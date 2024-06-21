Объем производства в чешском строительстве заметно снизился

«В мае было построено 2 905 домов, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году. Этому снижению способствовали категории реконструкции многоквартирных домов и нежилых зданий, в то время как было построено больше новых односемейных и многоквартирных домов», — сказала Драгомира Душкова из Отдела статистики строительства и жилья ČSÚ.



В мае было начато строительство 2 819 квартир, что на 18,2% меньше, чем в прошлом году.



Стоимость строительства также снизилась. Стоимость всех построек, на которые были выданы разрешения на строительство в стране в мае, составила 52,5 миллиарда крон, что на 9,2% меньше по сравнению с прошлым годом.



Объем строительства в Чехии вырос в годовом исчислении только в феврале этого года, а в остальные месяцы он снижался. В прошлом году оно снижалось в годовом исчислении на протяжении большей части года, при этом ČSÚ зафиксировал рост в строительном секторе только в январе и сентябре.