Чехия ужесточила наказание для неплательщиков арендной платы. Суды будут выселять их быстрее
9 июля 2024
10:30
447
Выселить жильца, который не платит за квартиру и отказывается съезжать, несмотря на соответствующее уведомление, — дело долгое. Арендодателю приходится проходить длительные судебные инстанции, причем до окончания судебного разбирательства он не может свободно распоряжаться своим имуществом. Изменить ситуацию призваны поправки в Гражданский процессуальный кодекс к закону о жилищной поддержке, одобренные правительством Чехии.
У Либуше Елинковой из региона Лоунско есть опыт общения с подобным арендатором.
«Мой сын должен был уехать, поэтому я сдала квартиру своей знакомой. Она заплатила арендную плату за первый месяц, а за второй и третий нет. К счастью, залог все покрыл. Но деньги так и не пришли», — рассказала она Novinky, добавив, что помогла только угроза судебного иска.
«Судебные иски, в том числе о выселении из квартиры, часто приводят к двум, а то и трем годам несанкционированного пользования жильем. Поэтому их нельзя рассматривать как ожидаемый вариант защиты арендодателей», — говорит Карел Полата, заместитель председателя Гражданской ассоциации арендодателей в Чехии.
И это несмотря на то, что истечение срока уведомления после надлежащего расторжения договора аренды делает арендатора несанкционированным пользователем квартиры. «То есть человеком, который пользуется чужой собственностью стоимостью в несколько миллионов крон без законного права собственности и против воли владельца», — отметил Полата.
Именно этого позволит избежать вышеупомянутая поправка в будущем. «Мы предлагаем, чтобы в таких случаях домовладелец мог обратиться в суд, который выдаст так называемый приказ о выселении из квартиры или дома без проведения слушаний», — рассказал министр юстиции Павел Блажек (ODS).
Однако новая процедура будет иметь свои условия. Она будет применяться только в тех случаях, когда между арендодателем и бывшим арендатором был заключен договор аренды, который закончился.
Арендодатель также должен будет доказать, что он действительно владеет недвижимостью, что бывшему арендатору было направлено уведомление об освобождении квартиры или что договор аренды действительно закончился. Уведомление должно быть направлено ответчику не менее чем за 14 дней до подачи иска в суд, который затем должен ждать два месяца, чтобы убедиться, что арендатор не оспорил уведомление своим собственным иском.
Изменения уже одобрены правительством, поэтому все коалиционные партии с ними согласны. «Закон должен быть рассмотрен парламентом в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что законодательный процесс будет завершен к концу этого года, чтобы реформы могли вступить в силу, как и планировалось, в июле 2025 года», — заявили в Министерстве регионального развития, которое является автором всего пакета законов.
У оппозиции, однако, есть некоторые вопросы к поправке, которые она захочет обсудить. «Если арендатор обжалует постановление, то начнется классический судебный путь. Вопрос в том, сколько арендаторов не будут подавать апелляцию», — говорит Клара Досталова, теневой министр регионального развития ANO.
«Чешская правовая система уже давно не способствует развитию аренды жилья в широком масштабе, не в последнюю очередь из-за потенциальных злоупотреблений со стороны хронических неплательщиков и слабой защиты владельцев недвижимости. Однако представленное предложение никак с этим не связано», — говорит Ленка Янакова, директор департамента законодательства, права и аналитики Торговой палаты.
По ее словам, пока невозможно оценить, как это изменение проявится на практике.
А как сегодня происходит выселение арендатора-неплательщика? «Установленный законом срок уведомления составляет три месяца и начинается с первого дня месяца, следующего за вручением уведомления», — говорит Йиндра Познякова, юрист компании bpv Braun Partners.
«В случае немедленного расторжения договора, если арендатор нарушает свои обязательства особенно серьезно, арендные отношения прекращаются сразу после вручения уведомления, а обязанность передать имущество наступает не позднее чем через месяц после вручения уведомления», — добавила она.
По ее словам, если арендатор не съезжает, арендодателю не следует менять замки или вызывать полицию. «Последнее в данном случае не слишком поможет. Конечно, целесообразно вызвать полицию, если нанесен ущерб имуществу или если конфликт разрастается. Однако это не гарантирует, что квартира будет освобождена», — отмечает она.
У арендатора не остается другого выбора, кроме как подать иск о выселении. Если квартиросъемщик не выезжает даже после окончательного решения суда, дело может быть передано судебному приставу.
«Скорее всего, разбирательство будет довольно долгим», — признает Познякова. Это подтверждает и пояснительная записка к поправке, согласно которой средняя продолжительность процедуры выселения составляет в настоящее время почти год. В Праге, Среднечешском крае и Брно этот показатель достигает 450 дней.
«Опасения по поводу длительности процесса выселения и невозможности взыскания исков приводят к тому, что некоторые владельцы вообще не хотят сдавать квартиру, а многие арендодатели предпочитают заключать с арендаторами краткосрочные договоры на три месяца и менее», — резюмировала Познякова.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
9 ИЮЛЯ 2024
136
По прогнозам, к середине этого года для покупки квартиры площадью 68 квадратных метров потребуется в 11,8 средней годовой зарплаты. В декабре 2023 года накопления на квартиру заняли бы 12,2 года. В...
21:00
8 ИЮЛЯ 2024
447
Снижение объемов строительного производства в Чехии в мае ускорилось до 6,8% в годовом исчислении после замедления в апреле. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ) в понедельник....
14:00
3 ИЮЛЯ 2024
2372
В последний год на рынке недвижимости наблюдалось снижение цен как на жилую, так и на коммерческую недвижимость. Однако эта тенденция не затронула цены на землю под застройку, которые в большинстве...
10:30
3 ИЮЛЯ 2024
611
С момента введения нового закона о строительстве чешские строительные органы столкнулись с техническими проблемами и недостатками в обеспечении безопасности. Системные администраторы обнаружили...
11:00
30 ИЮНЯ 2024
2810
Пражская Пальмовка в будущем может превратиться в современный район для тысяч новых жителей. Планы компании Prague Development Company стали ближе к реальности: на прошлой неделе пражские советники...
11:00
29 ИЮНЯ 2024
841
К 2035 году деревянные здания должны составлять четверть новых жилых домов в Чешской Республике. Это предусматривает стратегия, утвержденная правительством на этой неделе. Документ также направлен...
10:30
28 ИЮНЯ 2024
1128
Банковское правление Чешского национального банка в четверг снизило ключевую процентную ставку на полпроцента до 4,75%. Таким образом, ставка достигла самого низкого уровня с начала апреля 2022...
08:00
28 ИЮНЯ 2024
6950
Махинации с расчетами налога на недвижимость — яркий пример того, как законодатели умудряются вносить неясности в законодательство и налоговые правила. После 80-процентного повышения базовой ставки...
16:30
27 ИЮНЯ 2024
2234
Средняя 65-метровая квартира в Чехии окупится за 24,8 года, если исходить из текущей арендной платы во втором квартале, что на пять месяцев быстрее по сравнению с прошлым годом. В период до...
11:30
27 ИЮНЯ 2024
1025
Цены на квартиры в Чехии стремительно растут, но обывателю сложно уследить за тенденциями. Карты цен подскажут вам, как не переплатить и не прогадать при покупке квартиры. Но не все карты...
10:30
27 ИЮНЯ 2024
5189
КОМФОРТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СТРОГИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ. УПРАВЛЕНИЕ КВАРТИРАМИ В ЧЕХИИ ПЕРЕЖИВАЕТ БУМ
С одной стороны, гарантия оплаты аренды для владельца недвижимости, с другой — жесткие условия и неопределенность для арендатора. На рынке появляется все больше компаний, предлагающих полное...
08:00
27 ИЮНЯ 2024
4480
Заезженная фраза о том, что те, кто не может позволить себе купить собственную квартиру, могут жить в арендованной, не всегда применима в Чехии, по крайней мере если речь идет о Праге. Доступность...
11:30
26 ИЮНЯ 2024
1270
В ближайшие годы в пражском районе Карлин будет построен еще один новый большой квартал. Его возведением займется крупнейший чешский застройщик Central Group. Компания предпринимателя Душана...
13:00
24 ИЮНЯ 2024
955
Девелоперы ускоряют подготовку своих проектов и хотят подать заявки в строительные ведомства до вступления в силу нового закона о строительстве. Они опасаются осложнений, которые может повлечь за...
17:00
22 ИЮНЯ 2024
2454
Дорогое жилье осложняет жизнь не только в Чехии, но и в других европейских странах. Хотя цены на жилье в последний год снижались, рост цен был недостаточно сильным, чтобы компенсировать предыдущие...