Палмовка скоро изменится. Здесь построят две тысячи квартир и космический центр

В частности, должна быть преобразована территория площадью восемь гектаров между улицами Воцтаржова и Соколовская в Праге 8, где город владеет землей. Это самая большая зона застройки, которую контролирует Прага в широком центре мегаполиса. Пражская девелоперская компания построит здесь две тысячи квартир и, кроме того, до 50 тысяч квадратных метров площадей для офисов, ресторанов, кафе, магазинов и сферы услуг. Часть из них должна быть использована в некоммерческих целях, будь то начальная школа или библиотека.





«С точки зрения столицы, это стратегическая территория с консолидированной собственностью и потенциалом. Нам удалось добиться размещения штаб-квартиры EUSPA, которая станет одним из мировых центров научно-технического развития, а также местом появления новых рабочих мест», — говорит Петр Главачек, заместитель министра территориального развития.





По словам Главачека, утверждение поправки к плану зонирования также позволит городу завершить урегулирование имущественных вопросов с транспортной компанией. «Я ожидаю, что осенью можно будет приступить к подготовке первых конкретных проектов на основе исследования зонирования и новой формы генерального плана через Пражскую компанию развития».





Изменения также разблокируют десятилетнюю проблему с недостроенным зданием предполагаемого центра Новой Пальмовки, который местный совет не успел достроить, и проект пришлось передать мэрии Праги. Последняя хочет реконструировать разобранное здание, достроить его и подготовить для космического агентства, которое сейчас базируется в пражском районе Голешовице. Инвестиции должны составить до 2,6 миллиарда чешских крон.





Новая застройка соединит Роханский остров, Инвалидовну и Пальмовку. Градостроительное исследование предусматривает, что новый район будет включать центральный парк с набережной и несколько небольших площадей. Реализация проекта должна проходить поэтапно в течение пяти-пятнадцати лет.