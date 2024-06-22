Чехия ужесточила наказание для неплательщиков арендной платы. Суды будут выселять их быстрее

У Либуше Елинковой из региона Лоунско есть опыт общения с подобным арендатором.





«Мой сын должен был уехать, поэтому я сдала квартиру своей знакомой. Она заплатила арендную плату за первый месяц, а за второй и третий нет. К счастью, залог все покрыл. Но деньги так и не пришли», — рассказала она Novinky, добавив, что помогла только угроза судебного иска.





«Судебные иски, в том числе о выселении из квартиры, часто приводят к двум, а то и трем годам несанкционированного пользования жильем. Поэтому их нельзя рассматривать как ожидаемый вариант защиты арендодателей», — говорит Карел Полата, заместитель председателя Гражданской ассоциации арендодателей в Чехии.





И это несмотря на то, что истечение срока уведомления после надлежащего расторжения договора аренды делает арендатора несанкционированным пользователем квартиры. «То есть человеком, который пользуется чужой собственностью стоимостью в несколько миллионов крон без законного права собственности и против воли владельца», — отметил Полата.





Именно этого позволит избежать вышеупомянутая поправка в будущем. «Мы предлагаем, чтобы в таких случаях домовладелец мог обратиться в суд, который выдаст так называемый приказ о выселении из квартиры или дома без проведения слушаний», — рассказал министр юстиции Павел Блажек (ODS).





Однако новая процедура будет иметь свои условия. Она будет применяться только в тех случаях, когда между арендодателем и бывшим арендатором был заключен договор аренды, который закончился.





Арендодатель также должен будет доказать, что он действительно владеет недвижимостью, что бывшему арендатору было направлено уведомление об освобождении квартиры или что договор аренды действительно закончился. Уведомление должно быть направлено ответчику не менее чем за 14 дней до подачи иска в суд, который затем должен ждать два месяца, чтобы убедиться, что арендатор не оспорил уведомление своим собственным иском.





Изменения уже одобрены правительством, поэтому все коалиционные партии с ними согласны. «Закон должен быть рассмотрен парламентом в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что законодательный процесс будет завершен к концу этого года, чтобы реформы могли вступить в силу, как и планировалось, в июле 2025 года», — заявили в Министерстве регионального развития, которое является автором всего пакета законов.





У оппозиции, однако, есть некоторые вопросы к поправке, которые она захочет обсудить. «Если арендатор обжалует постановление, то начнется классический судебный путь. Вопрос в том, сколько арендаторов не будут подавать апелляцию», — говорит Клара Досталова, теневой министр регионального развития ANO.





«Чешская правовая система уже давно не способствует развитию аренды жилья в широком масштабе, не в последнюю очередь из-за потенциальных злоупотреблений со стороны хронических неплательщиков и слабой защиты владельцев недвижимости. Однако представленное предложение никак с этим не связано», — говорит Ленка Янакова, директор департамента законодательства, права и аналитики Торговой палаты.





По ее словам, пока невозможно оценить, как это изменение проявится на практике.





А как сегодня происходит выселение арендатора-неплательщика? «Установленный законом срок уведомления составляет три месяца и начинается с первого дня месяца, следующего за вручением уведомления», — говорит Йиндра Познякова, юрист компании bpv Braun Partners.





«В случае немедленного расторжения договора, если арендатор нарушает свои обязательства особенно серьезно, арендные отношения прекращаются сразу после вручения уведомления, а обязанность передать имущество наступает не позднее чем через месяц после вручения уведомления», — добавила она.





По ее словам, если арендатор не съезжает, арендодателю не следует менять замки или вызывать полицию. «Последнее в данном случае не слишком поможет. Конечно, целесообразно вызвать полицию, если нанесен ущерб имуществу или если конфликт разрастается. Однако это не гарантирует, что квартира будет освобождена», — отмечает она.





У арендатора не остается другого выбора, кроме как подать иск о выселении. Если квартиросъемщик не выезжает даже после окончательного решения суда, дело может быть передано судебному приставу.





«Скорее всего, разбирательство будет довольно долгим», — признает Познякова. Это подтверждает и пояснительная записка к поправке, согласно которой средняя продолжительность процедуры выселения составляет в настоящее время почти год. В Праге, Среднечешском крае и Брно этот показатель достигает 450 дней.





«Опасения по поводу длительности процесса выселения и невозможности взыскания исков приводят к тому, что некоторые владельцы вообще не хотят сдавать квартиру, а многие арендодатели предпочитают заключать с арендаторами краткосрочные договоры на три месяца и менее», — резюмировала Познякова.