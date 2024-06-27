В этом году больше людей в Чехии берут кредит на покупку квартиры, чем в прошлом, — рост почти на треть

Об этом говорится в анализе компании-застройщика Central Group, который имеется в распоряжении ČTK. Согласно анализу, средний возраст претендентов на кредит также меняется. Если два года назад это были люди в возрасте от 41 до 50 лет, то в этом году — от 31 до 40 лет.





Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале июля немного упала. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 0,02 процентного пункта до 5,49%, по данным Swiss Life Hypoindex, и осталась на самом низком уровне с мая 2022 года. С пика в феврале 2023 года, когда процентная ставка составляла 6,37%, по данным Hypoindex, ставки по ипотеке снизились на 0,88%. Чешский национальный банк (ЧНБ) за тот же период снизил свою ключевую ставку на 2,25%.





«Мы также наблюдаем рост продаж в нашей стране. В прошлом году наши продажи выросли на 60%, а в этом году мы уже находимся на половине пути и имеем показатели, аналогичные прошлогодним», — сказала Михаэла Ваньова, генеральный директор Central Group. По ее словам, интерес к ипотечным кредитам выше, хотя цены на квартиры растут с конца прошлого года.





«Рост цен прогнозирует и ЧНБ в своем текущем докладе о финансовой стабильности, согласно которому цены на новые квартиры должны расти примерно на пять процентов в год», — сказала Ваньова. По ее словам, в будущем квартиры могут подорожать из-за недостаточного строительства.





Например, компания Central Group уже давно заявляет для Праги, что в связи с ростом населения столице необходимо выдавать разрешения и строить около 10 000 квартир в год. По данным застройщика, дефицит жилья растет примерно на 5 000 квартир в год и с 2006 года увеличился более чем на 85 000 квартир.





Банки и строительные общества Чехии в мае выдали ипотечных кредитов на сумму 23,7 млрд крон. По сравнению с апрелем этот показатель вырос на 8%, а в годовом исчислении — на 92%, согласно статистике Чешской банковской ассоциации Hypomonitor. Однако снижение ставок в месячном исчислении замедлилось по сравнению с предыдущими месяцами. Такое развитие событий объясняется нестабильностью рыночных процентных ставок, которые в середине марта снова начали расти, говорится в сообщении ассоциации.