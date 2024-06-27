Перегруженные строительные управления в Чехии. После цифровизации не обработано ни одно заявление

За первые 14 дней после запуска Портала строителя, новой цифровой системы управления строительством, призванной упростить и ускорить получение разрешений на строительство в Чешской Республике, строители по всей стране отправили чиновникам более тысячи новых заявок.





На 15 июля их было ровно 1 383. Однако, по данным Министерства регионального развития (MMR), ни одна из них еще не была одобрена.





«Мы еще не видели ни одной готовой заявки. Это связано с постепенным вовлечением соответствующих органов в систему и последующим распределением ролей чиновников», — сказал пресс-секретарь министерства Петр Валецко.





У системы есть недостатки





С момента запуска новой оцифрованной системы, в которую входят только заявки, поданные в соответствии с новыми правилами Закона о строительстве, вступившими в силу с июля этого года, государственные органы столкнулись с рядом технических недостатков.





Самую главную ошибку администраторы системы обнаружили в первые же дни. Она позволила им манипулировать всеми записями в поданных заявках на строительство, изменять их и даже отменять.





Мартин Младек, адвокат и партнер юридической фирмы Invicta, считает, что в намерения Министерства регионального развития как покупателя программного обеспечения не могло входить, чтобы информационная система позволяла каждому чиновнику получить доступ ко всем строительным процессам в стране.





«По нашему мнению, такая возможность должна была быть только у аудиторского органа министерства или у IT-специалистов ММР, например, для того, чтобы они могли оказывать техническую поддержку отдельным чиновникам», — говорит Мартин Младек из SZ Byznys.





С юридической точки зрения, по его мнению, MMR может вступить в противоречие с положениями GDPR из-за столь широко установленного доступа к приложениям и содержащимся в них персональным данным. Оно уже предусматривает в своих основных принципах, что персональные данные должны обрабатываться таким образом, чтобы обеспечить надлежащую безопасность персональных данных, включая защиту с помощью соответствующих технических или организационных мер.





Например, по словам Яна Касла, председателя Чешской палаты архитекторов, до прошлой недели невозможно было запросить справку у соответствующих органов, таких как санитарное ведомство или пожарная охрана. В Праге не удавалось соединить отделы муниципалитета или соединить земельные участки из кадастрового бюро, рассказал он SZ Byznys.





За последние 14 дней министерство уже решило ряд проблем в рамках обновления системы.





«Мы включили требование об отображении и возможности редактирования планов, принадлежащих другому органу власти. После начала разбирательства другой орган власти уже не мог вносить коррективы. Мы добавили вкладку, которая позволяет просматривать только намерения этого ведомства», — сказал пресс-секретарь Петр Валецко.





На прошлой неделе, после жалоб от строительных органов и строителей, были добавлены соответствующие органы, чтобы пользователь мог отправить им заявление или документацию и в дальнейшем общаться с ними.





Обработка новых заявок, конечно, не ускорилась из-за того, что чиновники, очевидно, не были достаточно подготовлены для работы с новой цифровой системой в соответствии с новыми правилами Закона о строительстве. На это незадолго до вступления закона в силу жаловались сами сотрудники строительных управлений.





Например, именно сотрудники строительного управления Праги 12 до вступления в силу нового закона имели возможность ознакомиться с новой системой — Порталом строителя — только благодаря презентации на тренинге в конце апреля этого года.





В ответ на обратную связь от органов управления строительством Министерство регионального развития проводит еще одну серию тренингов.





По словам Валецко, свою роль играет и избыток заявок, поданных строителями до 1 июля в соответствии со старым строительным законодательством. В последние дни перед вступлением в силу нового законодательства в органы власти ежедневно поступали тысячи таких заявлений.





В июне прошлого года чиновники получили 100 заявок за последние две недели. В последнюю неделю июня их было 900, комментирует Йитка Долежалова, начальник отдела строительного управления Табора.





Учитывая медленный старт, связанный с обработкой заявлений по старым правилам, и общую готовность новой процедуры строительства, ожидание того, действительно ли новая система ускорит процедуру строительства, будет долгим.





Не исключено, что, учитывая большое количество заявок, поданных к концу июня этого года, чиновники продлят сокращенные сроки подачи новых заявок.





Отдельно стоящий дом, который по новому закону относится к категории простых построек, теперь должен быть одобрен в течение 30 дней с момента подачи заявки. В случае с более сложными сооружениями, такими как целый многоквартирный дом, чиновники удвоят срок. Строительный орган может продлить эти сроки еще максимум на 60 дней.