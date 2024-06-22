Жители Чехии смогут накопить на квартиру быстрее, несмотря на рост цен

Таким образом, жители Чешской Республики смогут приобрести квартиру или дом примерно на полгода раньше, чем в прошлом году. Этого не изменит даже ожидаемый рост цен на недвижимость из-за повышенного спроса. Цены будут расти медленнее, чем зарплаты.





Чешский национальный банк (ЧНБ) рассчитывает на такое развитие событий в своем последнем докладе о финансовой стабильности. Он уже опубликовал часть отчета, в которой говорится о том, что период падения цен закончился. В ближайшие полтора года жилье будет дорожать примерно на 5% в год. Для средней 68-метровой квартиры это означает рост примерно на 300 000-400 000 крон в зависимости от местоположения.





«Текущая информация говорит о том, что рынок недвижимости, вероятно, уже прошел свое дно. Оно было достигнуто в середине 2023 года», — прокомментировала отчет член правления ЧНБ Карина Кубелкова.





В полном отчете центральный банк предлагает более оптимистичный взгляд. Заработная плата по-прежнему будет расти немного быстрее, чем цены на дома и квартиры. В этом году — примерно на 7%, в следующем — примерно на 6%.





ЧНБ следит за рынком недвижимости на предмет возможного влияния на коммерческие банки. При этом учитываются как квартиры, так и семейные дома. При этом он опирается на данные земельного кадастра, рекламных сайтов и частных проектов. Далее регулятор дополняет информацию собственными исследованиями. Например, запрашивает у банков данные о выданных ипотечных кредитах и их обеспечении. В новом отчете представлены данные за период конца прошлого года.





По прогнозам, к середине этого года для покупки квартиры площадью 68 квадратных метров потребуется в 11,8 средней годовой зарплаты. В декабре 2023 года накопления на квартиру заняли бы 12,2 года. В конце следующего года этот показатель составит 11,6 годовой зарплаты.





В расчет не включены другие расходы, такие как необходимые продукты питания или транспортные расходы. В то же время в статистике не учитывается стоимость ипотечных кредитов. «Если процентные ставки будут высокими, покупателям придется платить больше денег за собственное и съемное жилье, и его доступность будет ухудшаться», — говорит брокер по недвижимости Петр Булан из Century 21.





Эксперты по недвижимости согласны с прогнозом ЧНБ. «Мы ожидаем, что рост цен на жилье будет составлять шесть процентов в год, в то время как рост заработной платы составит до 8%. Эта тенденция должна поддерживаться в первую очередь сильным рынком труда и продолжающимся экономическим ростом», — сказал Ян Грубый, генеральный директор сети агентств недвижимости RE/MAX в Чехии и Словакии.





Грубый добавил, что рост цен на недвижимость будет по-прежнему сдерживаться строгими правилами ипотечного кредитования и более высокими процентными ставками. По оценкам аналитиков, они должны составлять около 4%. Они не рассчитывают на возвращение к крайне низким значениям, составляющим около 2%.





Однако, несмотря на небольшое улучшение ситуации, доступность жилья в Чехии может остаться худшей среди соседних стран. В Германии, например, по данным ЧНБ, в конце года люди в среднем копили на квартиру около восьми лет. В Словакии и Польше этот показатель составляет около 10 лет.