
14:00
29 МАЯ 2024
1317
Несколько лет назад компания Central Group приобрела большой складской комплекс Westpoint, расположенный в районе Либоц, в нескольких минутах ходьбы от улицы Evropská, заповедника Hvězda и...
08:00
29 МАЯ 2024
1453
СТРОИТЕЛЬНАЯ КАТАСТРОФА. КОМПАНИЯ BREX ОСТАВИЛА ПОСЛЕ СЕБЯ НЕДОСТРОЙ СТОИМОСТЬЮ В СОТНИ МИЛЛИОНОВ КРОН
Либерецкая строительная компания Brex, которая за последние два года выиграла государственные контракты на сумму более полумиллиарда крон, оказалась неплатежеспособной. Это большая проблема для...
22:00
27 МАЯ 2024
1658
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ: ЧИНОВНИКИ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ ПРЕДЛОЖАТ ЗА КВАРТИРЫ С НИЗКОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТОЙ
Государство предложит городам, муниципалитетам и частным инвесторам дешевые кредиты, бесплатную землю и другие льготы. В обмен на это они должны строить доступное жилье, в котором арендодатели...