Переполненные офисы строительных управлений в Чехии — все хотят уложиться в срок до конца июня

Чешская строительная отрасль отсчитывает последние дни до вступления в силу нового Закона о строительстве — серьезного изменения, которого отрасль ждала долгие годы. Новое законодательство, утвержденное в мае прошлого года, в первую очередь направлено на ускорение и упрощение строительных процедур. Этому должна способствовать цифровизация, которая позволит проводить процедуры в режиме онлайн. Однако вместо того, чтобы ожидать положительных изменений, строители испытывают неуверенность. Они обеспокоены тем, как новый закон будет работать на практике. Поэтому они стараются ускорить подготовку новых проектов и подать заявки на получение разрешений на строительство до конца июня.





«Учитывая возможные осложнения, которые может вызвать переход на новый строительный закон и внедрение цифровых технологий, мы стараемся подать как можно больше проектов до конца июня этого года, чтобы их можно было оценить по старому строительному закону и без необходимости предоставлять документацию в цифровом виде через портал застройщика», — говорит Ондржей Штястны, главный аналитик девелоперской компании Central Group.





По его словам, несмотря на то, что первоначальная редакция Закона о строительстве устарела и сложна, у компании есть опыт работы с ним. «Существует четкая его интерпретация, прецедентное право, и чиновники знают, как с ним работать. Поэтому мы знаем, чего от него ожидать. С другой стороны, подзаконные акты, касающиеся нового строительного законодательства и формы оцифровки, были опубликованы совсем недавно, поэтому у нас не было возможности ознакомиться с ними и соответствующим образом адаптировать наши проекты», — пояснил Ондржей Штястны.





По данным Ассоциации застройщиков, которая подтверждает, что застройщики стараются подать заявки до 30 июня, в нормативных актах все еще имеются большие пробелы. «Постановления, которые следуют за поправками к Закону о строительстве и касаются цифровизации, находятся на разных стадиях процесса — они еще не приняты, находятся в стадии подготовки, в законодательном процессе. Ни один из них пока не опубликован в сборнике. А до резкого старта осталось всего несколько дней», — прокомментировал Томаш Кадержабек, директор Ассоциации застройщиков.





Аналогичного подхода придерживается и компания Penta Real Estate. «С нашей точки зрения, это риск задержки и непредсказуемость сроков. Каждый месяц, на который затягивается процесс получения разрешения на строительство, стоит нам немалых денег. Затем мы вынуждены отражать это в ценах на квартиры или в размере арендной платы», — говорит Давид Мусил, заместитель генерального директора Penta Real Estate в Чехии.





В связи с внедрением новой методики разрешения на строительство будут выдаваться чиновникам в течение переходного периода. «Для органов власти предусмотрен внутренний переходный период до конца этого года, когда все сроки будут удвоены. Это должно облегчить переход, который произойдет в середине лета. Проекты, начатые до 1 июля, будут оцениваться по старым правилам», — сказал министр регионального развития Иван Бартош.





Сами чиновники также обеспокоены новой методикой. По словам сотрудников строительного управления «Прага 12», пока что они смогли ознакомиться с новой системой — порталом строителя — только благодаря презентации на тренинге в конце апреля. «Готовы ли мы? Совсем нет. Мы заказали 17 комплектов компьютеров в январе, а у нас нет даже одного. Когда они придут, с какой системой, что мы сможем на них делать, мы не знаем», — говорит начальник административно-правового отдела.





Однако, по словам министра регионального развития Ивана Бартоша, закон и его последующее воплощение в жизнь уже готовы. Это не нововведение, а давно подготовленное эффективное упрощение. Он добавил, что министерство организовало десятки семинаров и тренингов для чиновников по самому закону, но это серьезное изменение, которое может быть воспринято как проблемное.





По мнению Минрегиона, в период перерыва между старыми и новыми нормами могут возникнуть случаи, когда выгоднее следовать старому строительному законодательству. «Например, в случае строительства объекта, по которому у застройщика уже есть решение о месте строительства и для его разрешения по старому закону о строительстве достаточно только уведомления. Если у застройщика есть все подтверждающие документы, включая проектную документацию, то до конца июня необходимо подать в строительный орган заявление об уведомлении о строительстве, поскольку новый Закон о строительстве знает только о разрешении проекта», — объясняет Петр Валецко, пресс-секретарь Министерства регионального развития.





«Новый закон о строительстве содержит переходные положения, которые касаются как полученных решений, например, о местоположении здания, так и заключений, выданных соответствующими органами власти, или проектной документации. Это гарантирует, что ни одна затраченная работа не пропадет даром», — добавил Петр Валецко.