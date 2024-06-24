Ипотечные кредиты будут дорожать. Банки опасаются ипотечного туризма

В период, когда ЧНБ резко повысил ставки, банки не отставали. Теперь, когда центральный банк значительно снижает ставки, это стало серьезным препятствием для банков при выдаче ипотечных кредитов.





Средняя ставка предложения по ипотечным кредитам, по данным Swiss Life Hypoindex, составляла 5,49 процента в начале июля этого года. За месяц она снизилась всего на два базисных пункта.





С пика в феврале 2023 года, когда процентная ставка составляла 6,37 процента, по данным Swiss Life Hypoindex, ставки по ипотечным кредитам снизились всего на 0,88 процентного пункта. Однако Чешский национальный банк за тот же период снизил ключевую ставку на 2,25 процентных пункта.





«Несмотря на то, что Чешский национальный банк снова понизил базовые процентные ставки, ипотечные кредиты не стали намного дешевле, поэтому банки продолжают придерживаться курса на очень постепенное снижение ставок. Кроме того, по некоторым ипотечным кредитам банки, наоборот, прибегают к повышению процентных ставок», — говорит Иржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.





Причиной очень постепенного снижения, а в некоторых случаях даже небольшого роста ставок, по мнению аналитика, является утвержденная максимальная сумма комиссии за досрочное погашение. Банки начнут взимать ее с сентября этого года.

«Комиссия не соответствует той сумме, которую лоббировали банки, почти наверняка они продолжат формировать резерв под каждого нового клиента. Так что существенного снижения ставок по ипотеке ожидать не приходится», — говорит Иржи Сикора.





Наряду со средней ставкой средний ежемесячный платеж по ипотеке также не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. В случае ипотеки на сумму 3,5 млн. чешских крон, согласованной до 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,49%, в июле ежемесячный платеж составлял 21 475 чешских крон. За месяц эта сумма снизилась на 45 чешских крон, а с начала года — примерно на 1 000 чешских крон.