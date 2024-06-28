Обложите налогом инвестиционную недвижимость, это повысит доступность квартир, советуют эксперты

Обе стороны согласились, что не хотят облагать налогом инвестиционные квартиры.

По мнению экспертов, это принесло бы миллиарды в государственный бюджет и, самое главное, повысило бы доступность жилья.





Хотя Станюра заявил, что вопрос был создан «по ошибке» и касается в первую очередь арендной недвижимости, он сразу же вызвал дискуссию среди экономистов, причем преобладало мнение, что обложение налогом всех инвестиционных квартир, включая пустующие, было бы, безусловно, шагом в правильном направлении.





Если человек владеет недвижимостью более пяти или десяти лет, он освобождается от уплаты подоходного налога при ее продаже. Десятилетний период действует до конца 2020 года, а если недвижимость приобретается после этого времени, то применяется десятилетний период или временной тест.





Отмена этого правил поможет не только государственному бюджету, но и рынку жилья, считают экономисты. «Налоговые льготы для инвестиционных квартир не имеют смысла. Это создает спрос на недвижимость, который, в результате немобильного предложения, повышает цены на и без того недоступные объекты», — говорит Якуб Комарек, экономист PAQ Research.





Потеря дохода от недвижимости, то есть разница между ценой покупки и продажи недвижимости, которая не была использована для жилья, является обычным явлением в Европе. Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупреждает, что если инвестиции в недвижимость получают налоговые льготы по сравнению с другими видами инвестиций, то система неэффективна, а спрос на недвижимость перегрет, сказал Комарек.





По его мнению, освобождение от налога должно быть ограничено, чтобы оно не распространялось на жилье, которое не использовалось для проживания. Необходимо отменить так называемый временной тест, который освобождает от налога квартиры, находящиеся в собственности 10 лет, а ранее приобретенные только за пять





Инвестиции в непервичную недвижимость имеют налоговые льготы, что повышает спрос и, следовательно, доступность недвижимости, говорит экономист, добавляя, что государственный бюджет выиграет единицы миллиардов крон от введения всеобщего налога на продажу инвестиционных квартир.





Эксперт рекомендует облагать инвестиционную жилую недвижимость тем же налогом, что и другие инвестиционные активы. Это необходимо для того, чтобы инвестиции в квартиры не облагались большим налогом, чем инвестиции, например, в акции или другие виды недвижимости. Такая диспропорция приведет к повышению спроса на квартиры и, соответственно, к росту цен на них.





В целом данная рекомендация выполняется, поскольку ставки налога на прирост капитала едины. Вопрос в том, правильно ли установлены другие параметры, например, 10-летний срок освобождения от налога, говорит Войтех Кубат из отдела стратегии и анализа региональной и жилищной политики Министерства регионального развития.





Однако в большинстве стран ЕС такого временного теста нет, и налог на прибыль там платится независимо от того, как долго инвестор владел инвестиционной недвижимостью. Однако все зависит от того, используются ли средства, вырученные от продажи недвижимости, для дальнейших покупок с целью удовлетворения собственных потребностей в жилье или для приобретения недвижимости с целью инвестиций. В случае использования средств для удовлетворения собственных жилищных потребностей мы поддерживаем идею сохранения нынешней налоговой льготы, подчеркнул Кубат.





Доход от продажи недвижимости, для которой не соблюдены временные или другие юридические условия, облагается налогом в размере 15 процентов или 23 процентов, как для капитальных вложений.





Кубат считает, что налоговая система должна мотивировать инвесторов сдавать квартиры в аренду, а не оставлять их незанятыми. Примером тому может служить целевая налоговая скидка«, — отметил он.





По данным последней переписи домов и квартир, в 2021 году в Чехии насчитывалось до 860 000 незанятых квартир. вдвое больше, чем тридцать лет назад. Согласно анализу Министерства местного развития, проведенному в декабре прошлого года, долгосрочный уровень незанятости касается около 577 000 квартир, из которых около 200 000 находятся в многоквартирных домах, а остальное большинство — в семейных домах.





Эксперты не ожидают, что политики изменят свое мнение до предстоящих выборов и введут налог на инвестиционные квартиры, хотя и считают, что это помогло бы.





Средний класс беспокоит не низкий доход от продажи недвижимости, а высокая недоступность жилья и стагнация чистого дохода от работы. Среднему классу и чешской экономике гораздо больше поможет отмена льгот на инвестиционные квартиры и, соответственно, снижение налогообложения труда наемных работников до уровня, например, Польши, сказал Комарек.