Новые тенденции на рынке недвижимости: разрыв между ипотекой и арендой исчезает
14 июня 2024
14:00
394
За последний год разрыв между расходами на выплату ипотечного кредита и арендной платой в Чехии значительно сократился. Тем не менее арендная плата остается ниже во всех регионах Чехии. Эксперты компаний Broker Trust, SZ Byznys и Gepard Finance рассказывают о переменных, стоящих за сближением выплат и арендной платы.
С удешевлением ипотечных кредитов, за которым в последние месяцы пристально следили не только эксперты в сфере недвижимости и банковского сектора, но и те, кто заинтересован в приобретении собственного жилья, наступает важный переломный момент. После двух лет высоких процентных ставок, которые в сочетании с высокими ценами на недвижимость привели к тому, что выплаты по ипотеке значительно превысили ежемесячную арендную плату, стоимость жилья для собственников и арендаторов снова начинает сближаться.
Либор Остатек, эксперт по ипотечному кредитованию компании Broker Trust, говорит, что процесс начался в этом году, когда Чешский национальный банк неоднократно переходил к снижению базовой процентной ставки. «Процесс идет очень медленно, и если взять ситуацию за последний год, то в основном она улучшилась в феврале и марте этого года», — сказал он. Только в марте процентная ставка по ипотечным кредитам упала до 5,19%, согласно данным Чешской банковской ассоциации, став самым низким показателем с июня 2022 года.
Согласно расчетам SZ Byznys, основанным на наиболее распространенном типе ипотеки и данных портала недвижимости Sreality.cz, средний платеж по ипотеке и средняя арендная плата в каждом регионе Чехии за последний год сблизились на тысячи крон. Наиболее близкими в настоящее время являются платежи по ипотеке и арендная плата в Карловарском и Моравско-Силезском краях, где разница составляет всего около 1 000 крон.
Самая большая разница сохраняется в Праге, где владельцы недвижимости платят по кредитам на 11 000 крон больше, чем за аренду. Однако и в этом случае можно заметить значительный сдвиг. Еще в феврале прошлого года владелец квартиры в среднем доплачивал более 16 000 за ипотечный платеж. Однако столица в данном случае с определенной точки зрения является исключением. Разрыв между ипотечным платежом и стоимостью аренды объясняется не только ростом процентных ставок (что одинаково везде), но и значительно более высокими ценами на недвижимость, чем в остальной части Чехии.
По словам Либора Остатека, за сближением платежей и арендной платы стоит цена недвижимости, которая имеет наибольший вес в расчетах. «Если она растет, то увеличивается и ипотечный платеж. И, конечно, процентная ставка тоже играет роль. Если вдаваться в подробности, то возраст заявителя тоже может иметь значение. Чем старше, тем короче срок погашения и, соответственно, выше выплаты. Аренда в этом отношении нейтральна», — объясняет Остатек.
По словам Михала Пиха, оператора серверов недвижимости realitycechy.cz и realitymorava.cz, рост арендной платы также сыграл важную роль. «Многие владельцы недвижимости повысили арендную плату на уровень инфляции, который в 2022 году составил 15,1%», — говорит он.
Снижению выплат по ипотеке до уровня арендной платы может помешать и ожидаемый рост цен на недвижимость, считает Дэвид Эйм, заместитель председателя правления Gepard Finance. «Ставки, возможно, и снижаются, но цены высоки и, похоже, снова растут. Если ставки по ипотечным кредитам снизятся, давление на покупателей недвижимости возрастет, и это еще больше подтолкнет цены», — пояснил г-н Эйм.
Портал недвижимости Sreality.cz уже отмечает растущий спрос на недвижимость. «Опираясь на данные крупнейшего чешского портала Sreality.cz, мы можем подтвердить, что спрос на покупку квартир, измеряемый количеством поисковых запросов, в этом году немного выше, чем в прошлом. В феврале мы зарегистрировали на 7% больше запросов по сравнению с прошлым годом, а в марте также зафиксировали небольшой рост», — говорит Шарлота Смутна, аналитик данных Seznam.cz.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
13 ИЮНЯ 2024
617
В МАЕ БАНКИ В ЧЕХИИ ВЫДАЛИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ НА 23,7 МЛРД КРОН — НА 92% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В МАЕ ПРОШЛОГО ГОДА
Банки и строительные общества Чешской Республики в мае выдали ипотечных кредитов на сумму 23,7 миллиарда крон. Процентные ставки по новым кредитам снизились с 5,1% в апреле до 5,07% в мае. Это...
10:30
12 ИЮНЯ 2024
1819
Девелопер Skanska Residential в следующем году начнет строительство своего крупнейшего на сегодняшний день проекта. Компания построит тысячу квартир в бывшей промышленной зоне в пражском районе...
19:30
10 ИЮНЯ 2024
747
Гостями интервью SZ Byznys стали Якуб Сейдлер, главный аналитик Чешской банковской ассоциации, и Марек Страка, специалист по финансовым рынкам компании Ipsos.
14:00
9 ИЮНЯ 2024
2066
Правительство запустило программу доступного жилья и представило конкретные параметры поддержки строительства доступного арендного жилья в Чехии. На первом этапе государство предложит поддержку в...
11:30
8 ИЮНЯ 2024
1393
В распоряжении тех, кто хочет знать, в каком направлении будут двигаться цены на квартиры, есть несколько более или менее хороших статистических инструментов. Чешский национальный банк (ЧНБ) в...
11:30
7 ИЮНЯ 2024
1221
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии находятся в состоянии стагнации. В ближайшие месяцы заметного удешевления кредитов не произойдет.
14:00
5 ИЮНЯ 2024
1023
В ПРАГЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ТЫСЯЧИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР, А ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТЫ СОСТАВЯТ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ КРОН
Прага намерена расширить предложение государственного жилья за счет тысяч новых единиц, инвестируя десятки миллиардов крон в развитие жилищного сектора. Пражская девелоперская компания (PDS)...
08:00
5 ИЮНЯ 2024
1204
К концу мая физические и юридические лица заплатили 14,6 миллиарда крон налога на недвижимость, что на 86,5% больше, чем в то же время в прошлом году. Это следует из данных, опубликованных...
22:00
3 ИЮНЯ 2024
1234
Новый проект Skyline в пражском районе Ходов представляет собой современное жилье в популярном районе Праги, привлекательное как для инвесторов, желающих получить доход, так и для молодых...
16:30
31 МАЯ 2024
893
Правительство прилагает все больше усилий для поощрения строительства домов и общественных зданий из дерева. Помимо ослабления технических правил, правительство также хочет помочь строительству с...
12:30
30 МАЯ 2024
1227
Резкое увеличение налога на недвижимость в этом году не порадовало чехов. Базовая ставка выросла почти в два раза, что ощутили на себе в основном бедные семьи. На это указывает анализ, проведенный...
14:00
29 МАЯ 2024
1310
Несколько лет назад компания Central Group приобрела большой складской комплекс Westpoint, расположенный в районе Либоц, в нескольких минутах ходьбы от улицы Evropská, заповедника Hvězda и...
08:00
29 МАЯ 2024
1448
СТРОИТЕЛЬНАЯ КАТАСТРОФА. КОМПАНИЯ BREX ОСТАВИЛА ПОСЛЕ СЕБЯ НЕДОСТРОЙ СТОИМОСТЬЮ В СОТНИ МИЛЛИОНОВ КРОН
Либерецкая строительная компания Brex, которая за последние два года выиграла государственные контракты на сумму более полумиллиарда крон, оказалась неплатежеспособной. Это большая проблема для...
22:00
27 МАЯ 2024
1652
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ: ЧИНОВНИКИ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ ПРЕДЛОЖАТ ЗА КВАРТИРЫ С НИЗКОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТОЙ
Государство предложит городам, муниципалитетам и частным инвесторам дешевые кредиты, бесплатную землю и другие льготы. В обмен на это они должны строить доступное жилье, в котором арендодатели...
10:30
27 МАЯ 2024
1409
НАСКОЛЬКО МЫ ГОТОВЫ? ВООБЩЕ НЕ ГОТОВЫ, ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ВОПРОСАМИ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Примерно через месяц стартует «крупнейший цифровой проект или революция в строительной отрасли», как называет цифровизацию управления строительством министр Иван Бартош. Но у чиновников нет...