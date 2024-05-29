Люди в Чехии торопятся получить разрешение на строительство. Они хотят избежать проблем и повышения цен
17 июня 2024
14:00
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Сотрудники строительных управлений переживают необычайно напряженный июнь. В связи с изменениями в строительном законодательстве они получают больше запросов от людей и компаний, чем раньше. Заявители реагируют на неопределенность, связанную с новыми правилами, вступающими в силу с 1 июля, а также на запланированное повышение административных сборов. Это приведет к тому, что получение разрешения на строительство некоторых объектов станет дороже на тысячи крон.
«В настоящее время строительное управление регистрирует повышенное количество заявок, их пока десятки», — говорит Йитка Бруха Велзлова, пресс-секретарь мэрии Ческе-Будеёвице. Больше заявлений поступило и в другие строительные органы, с которыми удалось связаться (Либерец, Карловы Вары и Острава).
К подаче заявлений на получение разрешений на строительство людей побуждает, в частности, предстоящее повышение административных сборов для некоторых типов зданий. С июля они будут доплачивать, например, за колодец или гараж.
Если сейчас за колодец заявитель платит 300 чешских крон, то со следующего месяца эта сумма составит 10 000 чешских крон. На такую же сумму вырастет плата за строительство небольшого очистного сооружения. В случае с гаражами люди будут платить в пять раз больше, чем сейчас. В частности, сумма вырастет с нынешних 1 000 чешских крон до 5 000 чешских крон.
Увеличение будет связано с изменением системы деления зданий. Согласно новому закону, они будут делиться только на четыре категории. Предполагается, что этот шаг упростит бюрократию. Однако он приведет к вышеупомянутому повышению цен, например, на колодцы.
Это изменение было проведено предыдущим правительством. Нынешнее правительство не стало вносить его в поправки. Министерство регионального развития, в частности, утверждает, что плата не повышалась почти двадцать лет, поэтому необходимо учитывать инфляцию. Однако оно признало, что если рост цен окажется серьезным препятствием для людей, то в будущем можно будет рассмотреть возможность создания специальной категории, например, для колодцев, что позволит снизить плату.
Возможность заплатить 300 чешских крон вместо нынешних 10 000 чешских крон есть только при подаче заявления до 30 июня. Решающим моментом для начисления платы является именно этот срок, а не момент получения заявителем штампа о разрешении.
Опасения по поводу нового закона
Хотя представители городов признают, что повышение платы может побудить некоторых людей подать заявление в июне, главную причину нынешнего натиска они видят в другом. Неуверенность в том, как будет работать новый закон о строительстве.
Есть опасения, смогут ли чиновники работать по новым правилам и будут ли созданы все необходимые цифровые системы.
«Закон позволяет завершить те процедуры, которые были начаты до 1 июля, в соответствии с действующим строительным законодательством и постановлениями, то есть по правилам, которые инвесторы и проектировщики хорошо знают. Именно поэтому они стараются подать свои заявки до 1 июля», — сказала Габриэла Покорна, пресс-секретарь мэрии Остравы.
Ян Ржежаб, владелец девелоперской компании JRD, в апреле заявил, что все еще хочет придерживаться старых правил. Потому что даже строительное ведомство не знает, что будет с 1 июля, сказал тогда Ржежаб.
Министерство опровергает эти опасения. Оно уже давно уверяет, что вступление в силу закона не поставит под угрозу бесперебойный процесс строительства и что все необходимое будет готово к началу июля. В том числе цифровые системы, через которые люди и компании смогут подавать заявки.
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