Загородные дома и дачи в Чехии дешевеют

Чехи покупали дачи при коммунистах, чтобы спастись от режима. Когда пандемия закрыла границы, люди начали массово скупать все, «что имеет крышу». С окончанием пандемии романтика уик-эндов вдали от цивилизации угасла. А минусы владения недвижимостью для отдыха в некоторых случаях перевешивали плюсы.





Поэтому с прошлого года в объявлениях появляется все больше и больше дач и домов, и в настоящее время на выбор предлагается около 3 500 объектов недвижимости для отдыха, а цены на них падают. Есть и другие причины.





"Энергетический кризис, инфляционный кризис. Все расходы, связанные с эксплуатацией такого рода недвижимости, выросли. Если отбросить крайности, то интерес к дачам снижается уже давно», - отмечает эксперт по недвижимости Либор Остатек.





«Падение примерно в пределах 10-15 % в годовом исчислении - и этого недостаточно», - комментирует Остатек свежие данные портала недвижимости Reality Čechy. Свою роль играют местоположение, состояние и тип недвижимости. Ценник традиционного бревенчатого домика в Подкрконоши может отличаться на много миллионов от цены обычного деревенского дома в Высочине.





Где коттеджи самые дешевые, а где самые дорогие





"Если недвижимость находится в месте с genius loci, в хорошем техническом состоянии или даже после реконструкции, она найдет более состоятельного покупателя. Дом можно легко продать за 10 миллионов чешских крон и более. Недвижимость стоимостью около 15 миллионов не является чем-то исключительным”, - говорит Либор Остатек из Broker Trust и Golem Finance.





Кроме недвижимости в горах и предгорьях, дорог и другой специфический сегмент. "Американцы называют это water front, здесь же это дом на берегу дамбы. У меня есть свой пирс, доска, лодка. В Слапы обычный коттедж прямо у воды стоит 16,5 миллионов», - говорит Остатек, приводя пример из рекламы.





Помимо типа и состояния недвижимости, большую роль играет местоположение. Цены падают не только в Высочине, но и в Карловых Варах (16 %), Усти-над-Лабем (10 %) и Моравско-Силезском крае. «Красивый бревенчатый дом рядом с бывшим карьером - это не совсем правильно», - комментирует эксперт.





Договоритесь о скидке





К концу года цены на объекты курортной недвижимости в среднем останутся на прежнем уровне. "Мы не ожидаем роста цен в этом году, потому что мы находимся в состоянии экономического спада и восстанавливаемся после инфляционного шока. Если ВВП начнет расти, то к весеннему сезону может снова наметиться тенденция к повышению цен. Ипотечные кредиты могут снизиться на процентный пункт, хотя коттеджи и дачи не являются типичным ипотечным продуктом», - считает Либор Остатек.





По мнению Остатека, можно будет сделать скидку на объекты, которые предлагаются уже несколько лет. "Многие люди задумываются о том, имеет ли это смысл в будущем. Те, у кого нет семейных или исторических связей с домо, вероятно, находятся в наименьшей дилемме. Если я столкнусь с кем-то, у кого нет такой привязанности, они будут готовы скорректировать цену».





Квартира у моря дешевле коттеджа





Несмотря на снижение цен, коттеджи все еще остаются дорогими по сравнению с жильем. В Чехии средняя цена предложения квартиры в настоящее время составляет около 4,7 миллиона, а цена продажи - около 4 миллионов. Коттеджи продаются в среднем за 2,5 миллиона.





Поскольку некоторые зарубежные объекты стоят всего на миллион дороже, некоторые покупатели выбирают квартиру на побережье, а не загородный дом в Чехии. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются Испания, Италия и Хорватия, но также набирают популярность Албания и Египет.





Во Франции даже замки можно найти на продажу по цене около 250 000 евро, или 6,3 миллиона крон. "Люди избавляются от них по нескольким причинам. В Праге мы платим налог на недвижимость за дачи или дома в размере стоимости месячной парковки автомобиля. Во Франции налог составляет стоимость одного отпуска для всей семьи и исчисляется десятками тысяч», - говорит Либор Остатек.





Строить дешевле, но это не надолго





Но тем, кто хочет построить или отремонтировать жилье, стоит поторопиться. Хотя годы рекордного роста цен на строительные материалы остались в прошлом и, согласно данным, цены на них остановились, повышенный спрос в новом строительном сезоне может изменить тенденцию.





Цены на строительные работы, согласно индексу Чешского статистического управления, также находятся в состоянии стагнации. За год они выросли минимально, всего на 2%, но с высокой базы, на которую они взлетели во время пандемии. "От ситуации прошлого года выиграли прежде всего крупные строительные компании, которые могли применять оптовые скидки. Строительные работы на уровне индивидуальных инвесторов, строительство домов и ремонт практически прекратились», - отмечает Либор Остатек.