Комфорт для владельцев, строгие условия для арендаторов. Управление квартирами в Чехии переживает бум
27 июня 2024
10:30
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С одной стороны, гарантия оплаты аренды для владельца недвижимости, с другой — жесткие условия и неопределенность для арендатора. На рынке появляется все больше компаний, предлагающих полное управление арендной недвижимостью за комиссионное вознаграждение.
На рынке аренды жилья развивается новый бизнес. Компании, почуявшие перспективу в работе с владельцами арендной недвижимости, предлагают им полное управление в обмен на комиссионные.
«В последнее время на чешском рынке аренды растет число компаний-посредников. Возможно, это связано с тем, что их услуги обеспечивают владельцам съемных квартир определенный комфорт или снижают риск, связанный со сдачей квартиры в аренду», — объясняет Петр Гана, директор отдела недвижимости и строительства компании Deloitte.
«Есть много людей, у которых в семье есть второе или третье жилье для сдачи в аренду», — говорит он, добавляя, что такая деятельность с определенными усилиями для значительной части арендодателей, что толкает их в объятия посредников.
«Сначала хозяин должен подготовить квартиру к сдаче в аренду, затем найти подходящего арендатора, разобраться с его требованиями, подписать договор, проследить, регулярно ли поступает арендная плата, или разбираться с задолженностью», — говорит Гана.
Конкуренция и предложения растут
Михал Грбаты, генеральный директор компании Ulovdomov, занимающейся управлением арендной недвижимостью, также наблюдает рост конкуренции. По его словам, помимо конкуренции, растет и его собственный бизнес.
«За последние два года мы удвоили количество квартир, находящихся под управлением службы "Идеальный арендатор", которая в настоящее время присматривает за 3 500 объектами недвижимости на общую сумму 23 миллиарда крон для частных владельцев», — рассказал глава Ulovdomov изданию SZ Byznys.
Большинство компаний по управлению недвижимостью, представленных сегодня на рынке, работают по одному принципу. Владелец недвижимости заключает с фирмой договор аренды, по которому стороны договариваются, что агент может сдать объект в субаренду выбранному им арендатору.
В обмен на комиссионные и гарантию арендных платежей менеджер в дальнейшем занимается всеми обстоятельствами, связанными с субарендой. Он также несет ответственность за любой ущерб или задолженность по арендной плате.
Заботясь об успехе собственного бизнеса и защите владельца недвижимости, компания логично пытается всеми доступными способами обезопасить себя от черных сценариев. В некоторых случаях это может быть в ущерб арендатору и его гарантии проживания.
Жесткие условия и регулярные проверки
«Как правило, компании могут использовать более короткие договоры аренды или субаренды, которые позволяют арендатору быстрее съехать на заданных условиях. Кроме того, арендатор, как обычно в арендных отношениях, вносит залог, например, в виде двух или трех арендных плат», — объясняет Гана в интервью SZ Byznys.
Лукаш Смрченский, директор компании Dokonalý tenant, которая в настоящее время управляет тысячами объектов недвижимости в Чехии, подтверждает, что защита управляющего основана на комплексе мер.
«Процесс начинается с отбора недвижимости в портфель. Мы выбираем только те объекты, которые привлекательны для качественных субарендаторов. Защита продолжается в течение нескольких раундов отбора и тщательной проверки субарендаторов. Однако решающее значение имеют также договорная безопасность всего сотрудничества и регулярные проверки недвижимости», — говорит Лукаш Смрченский.
Помимо жестких условий, при которых арендодатель имеет право расторгнуть договор и выселить квартиросъемщика, арендатор обычно также должен согласиться на регулярный осмотр квартиры.
«Наши сотрудники осматривают квартиру каждые шесть месяцев. Они проверяют, все ли в порядке и хорошо ли живет арендатор. Каждые шесть месяцев мы высылаем вам по электронной почте подробный отчет с фотографиями, чтобы убедить вас в том, что квартира находится в надежных руках», — говорится на сайте Perfect Tenant.
Комиссия включена в арендную плату
Размер комиссии, который, по словам Ганы из Deloitte, сейчас составляет от 10 до 15%, увеличивает арендную плату или отнимает часть потенциальной прибыли у владельца.
«Договоритесь о сумме гарантированной арендной платы, которая вам необходима. Мы немного увеличиваем сумму, а дальше дело за малым — найти субарендатора, который будет соответствовать нашим высоким требованиям и при этом платить повышенную арендную плату», — описывает на своем сайте компания Perfect Tenant, которая взимает комиссию в размере 10%.
Больше арендных квартир на рынке?
По словам Петра Дуфека, главного экономиста Creditas, предпринимательский сектор, появившийся на внутреннем рынке за последние несколько лет, также стремится повысить популярность арендного жилья.
«Пробел между частной арендой и развивающимся сектором институциональной аренды заполняется. Это еще один способ увеличить количество арендных квартир на рынке», — говорит экономист, добавляя, что сдача жилья в аренду в обмен на выплату комиссионных компании может заинтересовать некоторых владельцев недвижимости, которые раньше не решались сдавать пустующее жилье.
«Это может быть интересно не только отечественным мелким владельцам инвестиционных квартир, но и иностранным, — добавил Петр Дуфек.
По словам Якуба Высоцкого, президента Ассоциации арендного жилья и владельца компании SIAN, сдающей квартиры в субаренду в Моравско-Силезском крае, в ближайшие десять лет количество управляющих может вырасти в разы. Однако увеличение площади не должно повлиять на внутренний рынок и его цены.
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