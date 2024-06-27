Чешские банки выдали в июне ипотечных кредитов на 24,2 млрд крон — больше всего с марта 2022 года

Это следует из статистических данных Чешской банковской ассоциации.





«Последние данные ипотечного рынка подтверждают его постепенное восстановление, а объем новых ипотечных кредитов в последние месяцы является одним из самых высоких за последние два года. В первой половине года был выдан такой же объем ипотечных кредитов, как и в первой половине 2020 года, но количество самих ипотечных кредитов все же было на четверть меньше», — сказал Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.





Объем фактически выданных новых ипотечных кредитов, без учета рефинансирования, в июне достиг 20,2 млрд крон, увеличившись на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем рефинансированных кредитов составил 4 млрд крон ( в мае 3,6 млрд). Количество вновь выданных ипотечных кредитов достигло 5 403, что немного ниже майского показателя. Это второй по величине показатель в этом году, а вместе с маем — самый высокий показатель с марта 2022 года.





«Постепенное снижение ставок центральным банком наиболее ярко проявилось в снижении процентных ставок по ипотечным кредитам с короткими сроками. Это позволяет клиентам в настоящее время использовать преимущества одно-трехлетних фиксированных ставок и гибко реагировать на новые условия в среднесрочной перспективе. В этом году снижение ставок по более длительным срокам не будет таким быстрым, в том числе из-за сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего развития инфляции», — отметил в своем заявлении Михаэль Пупала, генеральный директор Modrá pyramida stavební spořitelna.





Процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась лишь косметически. По мнению ассоциации, такое развитие событий объясняется колебаниями рыночных процентных ставок, которые вновь начали расти в середине марта и, несмотря на свою волатильность, находились на более высоких уровнях в этом году.





В июне средний размер ипотечного кредита продолжил расти: с 3,63 до 3,74 млн крон. Таким образом, с апреля средний размер ипотечного кредита превысил предыдущий рекордный уровень в 3,46 млн крон, установленный в ноябре 2021 года.





Повышение ставок на один процентный пункт означает увеличение ежемесячных выплат примерно на 1 500-2 000 крон для среднего размера ипотеки. По сравнению с двухпроцентной процентной ставкой, которая была распространена на рынке в прежние годы, нынешняя ставка по ипотеке означает увеличение ежемесячного платежа по средней ипотеке примерно на 6 000 крон. Погашение ипотеки на сумму 1 млн крон со сроком погашения 30 лет при нынешних процентных ставках составляет около 5 500 крон.





Яна Вайсова, специалист по ипотечному кредитованию в компании FinGO, говорит, что клиенты все чаще хотят решить вопрос с ипотекой до вступления в силу поправки к закону о потребительском кредите в сентябре. После этой даты на новых клиентов или клиентов с новыми условиями будут налагаться штрафы за досрочное расторжение договора. По мнению Петра Климеца, директора компании Kousek Bytu, основным стимулом для восстановления рынка недвижимости, а значит и ипотеки, является снижение процентных ставок по банковским депозитам.





Несмотря на то, что ЧНБ снизил базовую процентную ставку, ставки для конечных клиентов практически не изменились, отмечает аналитик Bidli Даниэль Хорняк. Тем не менее уже несколько месяцев подряд наблюдается значительное оживление. Клиенты поняли, что падение процентных ставок практически прекратилось и нового значительного снижения не предвидится, отметил он.