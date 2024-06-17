Это не конец. Налог на недвижимость продолжает удивлять

Важное изменение происходит в коэффициенте, зависящем от размера муниципалитета, который помимо прочего используется для умножения налога и который может неприятно выбить из колеи. До сих пор муниципалитеты могли уменьшать коэффициент. Город Млада-Болеслав, например, так и делал. Согласно количеству жителей, ему полагался коэффициент 3,5, но город своим указом снизил его до 2. Таким образом, налог в результате оказался ниже.



Однако начиная с 2025 года, согласно поправке, этот коэффициент больше не может быть уменьшен. Это означает, что Млада-Болеслав должен будет вернуть коэффициент с уменьшенных 2 до первоначальных 3,5. Для муниципалитета это будет означать прибыль в казну, но для жителей это станет дополнительным бременем. «Люди увидят, что их налог увеличится еще на 75%», — предупреждает Йиржи Боушка, мэр Млада-Болеслава (VpMB).



Тройной налог

Поэтому советники Млада-Болеслава перетасовали другие коэффициенты и снизили их, чтобы компенсировать повышение. «Если бы мы этого не сделали, первоначальный налог увеличился бы более чем в три раза», — сказал Бушка. Людям, заплатившим 3 000 крон за свою недвижимость в 2023 году, пришлось бы выложить 5 400 крон в этом году, а в следующем году они получили бы счет на 9 450 крон.



«Мы могли бы оставить все как есть и сказать, что таков закон. Но мы не хотели возлагать на людей дополнительное бремя, даже если город из-за этого потеряет в доходах. Но необходимо было поиграть с некоторыми местными коэффициентами», — сказал Бушка.



Компенсировать увеличение коэффициента, определяемого размером муниципалитета, означало поиграть с местными коэффициентами. В Млада-Болеславе они снизятся с 3 до 1,7 в категории жилья. Кроме того, пакет государственных мер по консолидации с 2025 года отменил еще один коэффициент в 1,5, который применялся, например, к предприятиям или гаражам. Чтобы сохранить налог на прежнем уровне и не потерять городские деньги, местный коэффициент в категории этих объектов был повышен с 3 до 4,5. Для налогоплательщиков это ничего не изменит. «Разница в платежах будет минимальной, скорее, для некоторых она будет меньше», — прогнозирует Бушка.



В этом году Млада-Болеслав получит около 218 млн крон налога на недвижимость, что на 96 млн крон больше, чем в прошлом году. В следующем году, согласно расчетам, поступления снизятся на 0,2%.



Несколько дней на изменения, иначе придется платить больше

Теперь такая же ситуация, как в Млада-Болеславе, может возникнуть и в других городах, где коэффициент размера был уменьшен. Если мэрия вовремя не изменит другие коэффициенты, налог снова вырастет. Однако времени на изменения мало. Для того чтобы новые коэффициенты были учтены в 2025 году, изменения, одобренные местными советами, должны быть опубликованы в своде законов до 1 октября этого года, а копия постановления должна быть отправлена налоговому администратору уже 30 июня. «Муниципальное постановление, отправленное с опозданием, не будет учитываться для целей налогообложения имущества в этом налоговом году», — предупреждает Министерство финансов.



Ассоциация местных властей утверждает, что это дополнительное административное бремя и осложнение для муниципалитетов. Наиболее спорным аспектом в этом отношении, по мнению муниципалитетов, является тот факт, что местный коэффициент для конкретных объектов недвижимости должен быть установлен общей мерой, а не общеобязательным постановлением.



«Введение меры общего характера не только означает административное бремя для муниципалитетов, но и является совершенно бессистемным и неуместным в рамках Закона о налоге на недвижимость», — сказала Элишка Ольшакова, председатель ассоциации муниципалитетов, и заявила, что муниципалитеты захотят дальнейших изменений в законодательстве.