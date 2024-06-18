Правительство Чехии хочет, чтобы к 2035 году деревянные здания составляли четверть жилых домов
29 июня 2024
11:00
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К 2035 году деревянные здания должны составлять четверть новых жилых домов в Чешской Республике. Это предусматривает стратегия, утвержденная правительством на этой неделе. Документ также направлен на увеличение объемов переработки заготовленной в стране древесины.
В настоящее время в Чехии строится меньше деревянных домов, чем в других странах Европы. В 2022 году доля деревянных зданий в строительстве домов в Чехии составляла 14,1 %, в Германии — 29 %, в Австрии — 33 %, а в Швеции — 90 %. По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного, в качестве дополнительного стимула для строительства из дерева в будущем правительство рассматривает, например, возможность предоставления скидки на налог на недвижимость для деревянных зданий.
Министр отметил, что в чешских лесах ежегодно заготавливается 14-15 миллионов кубометров древесины, но до 30 % из них экспортируется, а древесина часто перерабатывается за границей. Поэтому сырьевая политика должна способствовать увеличению использования и переработки древесины в Чешской Республике. Одним из способов увеличения использования древесины в строительном секторе, по мнению министра, является корректировка строительных норм для деревянных зданий. В настоящее время их высота ограничена 12 метрами над землей, что часто отпугивает строителей. Главное управление пожарно-спасательной службы Чешской Республики работает над изменением стандарта, и предложение предусматривает два предела высоты деревянных зданий: 18 метров для так называемых чисто деревянных зданий и 22,5 метра для комбинированных деревянных зданий, т.е. с железобетонной конструкцией.
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