Станут ли ипотечные кредиты дешевле? Банки будут осторожны со снижением процентных ставок

По словам Филипа Грубы, пресс-секретаря Česká spořitelna, самые популярные кредиты с трех- и пятилетним сроком погашения в этом году не опустятся ниже 4,5 процента. «Скорее, мы ожидаем, что они будут находиться в диапазоне от 4,5 до 5 процентов», — уточнил он.





По мнению эксперта по ипотеке Broker Trust Либора Остатека, ставки по кредитам с годовой фиксацией должны снижаться быстрее. В июне они составляли в среднем 5,8 процента, согласно данным Hypoindex, которые публикует Swiss Life на основе ставок предложения на рынке.





«Я ожидаю, что к концу этого года ставка снизится примерно на полпроцента, в среднем до 4,99 процента», — сказал Остатек.





На сколько подешевеет ипотечный платеж





Итак, если рассматривать прогнозы ипотечных и банковских экспертов в конкретных цифрах, то небольшое снижение ставок, которое, скорее всего, появится в банковских предложениях к концу года, не позволит чехам значительно сэкономить на ежемесячных выплатах. В зависимости от размера кредита разница может исчисляться сотнями и даже тысячами крон.





По мнению Остатека, снижению процентных ставок, которого внутренний рынок ожидает после двух лет роста, может способствовать и конкуренция между банками.





«Осенью конкуренция между отечественными банками усилится, что приведет к снижению процентных ставок. По моим оценкам, это может означать снижение ставок на полпроцента. Причина этого — комиссия за досрочное погашение, которая начнет действовать с сентября этого года», — сказал он.





Причина, по которой ипотечные кредиты будут дешеветь медленно, несмотря на смягчение монетарной политики со стороны центральных банков, заключается прежде всего в стоимости ресурсов банков.





Речь идет о так называемых свопах — инструментах, которые банки используют для хеджирования цены денег на определенный срок. Если банку нужны деньги на пять лет, он покупает пятилетний своп и получает гарантию, что клиент сможет вернуть деньги по определенной процентной ставке в течение всего периода. И именно цена ресурсов, по словам банкиров, начала расти в апреле этого года.





«Приостановка падения процентных ставок связана с ситуацией на финансовом рынке, где в последние месяцы мы наблюдаем рост цен на деньги по двух- и трехлетним фиксациям. Но мы по-прежнему ожидаем небольшого снижения ставок по ипотечным кредитам к концу этого года», — сказал Далибор Мичка, менеджер по кредитным продуктам UniCredit Bank.