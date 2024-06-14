За сколько лет окупится квартира в Чехии, если сдавать ее в аренду
27 июня 2024
16:30
871
Средняя 65-метровая квартира в Чехии окупится за 24,8 года, если исходить из текущей арендной платы во втором квартале, что на пять месяцев быстрее по сравнению с прошлым годом. В период до пандемии коронавируса этот срок составлял 19,5 года, а весной 2022 года, после того как цены на недвижимость резко взлетели, — 30 лет. Это следует из анализа, проведенного порталом недвижимости Bezrealitky.cz. Анализ был основан на упрощенной модели, сравнивающей текущие цены на аренду и цены на квартиры. При расчете не учитывались дополнительные расходы на эксплуатацию квартиры, а также предположения об увеличении арендной платы или росте цен на недвижимость.
Общенациональное значение является иллюстративным, в краях наблюдаются существенные различия. Согласно упрощенной модели, в северных городах страны по-прежнему наблюдается самый быстрый возврат инвестиций. В регионе Усти-над-Лабем квартира окупается за 16,5 года, в Карловарском крае — за 19,4 года, а в Моравско-Силезском крае — за 20 лет.
С другой стороны, дольше всего окупаются квартиры в Праге, где деньги вернутся к инвестору через 29,1 года. Это значение не меняется из года в год. За Прагой следует Южноморавский край, где квартира окупается за 26,8 года. Согласно анализу, доходность инвестиций в Брно выросла больше всего за год — почти на десятую часть. Градец-Кралове и города в его окрестностях занимают третье место. Согласно упрощенной модели, квартиры в этом регионе окупаются за 24,9 года.
По мнению Мартина Понцера, исполнительного директора компании Bezrealitky, нельзя так упрощенно смотреть на коэффициент доходности. Данные интересны главным образом тем, что они позволяют выявить разницу между ценой недвижимости и арендной платой на рынке. Таким образом, цифры показывают, где разница в ценах толкает стоимость недвижимости и уровень арендной платы вверх, а где, наоборот, есть предвестники равновесной ситуации. По его словам, в Чешской Республике цены и арендная плата сейчас находятся в равновесии, за некоторыми исключениями, и это может продлиться еще некоторое время. Наибольший разброс цен наблюдается в Злинском крае, на Высочине и в Моравско-Силезском крае.
Согласно последним данным компании Deloitte, в первом квартале этого года средняя арендная плата в Чешской Республике составляла 295 крон за квадратный метр. Ежемесячная аренда квартиры площадью 60 кв. метров обойдется в 17 700 крон без учета коммунальных платежей. Средняя цена продажи квартиры в Чехии в четвертом квартале прошлого года составляла 95 000 крон за квадратный метр.
Анализ портала Valuo.cz показывает, что цены на квартиры снова начинают расти после снижения в прошлом году. Хотя цены в Праге более или менее стабильны, в Карловых Варах и Остраве в первом квартале они выросли более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Только в Йиглаве и Усти-над-Лабем было зафиксировано небольшое снижение. Пиковые цены на квартиры были достигнуты почти исключительно в первой половине 2022 года, и по сравнению с этими значениями, за редким исключением, текущие цены на квартиры снизились до 21%. В настоящее время цены сопоставимы с уровнем конца 2021 года.
Доходность по регионам
С другой стороны, дольше всего окупаются квартиры в Праге, где деньги вернутся к инвестору через 29,1 года. Это значение не меняется из года в год. За Прагой следует Южноморавский край, где квартира окупается за 26,8 года. Согласно анализу, доходность инвестиций в Брно выросла больше всего за год — почти на десятую часть. Градец-Кралове и города в его окрестностях занимают третье место. Согласно упрощенной модели, квартиры в этом регионе окупаются за 24,9 года.
По мнению Мартина Понцера, исполнительного директора компании Bezrealitky, нельзя так упрощенно смотреть на коэффициент доходности. Данные интересны главным образом тем, что они позволяют выявить разницу между ценой недвижимости и арендной платой на рынке. Таким образом, цифры показывают, где разница в ценах толкает стоимость недвижимости и уровень арендной платы вверх, а где, наоборот, есть предвестники равновесной ситуации. По его словам, в Чешской Республике цены и арендная плата сейчас находятся в равновесии, за некоторыми исключениями, и это может продлиться еще некоторое время. Наибольший разброс цен наблюдается в Злинском крае, на Высочине и в Моравско-Силезском крае.
Согласно последним данным компании Deloitte, в первом квартале этого года средняя арендная плата в Чешской Республике составляла 295 крон за квадратный метр. Ежемесячная аренда квартиры площадью 60 кв. метров обойдется в 17 700 крон без учета коммунальных платежей. Средняя цена продажи квартиры в Чехии в четвертом квартале прошлого года составляла 95 000 крон за квадратный метр.
Анализ портала Valuo.cz показывает, что цены на квартиры снова начинают расти после снижения в прошлом году. Хотя цены в Праге более или менее стабильны, в Карловых Варах и Остраве в первом квартале они выросли более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Только в Йиглаве и Усти-над-Лабем было зафиксировано небольшое снижение. Пиковые цены на квартиры были достигнуты почти исключительно в первой половине 2022 года, и по сравнению с этими значениями, за редким исключением, текущие цены на квартиры снизились до 21%. В настоящее время цены сопоставимы с уровнем конца 2021 года.
|Регион
|2 кв. 2023 г. (доходность в годах)
|2 кв. 2024 г. (доходность в годах)
|Изменение за год
|Прага
|28,8
|29,1
|1,1%
|Среднечешский край
|26,8
|24,5
|-8,7%
|Южночешский край
|24,5
|21,8
|-11,0%
|Пльзеньский край
|21,0
|22,6
|7,5%
|Карловарский край
|19,5
|19,4
|-0,4%
|Устецкий край
|16,4
|16,5
|0,6%
|Либерецкий край
|23,7
|23,2
|-2,1%
|Краловеградецкий край
|25,8
|24,9
|-3,5%
|Пардубицкий край
|20,5
|21,6
|5,4%
|Оломоуцкий край
|21,3
|20,7
|-3,2%
|Южноморавский край
|24,4
|26,8
|9,8%
|Злинский край
|23,0
|23,1
|0,6%
|Высочина
|22,1
|23,8
|7,4%
|Моравско-Силезский край
|19,1
|20,0
|4,7%
|Вся Чешская Республика
|25,2
|24,8
|-1,7%
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
27 ИЮНЯ 2024
438
Цены на квартиры в Чехии стремительно растут, но обывателю сложно уследить за тенденциями. Карты цен подскажут вам, как не переплатить и не прогадать при покупке квартиры. Но не все карты...
10:30
27 ИЮНЯ 2024
1341
КОМФОРТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СТРОГИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ. УПРАВЛЕНИЕ КВАРТИРАМИ В ЧЕХИИ ПЕРЕЖИВАЕТ БУМ
С одной стороны, гарантия оплаты аренды для владельца недвижимости, с другой — жесткие условия и неопределенность для арендатора. На рынке появляется все больше компаний, предлагающих полное...
08:00
27 ИЮНЯ 2024
3935
Заезженная фраза о том, что те, кто не может позволить себе купить собственную квартиру, могут жить в арендованной, не всегда применима в Чехии, по крайней мере если речь идет о Праге. Доступность...
11:30
26 ИЮНЯ 2024
873
В ближайшие годы в пражском районе Карлин будет построен еще один новый большой квартал. Его возведением займется крупнейший чешский застройщик Central Group. Компания предпринимателя Душана...
13:00
24 ИЮНЯ 2024
721
Девелоперы ускоряют подготовку своих проектов и хотят подать заявки в строительные ведомства до вступления в силу нового закона о строительстве. Они опасаются осложнений, которые может повлечь за...
17:00
22 ИЮНЯ 2024
2224
Дорогое жилье осложняет жизнь не только в Чехии, но и в других европейских странах. Хотя цены на жилье в последний год снижались, рост цен был недостаточно сильным, чтобы компенсировать предыдущие...
21:00
21 ИЮНЯ 2024
1131
Владельцы недвижимости в Яблонце-над-Нисой в следующем году будут платить налог на недвижимость в среднем на 140% больше, чем в этом году. По сравнению с прошлым годом владельцы квартир или...
14:00
21 ИЮНЯ 2024
807
Полупустые офисные здания, которые так и не удалось заполнить работниками после пандемии ковида-19, наряду с нехваткой доступного жилья — реальность многих городов США. Такая ситуация привела к...
18:00
20 ИЮНЯ 2024
3013
Спрос на собственное жилье растет, и рынок жилья оживает. «Это также побудило нас начать более крупные проекты, которые мы планировали в течение некоторого времени», — говорит застройщик Эвжен...
09:30
19 ИЮНЯ 2024
908
В ближайшие три года в Праге появятся сотни новых квартир для сдачи в аренду. Группа недвижимости AFI Europe инвестирует миллиарды крон в 800 квартир в столице.
08:00
19 ИЮНЯ 2024
3033
Квартиры, офисы, общественные здания, парк и культурный центр. Над Главным железнодорожным вокзалом Праги может вырасти совершенно новый городской район. Началось обсуждение изменения плана...
10:30
18 ИЮНЯ 2024
1677
После двух лет стагнации и небольшого снижения цен на новые квартиры в Праге рынок снова оживился. В первом квартале этого года продажи новых квартир выросли более чем в два раза по сравнению с...
14:00
17 ИЮНЯ 2024
930
ЛЮДИ В ЧЕХИИ ТОРОПЯТСЯ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО. ОНИ ХОТЯТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ И ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
Сотрудники строительных управлений переживают необычайно напряженный июнь. В связи с изменениями в строительном законодательстве они получают больше запросов от частных лиц и компаний, чем раньше....
08:00
17 ИЮНЯ 2024
1891
За последний год снизились цены как на жилую, так и на коммерческую недвижимость. Однако за редким исключением владельцы земельных участков под застройку не отреагировали на эту тенденцию. Средние...
21:00
14 ИЮНЯ 2024
931
3 миллиарда крон будут распределены между пожилыми людьми и малообеспеченными семьями с конца июня. Популярная программа Nová zelená úsporá Light позволит оплатить утепление домов, замену окон или...