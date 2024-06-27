Доступное жилье в Чехии пока может быть только арендным, считает эксперт RealEstate

Исторически сложилось так, что большинство людей в Чехии стремились приобрести квартиру в собственность, часто с участием всей семьи, поскольку для молодых пар приобретение квартиры было финансово затруднительным. Однако сейчас ипотечное кредитование становится совершенно недоступным для большинства молодых людей. «Мы приближаемся к тому, что наблюдаем в Вене, где съемное жилье обычно передается по наследству», — пояснил в интервью Петр Козоед.





Экономическая ситуация привела к приостановке многих девелоперских проектов и переводу части мощностей с продажи квартир на сдачу в аренду. Тенденцией также является уменьшение площади квартир, поэтому в краткосрочной перспективе их будет меньше. Ожидается, что по мере снижения процентных ставок спрос на жилье будет расти, хотя пока ставки снижаются лишь частично. По мнению Питера Козоеда, ставки по ипотеке вряд ли вернутся к двухпроцентному уровню. Небольшое оживление рынка уже налицо, а весна традиционно является временем, когда рынок недвижимости «просыпается».





Ситуация с арендой квартир, особенно в Праге, сложная. Небольшие квартиры пользовались большим спросом в прошлом году, но с большими квартирами, которые относятся к определенному сегменту, ситуация иная. «Вопрос в том, переходят ли застройщики от продажи к аренде из-за текущей ситуации или это долгосрочная тенденция», — говорит Петр Козоед. Он предполагает, что жилье, занимаемое собственником, будет доступно лишь ограниченному числу людей и будет становиться все более дорогим.





По мнению руководителя отдела недвижимости, ситуация будет улучшаться по мере роста экономической мощи населения Чехии. Диспропорция между доходами и ценами на недвижимость велика, но исторически доступность жилья была еще сложнее. Молодое поколение вряд ли будет испытывать столь сильную потребность в собственности, причем это касается не только квартир, но и других вещей, например, автомобилей. Они предпочитают гибкость и меньше привязаны к одному месту.

Петр Козоед оценил тенденцию «коричневых полей» на основе собственного опыта. Эти участки становятся идеальными для жилья или работы, хотя их ревитализация часто бывает сложной. «Эта тенденция будет продолжаться, но необходимо, чтобы центры не превращались только в офисные помещения или только в квартиры. Таким образом, они не должны быть городами-призраками ни днем, ни вечером. Они должны быть смешанными зонами».





Он считает, что доступное жилье в Чехии должно быть преимущественно арендным. Как только субсидии, поддержка или участие города вступят в права собственности на жилье, оно начнет торговаться в наших условиях. Доступное жилье можно обеспечить с помощью субсидий, доступной земли из муниципальной и городской собственности и лучшего, чем рыночное, финансирования. Это может создать проект дешевле стандартной застройки с более доступным, чем рыночное, арендным жильем, заключает Петр Козоед.