За сколько лет окупится квартира в Чехии, если сдавать ее в аренду

Доходность по регионам Регион 2 кв. 2023 г. (доходность в годах) 2 кв. 2024 г. (доходность в годах) Изменение за год Прага 28,8 29,1 1,1% Среднечешский край 26,8 24,5 -8,7% Южночешский край 24,5 21,8 -11,0% Пльзеньский край 21,0 22,6 7,5% Карловарский край 19,5 19,4 -0,4% Устецкий край 16,4 16,5 0,6% Либерецкий край 23,7 23,2 -2,1% Краловеградецкий край 25,8 24,9 -3,5% Пардубицкий край 20,5 21,6 5,4% Оломоуцкий край 21,3 20,7 -3,2% Южноморавский край 24,4 26,8 9,8% Злинский край 23,0 23,1 0,6% Высочина 22,1 23,8 7,4% Моравско-Силезский край 19,1 20,0 4,7% Вся Чешская Республика 25,2 24,8 -1,7%

Общенациональное значение является иллюстративным, в краях наблюдаются существенные различия. Согласно упрощенной модели, в северных городах страны по-прежнему наблюдается самый быстрый возврат инвестиций. В регионе Усти-над-Лабем квартира окупается за 16,5 года, в Карловарском крае — за 19,4 года, а в Моравско-Силезском крае — за 20 лет.С другой стороны, дольше всего окупаются квартиры в Праге, где деньги вернутся к инвестору через 29,1 года. Это значение не меняется из года в год. За Прагой следует Южноморавский край, где квартира окупается за 26,8 года. Согласно анализу, доходность инвестиций в Брно выросла больше всего за год — почти на десятую часть. Градец-Кралове и города в его окрестностях занимают третье место. Согласно упрощенной модели, квартиры в этом регионе окупаются за 24,9 года.По мнению Мартина Понцера, исполнительного директора компании Bezrealitky, нельзя так упрощенно смотреть на коэффициент доходности. Данные интересны главным образом тем, что они позволяют выявить разницу между ценой недвижимости и арендной платой на рынке. Таким образом, цифры показывают, где разница в ценах толкает стоимость недвижимости и уровень арендной платы вверх, а где, наоборот, есть предвестники равновесной ситуации. По его словам, в Чешской Республике цены и арендная плата сейчас находятся в равновесии, за некоторыми исключениями, и это может продлиться еще некоторое время. Наибольший разброс цен наблюдается в Злинском крае, на Высочине и в Моравско-Силезском крае.Согласно последним данным компании Deloitte, в первом квартале этого года средняя арендная плата в Чешской Республике составляла 295 крон за квадратный метр. Ежемесячная аренда квартиры площадью 60 кв. метров обойдется в 17 700 крон без учета коммунальных платежей. Средняя цена продажи квартиры в Чехии в четвертом квартале прошлого года составляла 95 000 крон за квадратный метр.Анализ портала Valuo.cz показывает, что цены на квартиры снова начинают расти после снижения в прошлом году. Хотя цены в Праге более или менее стабильны, в Карловых Варах и Остраве в первом квартале они выросли более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Только в Йиглаве и Усти-над-Лабем было зафиксировано небольшое снижение. Пиковые цены на квартиры были достигнуты почти исключительно в первой половине 2022 года, и по сравнению с этими значениями, за редким исключением, текущие цены на квартиры снизились до 21%. В настоящее время цены сопоставимы с уровнем конца 2021 года.