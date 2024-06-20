Нехватка земли под застройку и ожидаемый рост цен в Чехии
3 июля 2024
14:00
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В последний год на рынке недвижимости наблюдалось снижение цен как на жилую, так и на коммерческую недвижимость. Однако эта тенденция не затронула цены на землю под застройку, которые в большинстве регионов остались на уровне предыдущего года. Период затишья продлится еще некоторое время, но уже в следующем году стоимость земли должна начать расти.
Данные Sreality, крупнейшего чешского сайта объявлений, показывают, что цены на землю остались стабильными в 11 из 14 регионов. Исключение составляют Моравско-Силезский и Пардубицкий края, где цены выросли, а в Южноморавском крае наблюдалось небольшое снижение. «В основном это связано с нехваткой земли под строительство, — говорит Роберт Ганзл, генеральный директор агентства недвижимости Next Reality. Предложение также ограничено устаревшими муниципальными планами зонирования, на изменение которых могут уйти годы».
Земля под застройку остается привлекательной для девелоперов и инвесторов в недвижимость, особенно в то время, когда цены на другие объекты недвижимости падают. В Праге, где расположены наиболее привлекательные участки под застройку, средние цены апрельского предложения практически не изменились по сравнению с прошлым годом. В районе Прага — Восток квадратный метр земли под застройку по-прежнему стоит около 7 600 крон, а в Праге — Запад — около 8 000 крон. Участок площадью 1 000 квадратных метров предлагается примерно за 8 миллионов крон. Однако в окрестностях Брно ситуация несколько иная. Цены на землю в районе Брно — Венков даже упали на 6% по сравнению с прошлым годом, когда в апреле они составляли в среднем по 5 700 крон за квадратный метр.
Несмотря на снижение интереса обычных покупателей к земле под строительство домов, цены на землю под застройку сохранили свою стоимость. Высокие процентные ставки остаются препятствием для многих покупателей, заставляя некоторых откладывать планы по строительству дома или продавать землю.
«Такая ситуация, несомненно, сохранится. Ипотечные ставки снижаются, но не настолько, чтобы кардинально изменить отношение обычных инвесторов, а цены на материалы в настоящее время не становятся дешевле», — говорит Гана Контриш, менеджер по отраслевым услугам Seznam.cz. Если экономика останется стабильной или прогнозируется ее улучшение, может увеличиться спрос на землю, что приведет к росту цен.
Предложение в этом году существенно не изменится. По мнению Роберта Ганзла из Next Reality, в ближайшие несколько лет рост цен может составить от 5 до 10% в год. Изток Топлак, брокер Re/Max G8, настроен более оптимистично и ожидает, что поворот на рынке может произойти в этом или, самое позднее, в следующем году.
Изток Топлак считает, что спрос на землю будет расти, поскольку все больше людей предпочитают жить в домах с садом недалеко от городов. Важным фактором также станет постепенное снижение процентных ставок и развитие инфраструктуры. «Если экономика останется стабильной или прогнозируется ее улучшение, может увеличиться спрос на землю, что приведет к росту цен», — сказал Топлак. По его словам, в ближайшие 12 месяцев рост цен может составить около 10%.
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