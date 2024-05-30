Конец эпохи скидок на квартиры: взгляд на пражский рынок недвижимости глазами гендиректора Skanska
18 июня 2024
10:30
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После двух лет стагнации и небольшого снижения цен на новые квартиры в Праге рынок снова оживился. В первом квартале этого года продажи новых квартир выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами. Петр Михалек, генеральный директор Skanska Residential, предсказал, что эта тенденция продолжится, а вместе с ней и рост цен на недвижимость. Вернется ли рекордный 2021 год?
Возвращение высокого спроса обусловлено несколькими факторами. Снижение уровня инфляции и рекордно низкие процентные ставки создали идеальные условия для клиентов, желающих получить ипотечный кредит. «Клиенты, финансирующие недвижимость с помощью ипотечных кредитов, возвращаются. В сильные годы их доля обычно составляла около 80%. За последние два года она снизилась примерно до одной пятой. Сейчас мы приходим к соотношению примерно 50/50», — говорит Петр Михалек.
Росту спроса также способствует строительство новых квартир, которое снова набирает обороты. В период экономической нестабильности многие проекты были временно приостановлены, а застройщики не спешат выводить на рынок новые квартиры на продажу. Однако в то же время на рынок выходит гораздо больше новых проектов, поэтому, несмотря на рост продаж, общий уровень предложения снизился незначительно.
Этот год также обещает начало строительства жилых объектов. Согласно анализу Ассоциации архитектуры и девелопмента (ААД), в прошлом году объемы строительства жилья упали на 15%, что является самым большим показателем среди всех сегментов отечественной строительной отрасли. Благодаря растущему спросу со стороны застройщиков, у строительных компаний будет больше работы.
«Сама Skanska в этом году планирует построить жилые объекты в трех местах и начнет официальную подготовку к строительству других. Мы будем следить за запуском второй очереди проекта Modřanský cukrovar, где на момент запуска было предварительно продано более 30% квартир. В этом году мы начнем строительство проектов в Высочанах, в районе Эмиля Колбена и следующей очереди в Кбелы в рамках нашего проекта Albatros Kbely. Кроме того, мы готовим еще два проекта, которые будут запущены в коммерческую эксплуатацию только в этом году, но строительство начнется не раньше следующего года», — сказал Петр Михалек.
Он добавил, что ситуация с дорогим кредитным финансированием, от которого в последние два года страдали не только клиенты, но и девелоперы, ищущие средства на строительство, улучшается. Однако деньги все еще остаются дорогими по сравнению с периодом, предшествовавшим двум последним слабым годам.
Однако вместе с ростом спроса и возобновлением строительства приходят и другие изменения. Маркетинговые акции застройщиков, такие как бесплатная парковка или кухня, которые привлекали клиентов в последние годы, скоро закончатся. Цены на новые квартиры, которые долгое время находились в состоянии стагнации, теперь снова начнут расти. Если в первом квартале этого года новые квартиры стоили в среднем 142 073 чешских крон за квадратный метр, то в дальнейшем ожидается небольшой рост, по прогнозам, до 5 %.
В то же время возможности для институциональных инвесторов сократятся. «В 2022 и 2023 годах они получали очень хорошие предложения от застройщиков, поскольку покупали этапы или целые проекты. Я думаю, что по мере восстановления спроса это будет уменьшаться. Девелоперы будут отдавать предпочтение в первую очередь конечным клиентам, а не продавать инвесторам целые проекты», — говорит директор Skanska Residential.
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