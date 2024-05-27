Щедрые «зеленые» субсидии будут доступны все меньшему количеству людей

С 25 июня требования станут строже, например, при оценке того, кто будет иметь право на субсидии в размере до 250 000 крон. Если для пенсионеров-инвалидов или получателей жилищных пособий ничего не изменится, то у пенсионеров по старости государство будет проверять, сколько недвижимости у них в собственности. Если они владеют более чем одной, то выбывают из программы.



Министерство охраны окружающей среды отстаивает изменения, говоря, что, когда в начале прошлого года запускали программу, она была более благоприятной для пенсионеров, так как в то время был энергетический кризис. «Сейчас ситуация стабилизировалась, и мы хотим снова направить поддержку самым нуждающимся», — говорит Петр Вальдман, директор Государственного экологического фонда.



Субсидию по программе для малообеспеченных семей не смогут получить те пожилые люди, которые имеют право собственности или кооперативный пай в другой недвижимости.



Люди, которые не соответствуют условиям, могут воспользоваться стандартным вариантом. Однако это дает субсидию только задним числом и не покрывает всех расходов. В NZÚ Light можно получить деньги вперед, поэтому ремонт можно провести с минимальной суммой или вообще бесплатно.



Меньше денег на подогрев воды

Государство также сократит поддержку вышеупомянутых солнечных систем нагрева воды. Это коснется всех заявителей. До сих пор можно было получить 60 000 крон, если система использовала существующий бойлер, и 90 000 крон, если заявитель приобретал новый бойлер. Теперь это будет 50 000 при первом варианте и 70 000 при втором.



«Из поддерживаемых мер мы больше нацелены на утепление здания и возможность более комплексного утепления, что дает наибольшую выгоду для домохозяйства в плане экономии энергии и денег», — добавил Валдман.



Если до сих пор максимум 150 000 крон можно было получить на теплоизоляцию и 90 000 крон на солнечный водонагрев, то новый лимит в 250 000 крон будет использоваться исключительно на теплоизоляцию.



При этом субсидия должна рассчитываться в зависимости от квадратных метров. Как отмечает Lidové noviny, это изменение может оказаться выгодным не для всех. Например, при замене окна площадью 1,5 квадратных метра заявитель получит 8 250 крон. Ранее эта сумма составляла 12 000.



По словам министра окружающей среды Петра Хладика (KDU-ČSL), новая система расчета будет отражать реальное состояние показателя изоляции, в отличие от нынешней.



Это также будет означать, что некоторые заявители окажутся в более выгодном положении. До сих пор государство поддерживало утепление фасада небольшого дома площадью 40 квадратных метров, включая чердак и замену окон и дверей, в размере не более 150 000 крон. С июня оно будет компенсировать 188 000 крон в том же случае.