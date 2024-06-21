Объем производства в чешском строительстве заметно снизился
8 июля 2024
21:00
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Снижение объемов строительного производства в Чехии в мае ускорилось до 6,8% в годовом исчислении после замедления в апреле. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ) в понедельник. В инженерном строительстве, которое включает в себя строительство дорог или телекоммуникационных и энергетических сетей, объем производства упал на 6,3% по сравнению с маем прошлого года. В гражданском строительстве, то есть строительстве зданий, производство упало на 7,1%. В месячном исчислении объем производства в строительстве в мае упал на 5,1%.
«В мае было построено 2 905 домов, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году. Этому снижению способствовали категории реконструкции многоквартирных домов и нежилых зданий, в то время как было построено больше новых односемейных и многоквартирных домов», — сказала Драгомира Душкова из Отдела статистики строительства и жилья ČSÚ.
В мае было начато строительство 2 819 квартир, что на 18,2% меньше, чем в прошлом году.
Стоимость строительства также снизилась. Стоимость всех построек, на которые были выданы разрешения на строительство в стране в мае, составила 52,5 миллиарда крон, что на 9,2% меньше по сравнению с прошлым годом.
Объем строительства в Чехии вырос в годовом исчислении только в феврале этого года, а в остальные месяцы он снижался. В прошлом году оно снижалось в годовом исчислении на протяжении большей части года, при этом ČSÚ зафиксировал рост в строительном секторе только в январе и сентябре.
В мае было начато строительство 2 819 квартир, что на 18,2% меньше, чем в прошлом году.
Стоимость строительства также снизилась. Стоимость всех построек, на которые были выданы разрешения на строительство в стране в мае, составила 52,5 миллиарда крон, что на 9,2% меньше по сравнению с прошлым годом.
Объем строительства в Чехии вырос в годовом исчислении только в феврале этого года, а в остальные месяцы он снижался. В прошлом году оно снижалось в годовом исчислении на протяжении большей части года, при этом ČSÚ зафиксировал рост в строительном секторе только в январе и сентябре.
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