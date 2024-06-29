Жители Чехии не боятся строить без разрешения. Новый закон заставит их передумать

В Чехии ведется массовое незаконное строительство. По словам Петра Валечека, представителя Министерства регионального развития, в 2022 году каждое десятое из более чем 70 000 разрешений на строительство будет выдано в качестве дополнительного разрешения, то есть на здание, которое кто-то начал строить незаконно.



Поскольку до недавнего времени действовали правила для строителей, на такое строительство можно было относительно легко и дешево получить дополнительное разрешение. Однако новый закон о строительстве, вступивший в силу в июле этого года, усложняет эту возможность. По словам представителя министерства, цель состоит в том, чтобы в долгосрочной перспективе сократить количество «черных» зданий.



Получить разрешение на строительство задним числом будет сложно



Если строительный орган обнаружит, что здание было построено без разрешения, получить дополнительное разрешение можно будет только в том случае, если для этого не требуется решение о разрешении на освобождение от требований к строительству или освобождение от запретов, предусмотренных другим нормативным актом.



"Мы считаем это камнем преткновения, потому что на практике мы сталкиваемся с тем, что во многих случаях именно черные здания требуют разрешения одного из законодательных исключений, например, отступ от окружающих зданий, к зданию не подходит асфальтированная подъездная дорога, часть здания заходит на соседний участок или у здания недостаточное количество парковочных мест", — отметила юридическая фирма Petráš a Rezek в статье на своем сайте в феврале.



Наряду с ужесточением условий выдачи разрешений на строительство меняются и правила подачи заявлений. Если заявка на легализацию черного здания будет отклонена, повторно подать ее будет невозможно. А заявление должно быть подано только в течение 30 дней с момента начала процедуры демонтажа здания, говорит Ева Кузьмова, юрисконсульт Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, занятых в строительстве (ČKAIT).



Если застройщик пропустит этот срок, то впоследствии разрешение на строительство не будет выдано.



Застройщик будет доплачивать за незаконное строительство



Дополнительное разрешение также обойдется строителям гораздо дороже. Оно будет стоить в четыре раза дороже, чем обычное разрешение на строительство.



Существенно возрастает административный сбор за выдачу решения о дополнительном разрешении. Например, за решение о разрешении на простое строительство плата составит пять тысяч крон, а если речь идет о дополнительном разрешении, то административный сбор составит 20 тысяч крон, описал рост цен пресс-секретарь Министерства регионального развития.



Для других сооружений административный сбор за выдачу дополнительного разрешения установлен в размере 30 тысяч чешских крон. Для особо охраняемых сооружений, таких как автомагистрали, сумма установлена в размере 50 тыс. чешских крон.



В прошлом строительные органы взимали административные сборы за выдачу дополнительных разрешений в том же размере, как если бы застройщик узаконил строительство в стандартном порядке. Для простых построек они обычно составляли менее тысячи крон.



Помимо административного сбора, застройщику также придется заплатить штраф. Согласно старому Закону о строительстве, в случае нового строительства без разрешения на строительство застройщик или владелец мог быть оштрафован на сумму до одного миллиона крон.



Если здание было перестроено без необходимого разрешения, штраф составлял до 500 000 крон. За строительство на охраняемой территории, в охранной зоне или на незастроенной земле строительный орган может наложить штраф до двух миллионов крон.



Новый закон о строительстве увеличил штрафы. В случае с так называемыми черными зданиями они даже удвоились, а это значит, что строительный орган сможет наложить штраф в размере до двух миллионов крон за осуществление строительства без разрешения, говорит Петр Валецко.



В случае, если черное здание расположено в особо охраняемой зоне, штраф может достигать четырех миллионов крон.



Получение дополнительных разрешений на строительство может ускориться в соответствии с новыми сроками, установленными в Законе о строительстве. Фактически, две процедуры — демонтаж здания и получение дополнительного разрешения — объединены в одну в измененном Законе о строительстве.



Для получения дополнительного разрешения действуют те же сроки, что и для получения разрешения на строительство. Разрешение на строительство обычных зданий должны быть выданы в течение 30 дней, а на другие здания — в течение 60 дней, сказал Петр Валецко, пресс-секретарь Министерства регионального развития, добавив, что строительный орган может продлить этот срок по юридическим причинам, максимум на 60 дней.



Согласно старым правилам для строителей, решения должны были быть вынесены в течение 60 дней для простых случаев и 90 дней для особо сложных.



Теперь государство будет платить за демонтаж зданий



По словам Валечека, фактический демонтаж нелегально возведенных зданий также должен стать более эффективным. Процедура получения дополнительного разрешения не будет повторяться. Кроме того, муниципалитетам больше не нужно использовать собственный бюджет для удаления несанкционированных построек.



Сегодня основной проблемой физического демонтажа нелегального построенного здания является его финансирование из бюджета муниципалитета. Поскольку многие муниципалитеты не имеют достаточных средств для демонтажа таких сооружений, они часто остаются на территории. Государство предоставит муниципалитету средства на исполнение решения. Затем государство само будет взыскивать средства с застройщика такого здания, сказал Петр Валецко, пресс-секретарь Министерства регионального развития.



Наиболее важным изменением, связанным с взысканием средств, предоставленных застройщику, является тот факт, что взыскание может быть осуществлено в форме исполнения, считает юрисконсульт ČKAIT Ева Кузьмова.



В случае, если владелец добровольно не выполнит наложенное обязательство и не уберет здание в установленный срок, здание будет убрано в принудительном порядке, говорит эксперт по строительному праву.



Количество исполнительных производств может увеличиться в связи с неудачным получением дополнительных разрешений на строительство. В то же время она отметила, что демонтаж зданий по новому закону о строительстве будет применяться только к незакрепленным зданиям (например, автодорогам, железным дорогам или водохранилищам) в рамках производства, возбужденного после 1 июля этого года.