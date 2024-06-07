Налог для владельцев недвижимости в Яблонце-над-Нисоу вырастет на 140% в следующем году

В Яблонце, который является вторым по величине городом Либерецкого края с населением 46 200 человек, постановление с 2015 года устанавливало только базовый коэффициент в зависимости от размера муниципалитета на уровне 2,5. «До прошлого года в Яблонце исторически был самый низкий налог на недвижимость среди уставных городов, и даже если бы мы не приняли сегодня общеобязательное постановление, поправка к закону увеличила бы налог на недвижимость в два этапа — первое повышение произошло в этом году, а следующее — в следующем», — сказал мэр Милош Веле (ODS), который сегодня представил проект постановления на рассмотрение совета.



«Я не рад, когда повышают налоги, но, с другой стороны, я считаю, что этот шаг необходим для будущего. Если учесть, как изменился уровень цен за последние годы, сколько стоит содержание муниципального имущества, сколько стоит уборка, сколько стоит зимнее содержание, я думаю, что больше невозможно довольствоваться той суммой, которую мы собирали по крайней мере последние 10 лет», — сказал Веле. В последние годы город собирал около 21 миллиона крон в виде налогов на недвижимость, что меньше, чем он ежегодно вкладывает в зимнее содержание.



Поправка, повышающая налоги на недвижимость, была связана с принятым правительством в прошлом году пакетом мер жесткой экономии, призванным, помимо прочего, компенсировать снижение муниципальных доходов от игорного бизнеса и налогов на бюджет. По словам Веле, только в этом году Яблонец потерял 18 миллионов крон. В Яблонце даже без этого указа налоговые поступления в следующем году увеличились бы. Базовый коэффициент для расчета налога будет составлять 3,5 для уставного города, а не 2,5, как это было в Яблонце до сир пор. Благодаря этому доход города в следующем году увеличится еще на 7 миллионов и составит 43 миллиона чешских крон.



Однако своим указом депутаты добавили коэффициент 2, что удвоит весь налог. Местный коэффициент применяется ко всему недвижимому имуществу в Яблонце, за исключением отдельных сельскохозяйственных земель, постоянных пастбищ или непригодных для использования других территорий. Владелец семейного дома площадью 100 кв. м с землей, который в прошлом году заплатил 752 кроны, в этом году заплатил 1 337 крон, а в следующем году налог вырастет до 3 654 крон. «Мы вернем собранные деньги в город, в инфраструктуру», — сказал Веле.



Значительное повышение налога подверглось критике, в частности, со стороны членов совета от оппозиционного движения ANO, которые в большинстве своем отвергают дальнейшее повышение налогов путем установления местного коэффициента. «Я не сторонник единого налога», — сказал он. Он счел бы приемлемым более высокое налогообложение коммерческих организаций, которые в большей степени нагружают город транспортом, например, с коэффициентом 3, и более низкое бремя для владельцев жилых домов, например, с коэффициентом 1,5. Он не предложил поправки, но и не голосовал за постановление.