Пражская девелоперская компания подала заявки на получение разрешений на строительство 450 квартир

Об этом сообщила представитель PDS Маркета Микова. Компания PDS была основана мэрией Праги в 2020 году и занимается подготовкой строительных проектов, а также планирует построить от 6 000 до 8 000 квартир примерно в 50 проектах.





Помимо детского сада, организация подала заявки на получение разрешений на жилищные проекты в Яловом дворе в Праге 4, Новом Злихове, Перутковой и В Ботанице в Праге 5, на Зенкловой улице в Палмовке в Праге 8 и на первую часть строительства в Долни Почернице. Компания PDS рассчитывает получить первое разрешение весной следующего года и оценивает стоимость строительства квартир в 2 миллиарда чешских крон.





"Квартиры будут служить доступным арендным жильем, предназначенным в основном для представителей профессий, в которых нуждается Прага, таких как медицинские работники и учителя, а также для уязвимых групп жителей, таких как пожилые люди или одинокие родители, нуждающиеся в жилье", - сказал заместитель мэра Петр Главачек (STAN). Заместитель мэра Александра Уджения (ODS) добавила, что до сих пор город более или менее обновлял свой жилищный фонд только путем реконструкции или покупки квартир, но новое строительство позволит значительно расширить его.





По словам директора PDS Петра Урбанека, после получения разрешения на строительство муниципалитет объявит тендер для строительных компаний. "Само строительство займет от 1,5 до 2 лет", - сказал он. Количество квартир в таких проектах обычно исчисляется десятками, за исключением Долни Почернице, где город планирует построить 270 квартир на первом этапе.





В последние годы Прага борется с жилищным кризисом из-за высоких цен на жилье. После 1991 года городу было передано около 194 000 квартир, но последовавшая за этим приватизация сократила их количество до менее чем 30 000. Согласно анализу Института планирования и развития города (IPR), на долю муниципального жилья сейчас приходится около 4,3 процента от общего фонда в мегаполисе. В период с 2021 по 2023 год, говорится в анализе, город приобретет 169 квартир, 131 из которых - муниципальная застройка.